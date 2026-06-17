2026-06-17 11:20 FunTime旅遊比價
去福岡看這篇就夠！博多站最強吃喝玩樂地圖
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：博多站周邊串聯百貨商場，購物美食景點都很集中。
- 重點二：櫛田神社與住吉神社歷史悠久，交通便利且適合順遊。
- 重點三：AMU PLAZA與KITTE博多匯集品牌、餐廳與在地美食。
福岡超熱鬧的博多商圈就圍繞在博多車站周邊，一出站就能直接串聯各大百貨與購物商場，從平價好逛的小資品牌到人氣專櫃通通有，完全是購物狂的天堂！不只購物方便，福岡必去的大景點像是櫛田神社也都在附近，行程安排超順路。加上美食選擇更是多到不行，讓不少旅客都指定住在博多一帶～到底博多有哪些必吃、必逛、必玩的亮點呢？現在就跟著小編一起探索博多吧！
看詳細全文連結：【博多車站周邊】福岡自由行必收！博多景點、購物、美食攻略
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博多景點
櫛田神社
櫛田神社是博多當地歷史最悠久的神社之一，現在所見的社殿是在1587年由豐臣秀吉重建，一走進去就能感受到濃濃的古都氣息。福岡最具代表性的兩大祭典皆在此舉行，其中最有名的就是每年7月的「博多祇園山笠」，吸引成千上萬遊客前來共襄盛舉， 7/15的「追山笠」最為精彩，壯觀的隊伍抬著華麗山笠奔馳街頭，氣氛熱血到不行！而每年2/3舉辦的「節分大祭」也相當有人氣，神社前會設置巨大的阿多福面具，從面具嘴巴穿過象徵迎接好運，許多人都會特地來體驗這個特別的祈福儀式～
交通：搭地鐵至「櫛田神社前站」，步行約2分鐘
營業時間：9:00-17:00
住吉神社
博多區同樣歷史非常悠久的神社還有「住吉神社」，因為福岡靠海，在古時候人民大部分以航海維生，所以人們會供奉掌管海洋的「住吉三神」祈求航海平安、漁獲豐盛！而到了現代這裡不只可以祈求交通安全，也能祈求消災解厄、學業順利。神社內最大的打卡亮點就是「古代力士像」，據說只要觸摸到他的手掌就能獲取「力量」。這裡的詩籤更是許多人慕名而來的原因，其中相撲選手造型的詩籤最能代表神社特色，不僅外型可愛，也很值得收藏！
交通：搭地鐵至「博多站」，步行約13分鐘
營業時間：9:00-17:00
博多購物
AMU PLAZA博多
JR HAKATA CITY（JR博多城）與博多站直接連通，一出車站就能立刻開逛！整棟商場由多個百貨空間組成，其中最受年輕族群歡迎的就是「AMU PLAZA博多」，共有10層樓、超過200間店鋪，從流行服飾、日系選物到人氣餐廳通通都有。最容易讓人不小心逛太久的，絕對是橫跨5層樓的Tokyu Hands，各式生活雜貨、文具與創意小物多到讓人每一層都想挖寶。想買衣服也不用擔心，無印良品、UNIQLO、BEAMS 等熱門品牌也都找得到；逛累了就直奔9～10樓的「くうてん美食街」，集合多間九州在地與人氣餐廳，一站就能完成購物＋美食的完美行程！
推薦必逛：Tokyu Hands、無印良品、UNIQLO、BEAMS、ABC-MART、福岡寶可夢中心、Disney Store
交通：搭地下鐵或JR至「博多站」直接連通
營業時間：10:00-20:00
KITTE博多・O1O1
想在JR博多城裡覓食的話，一定要逛「KITTE 博多・OIOI」！這裡根本是美食集中地，像是福岡必吃的牛腸鍋、水炊鍋，還有敘敘苑燒肉、但馬屋壽喜燒等超人氣日本連鎖名店～不只吃的厲害，逛街也完全不馬虎，進駐品牌以優雅淑女風為主，同時也有不少歐美風格的雜貨店、文具選物、書店與唱片行，整體氛圍超有質感，文青控來這裡真的要小心，一不注意荷包就默默瘦一圈啦！
交通：搭地下鐵或JR至「博多站」直接連通
營業時間：10:00-21:00
博多美食
藥院燒肉 Nikuichi
講到福岡燒肉，小編第一個就先首推這間！「藥院燒肉 Nikuichi」可是連當地人都很喜愛的在地燒肉店，最有名的是「七種黑毛和牛拼盤」，是桌桌必點的招牌菜，每天隨機提供七個不同部位，讓你每次來吃都不一樣，也很適合有選擇障礙的朋友。肉質新鮮、油花分布均勻，每一口都嫩到不行～建議可以吃看看拼盤，有吃到喜歡的再針對那個部位加點唷！
小編小提醒：不想排隊的話，建議提前兩個月透過線上訂位系統預約！
必吃推薦：七種黑毛和牛拼盤
交通：地鐵博多站東5號出口，步行約5分鐘
營業時間：16:00-00:00（12/31~1/1公休）
博多 祇園 鐵鍋煎餃
本身愛吃餃子的朋友，絕對會喜歡「博多 祇園 鐵鍋煎餃」～一口就能吃下的大小，每顆外皮超酥脆，脆到還以為用炸的。內餡是每天使用新鮮豬肉、高麗菜和韭菜現包，鮮甜多汁又沒有豬腥味。因為是用鐵鍋盛裝，讓餃子都能維持熱騰騰的溫度。推薦搭配在地調味醬「柚子鹽」一起吃，香氣會更有層次哦！
小編偷偷說：如果想拍那種整鍋餃子排排站的美照，要直接點三份才夠澎拜～
必吃推薦：鐵鍋煎餃
交通：地鐵祗園（福岡）站5號出口，步行約5分鐘
營業時間：17:00-22:30
（週日、盂蘭盆節、年末年初、不定期國定假日公休）
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精華 FAQ
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文章推薦先逛櫛田神社與住吉神社，兩者都在博多區附近，交通方便、歷史感濃厚，且能順路感受福岡祭典文化與在地信仰特色。
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最推薦AMU PLAZA博多與KITTE博多・O1O1，前者有超過200間店與美食街，後者則以餐廳、雜貨與文青品牌為主，逛吃一次滿足。
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必吃美食包括藥院燒肉Nikuichi的七種黑毛和牛拼盤，以及博多祇園鐵鍋煎餃，前者適合燒肉控，後者則以酥脆外皮和多汁內餡聞名。
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