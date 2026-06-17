碗粿、春捲、小卷米粉...台南國華街十大美食

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國華街十大美食聲量冠軍由富盛號碗粿奪得。

國華街十大美食聲量冠軍由富盛號碗粿奪得。 重點二： 榜單前段有小卷米粉、春捲與鍋燒意麵等代表小吃。

榜單前段有小卷米粉、春捲與鍋燒意麵等代表小吃。 重點三：甜點店吻鑽糖擠進前五，顯示觀光伴手禮也受關注。

傳統小吃天堂！一起在國華街飽到天靈蓋

台南國華街美食密度有多高？從永樂市場一路走到保安路，不用花太多交通時間，就能接連吃到割包、牛肉湯、小卷米粉、春捲、碗粿與鍋燒意麵，一段路從早午餐吃到下午茶、宵夜，恐怕花上三天三夜也吃不完。

哪些國華街小吃在網路上最受關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近兩年的網路討論，整理出「台南國華街人氣小吃TOP 10」。榜單不只有碗粿、春捲等傳統台南味，甜點店也擠進前五名，準備去台南暴食一波的朋友，趕快先收下這份大數據認證的熱門清單，來看看你的必吃小吃有沒有上榜！

No.10 阿松割包

翻攝FB／阿松割包

網路聲量：563筆

地址：台南市中西區國華街三段181號

位於永樂市場內的「阿松割包」，完全打破了大家對傳統割包的刻板印象。一般常見的割包多是滷肉、酸菜再撒上花生粉，阿松卻走出很不一樣的路線。店內提供普通包、瘦肉包，以及外面少見的「豬舌包」三種選擇，最特別的是它不用花生粉，而是淋上帶有甜味的花生醬汁，再搭配酸菜與爽脆的醃蘿蔔，甜鹹交織的獨特滋味，成為讓人一吃就記住的招牌特色。

這裡一份割包固定是兩個，非常適合跟同行好友一起分食。其中人氣最高的豬舌包，憑著獨特的Q彈嚼勁在網路上大獲好評，就有網友大讚：「豬舌包一份100元，豬舌彈牙又好吃，加入桌上擺著的醬汁提味，味道更上一層樓！」；除了割包本身，內用附贈的清湯也毫不馬虎，被不少食客點名讚賞「內用附清湯，清湯很讚」，解膩又暖胃，是安排永樂市場美食行程時不可錯過的必吃名單。

No.9 永樂牛肉湯

網路聲量：570筆

地址：台南市中西區國華街三段175號

永樂牛肉湯從凌晨12點一路營業到早上，是國華街少數能在深夜喝到熱湯的宵夜聖地，更是不少網友心目中的台南牛肉湯第一名。店內除了招牌牛肉湯，每天還會依照供應狀況，限量提供牛五花、牛腩、牛腱等不同部位，因為熱門品項往往賣完為止，想吃特定部位的吃貨可得提早前往報到。

這裡主打現點現沖，當滾燙的熱湯直接倒入新鮮牛肉，鮮美的肉汁瞬間融入湯頭。不過，因為肉片在碗裡會持續受熱熟化，在地人特別傳授了內行吃法：上桌後記得趕快把牛肉撈到小盤子裡，避免浸泡太久讓肉質變老，才能完美保留軟嫩中帶點脆彈的絕佳口感。清爽且鹹度適中的靈魂湯頭，配上薑絲、特調醬汁與一碗白飯，就是最道地的台南老味道，也讓網友一致激推：「湯頭非常棒，前中後味平衡，鹹度剛好，肉質鮮美，老闆娘手腳超俐落，超讚，激推」。

No.8 福昇小食

翻攝FB／福昇小食

翻攝FB／福昇小食

網路聲量：585筆

地址：台南市中西區國華街三段161號

走進「福昇小食」，最吸睛的絕對是料理台前伴隨大火翻炒、身體如同跳恰恰般的魔性舞步，充滿活力的畫面讓網友紛紛直呼：「老闆娘炒意麵超有活力，超可愛」。而這份大火快炒的真功夫，也完美體現在招牌的乾炒鱔魚意麵上，高溫完美鎖住濃郁鍋氣與酸甜醋香，大片鱔魚更保留了彈脆紮實的口感，如果不吃鱔魚，改點同樣鑊氣十足的乾炒花枝也非常好吃。

