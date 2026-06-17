2026-06-17 11:16 FunTime旅遊比價
東京自由行必看！東京車站住宿推薦，交通便利玩遍東京不費力
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：東京車站周邊住宿交通極便利，適合自由行旅客省時省力。
- 重點二：多家飯店步行可達東京站，且部分可直通車站或新幹線。
- 重點三：推薦飯店兼具高評價、早餐豐富與多元房型，適合不同需求。
去東京旅遊，找車站附近的住宿最方便了！小編今天就來介紹位在東京車站附近的幾間飯店，這些住宿不僅離車站很近、交通方便，有些飯店還有超豐盛早餐！最近要去東京的話這篇千萬要收藏喔～
看詳細全文連結：【東京車站住宿推薦】8間近東京車站飯店，早餐也超好吃！
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東京龍名館飯店
東京龍名館飯店(Hotel Ryumeikan Tokyo)在東京擁有非常高的聲量！館內餐廳主要提供日式自助早餐，新鮮的食材包含季節蔬菜、魚肉料理、各樣小菜等，讓你在豐富的選擇當中也能吃得營養！除了早餐好吃之外，房間也很寬敞，穩重的配色讓人相當有安心感，房型選擇多元，備品也很齊全。其中Forus系列房型，更是別出心裁的配有床頭燈光、音響以及附有可震動的「睡眠環境系統」，讓你睡得安穩，一覺到天亮！
訂房網評價：9.0/10 (agoda)
交通：JR東京站（八重洲側）步行3分鐘
東京丸之內大都會飯店
東京丸之內大都會飯店(Hotel Metropolitan Marunouchi)位在SAPIA TOWER裡的27到34樓層，這裡很搶手的原因是高樓層看出去的城市景觀，以及鄰近東京車站帶來的便利性。飯店採用與東京車站共構的形式，因此無論是搭乘電車或新幹線，下車後都能直通飯店，真的超方便！這裡的早餐為西式日式合併，種類超豐富，在餐廳內若幸運排到窗邊位置，還能一邊享受美食一邊欣賞繁華的東京市景呢！客房內則以現代風格為設計，提供的房型有單人房、雙人房以及三人房，客房空間雖然不大，但裡面的浴室居然都有浴缸！部分房型還設有大片玻璃觀景窗，可以將繁華的東京一覽無遺～
訂房網評價：8.9/10 (agoda)
交通：JR東京站步行1分鐘
東京蒙特埃爾馬納飯店
這家超新的東京蒙特埃爾馬納飯店(Hotel Monte Hermana Tokyo)2022年才開幕，整體設施很新穎，距離東京車站僅有3分鐘的路程。客房以現代商務風格打造，提供單人房、雙人房以及三人房，住宿環境寬敞明亮，設備齊全，櫃檯與公共區域有提供多樣備品，入住時還會準備迎賓飲品與小點。飯店內有微波爐、製冰機及投幣式洗衣機能使用，對於想要住在東京市區的朋友來說是間CP值相當高的飯店！
訂房網評價：8.8/10 (agoda)
交通：JR東京站（八重洲側）步行3分鐘
唐草飯店東京站
全家大小來東京玩就住唐草飯店東京站(karaksa hotel TOKYO STATION)！這家飯店提供多人床位房型，包括4人房、6人房，甚至是3+3的連通房設計都有，無論是一群朋友出遊還是帶長輩孩子，門關上後都能保有隱私空間。飯店的地理位置也超好，一下樓就是地鐵站，往返機場非常方便，附近也有許多百貨商圈，多人出遊就選這家飯店吧！
訂房網評價：8.9/10 (agoda)
交通：JR東京站（八重洲側）步行5分鐘
Super Hotel Premier Tokyo Station Yaesu-Chuoguchi
這家Super Hotel Premier Tokyo Station Yaesu-Chuoguchi飯店就在東京車站外，超適合第一次去東京怕在車站裡迷路的朋友。飯店附近就有3家便利商店：Family、7-11、Lawson，半夜肚子餓也不用緊張！這家飯店最特別的是全館的飲水機是採用與大阪府立大學合作開發的「離子水」，水分子細小、具備高保濕效果。更讚的是大廳提供多種不同軟硬度、高度的枕頭，讓你每晚都睡得超舒服，真的很貼心！
訂房網評價：8.8/10 (agoda)
交通：JR東京站（八重洲側）步行4分鐘
小編今天介紹了幾間不同風格、交通超便利的東京車站周邊飯店，住在這裡能幫你省下不少拖行李轉車的體力，這區絕對是東京自由行的不二之選！
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精華 FAQ
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文章主要推薦東京車站周邊的住宿，強調該區交通最便利，無論搭電車、新幹線或往返機場都很省時，特別適合自由行旅客。
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像東京龍名館飯店、東京丸之內大都會飯店與唐草飯店東京站，都有不錯的訂房網評價，其中前兩者還以豐盛的早餐與景觀受到推薦。
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因為住在東京車站附近能大幅減少拖行李轉車的麻煩，部分飯店甚至與車站共構或步行幾分鐘可達，對初訪東京或多人出遊都很方便。
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