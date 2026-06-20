2026-06-20 16:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
星悅航空「北九州－台北」9月復航 每週3班提供道地日式服務
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文章重點整理：
- 重點一：星悅航空宣布北九州至台北桃園航線將於9月2日復航。
- 重點二：該航線每週三班往返，深夜與清晨時段方便旅客搭乘。
- 重點三：機上將提供日式輕食點心與飲品，票價六月前後公布。
【旅奇傳媒/編輯部報導】日本精品航空品牌「星悅航空」宣布「北九州－台北（桃園）」航線將於09/02起正式復航。該航線規畫每週提供3班往返，北九州出發（班號 7G 801）為週日、三、五深夜；台北出發（班號 7G 800）則為週一、四、六清晨。
為了照顧深夜與清晨出發的旅客，星悅航空特別準備了具日本特色的輕食、名產點心及飲品，致力於提供舒適的空中旅程。有關個人票價及開放訂位的詳細時間，預計將於6月左右公布。
星悅航空表示，將持續提升服務品質，誠摯邀請旅客再次搭乘體驗。此外，鳳凰、信安、五福、易飛網、可樂、旅天下、百威、駿樺...等旅行社皆有推出相關產品，歡迎逕洽。
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精華 FAQ
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該航線預計自9月2日起復航，每週提供3班往返。北九州出發班號7G 801為週日、三、五深夜，台北出發7G 800則是週一、四、六清晨。
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為了照顧深夜與清晨出發的旅客，星悅航空特別準備日本特色輕食、名產點心及飲品，強調以舒適且具有日式風格的空中服務，提升搭乘體驗。
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個人票價與開放訂位時間預計將在6月左右公布；目前鳳凰、信安、五福、易飛網、可樂、旅天下、百威、駿樺等旅行社皆已推出相關產品。