實力派的道地府城味在網路上累積了極高好評，不少死忠老饕激推：「每次到台南一定會來這邊吃鱔魚意麵等餐點，我的評價只有幾句話，大火快炒，鍋氣十足，調味精準，物美量足」，甚至連外地吃貨也給出超高肯定：「炒鱔魚意麵比魯的多了鍋氣香跟醋香，鱔魚彈牙又扎實，是台北吃不到的美味，炸虱目魚肚超級脆！沾胡椒吃超香」，一邊欣賞充滿生命力的炒麵秀一邊品嚐美食，絕對是最完美的雙重享受。

No.7 葉家小卷米粉

翻攝FB／葉家小卷米粉

翻攝FB／葉家小卷米粉

網路聲量：817筆

地址：台南市中西區國華街二段142號

長年榮獲必比登推薦的「葉家小卷米粉」，創立於1935年且至今已傳承三代，是國華街一帶相當具代表性的指標老店。這裡特別選用糙米製成的粗米粉，外型比一般細米粉更厚實，吸附湯汁後依然保有Q彈口感，搭配切塊小卷與清甜湯頭，沒有過多複雜的配料搶味，直球對決呈現米香與海鮮的鮮甜。其靈魂湯底是以花枝熬煮並加入少許胡椒提味，入口清爽卻不顯單薄，極度考驗食材的新鮮度。不過，想把這家排進美食馬拉松的朋友要稍微留意，店內設有「最少兩人一碗」的低消限制，前往時可以先規劃好胃袋空間。

這碗必比登認證的經典小吃在網路上累積了滿滿好評，不少饕客紛紛盛讚：「湯頭清甜鮮，小卷新鮮脆彈，小卷蛋也好吃，不愧是必比登認證店家」。除了內用風味深受喜愛，店家對待外帶客人的體貼細節也成為網友推崇的亮點，就有留言大讚：「外帶湯跟小卷是分開裝的，會問多久要吃，來決定製作時間，且說明很清楚只有湯需要加熱，服務非常好」，從對食材的嚴格把關到貼心的服務，都讓這家傳承多年的台南老字號持續吸引遊客前來朝聖。

No.6 邱家小卷米粉

翻攝FB／邱家傳統小吃小卷米粉

翻攝FB／邱家傳統小吃小卷米粉

網路聲量：848筆

地址：台南市中西區國華街三段251號

說到國華街的排隊地標，不能漏掉邱家小卷米粉，碗裡放入切得厚實、入口彈牙的小卷，搭配吸附湯汁後仍保有嚼勁的粗米粉，以及帶有海鮮鮮甜滋味的清湯，組成一碗看似簡單、主角卻很鮮明的府城小吃。除了招牌小卷米粉，店內部分時段也會限量供應小卷卵或綜合米粉，每日數量有限，熱門品項可能提早售完。

若和前一名葉家相比，葉家的湯頭較為清甜順口，邱家則帶有更濃郁的海鮮甘甜味。這股明顯甜味在網路上也出現不同評價，部分習慣鹹味湯頭的網友直言：「很多縣市都有比這更好吃的小卷米粉湯，台南口味的湯頭北部人可能會喝不慣。真的太甜，完全把海鮮的鮮甜味蓋過去了。」不過，也有食客表示：「味道我覺得還挺不錯的，沒有腥味，也不重油，蠻經典的台南小吃。」這種因人而異卻又極具代表性的滋味，至今依舊天天吸引著滿滿人潮前來排隊。

