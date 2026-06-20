從坎城提名到《國家地理》推薦：解鎖斯德哥爾摩的詩意跳島之旅

AI重點 文章重點整理： 重點一： 斯德哥爾摩群島入圍坎城影展全球製作獎最佳自然景觀拍攝地。

斯德哥爾摩群島入圍坎城影展全球製作獎最佳自然景觀拍攝地。 重點二： 群島由三萬座島嶼岩礁組成，兼具城市繁華與海島寧靜。

群島由三萬座島嶼岩礁組成，兼具城市繁華與海島寧靜。 重點三：可搭渡輪或水上巴士跳島，並體驗健行露營與在地美食。

【旅奇傳媒/編輯部報導】仲夏節腳步漸近，瑞典一年中最重要的節慶即將到來。在這個幾乎「日不落」的浪漫時節，北歐夏日限定的精彩消息也接踵而至！近期於坎城影展（Festival de Cannes）期間，「斯德哥爾摩群島」憑藉電視劇《海鴉島生活》（Seacrow Island）中的獨特自然風光，入圍全球製作獎「最佳自然景觀拍攝地」。

這份來自國際影視界的矚目，再度將這片如世外桃源般的絕美群島帶入全球旅人的視野。不僅如此，「斯德哥爾摩群島」早前亦獲《國家地理》評選為「2025年全球最佳旅遊目的地」之一。

▲島嶼小旅行非常適合騎單車、划獨木舟。 圖：Henrik Trygg（imagebank.sweden.se）／提供

「斯德哥爾摩群島」由約三萬座島嶼、岩礁與礁石組成，從斯德哥爾摩市中心向東延伸約80公里，一路伸展至波羅的海。城市的繁華與海島的寧靜在此自然交融，成為無數嚮往自然旅人的夢想目的地。

環島推薦：不可錯過的人氣小島

面對三萬座島嶼，若正苦惱該從哪裡展開旅程，不妨從以下幾座深受當地人與旅客喜愛的島嶼開始。它們各自擁有鮮明而迷人的個性：

◎ 瓦克斯霍爾姆（Vaxholm）：作為最容易抵達的島嶼之一，乘船約1小時即可到達，亦可開車前往。這裡完整保留了19世紀北歐木屋小鎮的迷人風貌。你可以漫步於花影搖曳的街巷，造訪歷史悠久的「瓦克斯霍爾姆堡壘」（Vaxholm Fortress），或在海邊餐廳品嚐地道的鯡魚料理。

◎ 格林達島（Grinda）：從市區乘船約1.5小時即可抵達。島上禁止汽車通行，是一片安靜純粹的生態淨土。森林、緩坡沙灘與溫馴的農場動物，讓這裡非常適合騎單車、划獨木舟，或在知名的「格林達旅館餐廳」（Grinda Wärdshus）享用一頓海景晚餐。

◎ 桑德哈姆島（Sandhamn）：位於群島外緣，是瑞典享譽百年的帆船重鎮。每到夏季，停泊著各國帆船的港口便熱鬧非凡。這裡既有輕鬆熱絡的社交氛圍，也有被松林環抱的白色沙灘，海島的活力與荒野的靜謐在此相映成趣。

◎ 羽毛島（Fjäderholmarna）：若行程時間有限，這裡是感受群島風光的最佳捷徑。從市中心 Nybrokajen 碼頭出發，船程僅約20分鐘。島上聚集了多間藝術家工作室、手作工坊、精釀啤酒廠與海鮮煙燻屋，非常適合安排一趟說走就走的半日小旅行。

▲在島上烤肉小聚，也是享受悠閒生活的活動之一。 圖：Anna Hållams（imagebank.sweden.se）／提供

便捷的跳島之旅

「斯德哥爾摩群島」交通便利，旅客可從市中心出發，夏季每天均有多班渡輪前往各座島嶼，包括 Cinderella 與 Waxholmsbolaget 等航線。甚至可以像當地人一樣，搭乘屬於城市公共交通系統的83號水上巴士，往返斯德哥爾摩市區、瓦克斯霍爾姆（Vaxholm）與林多島（Rindö）之間。

擁抱自然：健行與露營

得益於瑞典的「自然共享權」，這片群島向所有人敞開。你可以自在享受大自然，健行、露營、划船、垂釣、騎單車，或只是靜靜坐在島上，享受片刻獨處與寧靜。

「斯德哥爾摩群島步道」（Stockholm Archipelago Trail）全長270公里，橫跨20座風景如畫的島嶼。步道分為多個路段，難易程度不一，適合不同體力與旅遊節奏的旅人。

人間煙火：品味瑞典慢生活

除了壯麗自然，島上的小村莊也蘊藏著純正的北歐人文魅力。可以逛逛當地農場商店與手工藝店。初秋時節，還可走進森林，採摘野生莓果與蘑菇。羽毛島（Fjäderholmarna）、格林達島（Grinda）與韋姆德島（Värmdö）上亦有多間知名餐廳，選用新鮮海鮮與在地食材，呈現充滿季節感的瑞典風味。更多旅遊資訊，請參閱：https://visitsweden.com/。

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