No.5 吻鑽糖半熟乳酪塔專門店

翻攝FB／吻鑽糖 半熟乳酪塔 專門店

翻攝FB／吻鑽糖 半熟乳酪塔 專門店

網路聲量：884筆

地址：台南市中西區國華街三段48號

狂吃了一輪傳統鹹食後，這家直接殺進前五名的「吻鑽糖」絕對是不可或缺的甜點中繼站！店內的人氣招牌半熟乳酪塔採用法國天然奶油乳酪，外層烤得酥脆，中心則保留了柔軟綿滑、咬下還會爆漿的乳酪餡，冷藏時口感濃郁紮實，稍微回溫後則變得柔滑順口。這款乳酪塔體積小巧，不但是國華街極具代表性的熱門甜點，店家提供的精緻盒裝更讓它成為許多觀光客指名的必買伴手禮，不論是在地散步邊走邊吃，還是打包帶回家送禮都相當合適。

店內除了提供經典原味、覆盆子玫果、森半抹茶等口味，這款爆紅甜點在網路上也累積了極高人氣，不少忠實粉絲直接封它為：「國華街最強伴手禮、每次來都會買這家！」。雖然在價位上，有部分網友直言：「一顆不便宜60元 不過還蠻好吃的」，但真材實料的風味依然讓人心甘情願買單，更有吃貨立刻被新口味圈粉，大讚：「新推出的泰式奶茶口味乳酪塔很不錯，奶香濃郁且不會甜膩」，成功在一眾傳統老字號中突圍。

No.4 一味品碗粿

網路聲量：1,360筆

地址：台南市中西區國華街三段177號

緊追在榜單前列的是曾榮獲《米其林指南》推薦的「一味品碗粿」，它的上榜也讓國華街的碗粿之爭更受矚目。其實這家店與稍後才會揭曉的冠軍「富盛號」大有淵源，兩店本是同根生的親戚關係，後來各自獨立營運。相較於冠軍店的光環與排隊觀光人潮，一味品反而深受在地人青睞，被許多台南老饕認為完美鎖住了老一輩的傳統作法。這裡的碗粿呈現南部專屬的深色外觀，堅持使用舊在來米每日現做，並在米漿中融入溫體豬肉、火燒蝦與自製肉燥，一挖開就能吃到藏在扎實米香中的豐富餡料。

在吃法上，店家桌上通常備有蒜泥與芥末，不少在地人喜歡先吃原味，吃到一半再加入調味，讓後半碗多一股刺激的辛香層次。一味品低調內斂的實力，在網路上掀起不少熱烈討論，許多老饕紛紛留言激推：「一味品是許多在地朋友大力推薦的，綿密有彈性的碗粿完全會讓人想一口接一口」，更有熟門熟路的吃貨直接留言表示：「內行人是要吃對面的一味品（碗粿），不是吃富盛號」，深厚的老味道早已牢牢抓住老饕的胃。

No.3 金得春捲

翻攝FB／金得春捲

翻攝FB／金得春捲

網路聲量：1,576筆

地址：台南市中西區民族路三段19號

都說台南連空氣都是甜的，甚至有網友開玩笑形容「用竹籤在空氣中畫幾圈就有棉花糖」，而這家傳承超過70年的「金得春捲」，更把這份台南甜發揮到極致，連韓國知名節目製作人羅PD都曾慕名拜訪。而最大的特色就是點餐時居然能像買手搖飲一樣客製化「甜度」，從完全不加糖到最正宗的南部糖度都能隨你挑，成為網路討論度最高的亮點。厚實的春捲皮裡包入爆量的高麗菜、豆乾、蛋絲、豬肉和鮮蝦，更有台南春捲最具代表性的靈魂配料「皇帝豆」，蔬菜的清甜與花生糖粉交織出甜鹹完美的層次感。

這樣獨特的客製化體驗與澎湃配料，在網路上掀起不少熱烈討論，許多第一次嚐鮮的觀光客便留言驚呼：「第一次看到春捲還可以調整甜度，我吃半糖的覺得已經跟平時吃的差不多了，蠻好吃的」。而真材實料的飽滿內餡也深受老饕們喜愛，不少人死忠認證：「金得春捲有蝦、有肉、有蔬菜，餡料豐富，非常特別」，不論你是香菜控還是想挑戰南部甜的螞蟻人，這捲充滿府城特色的古早味春捲，絕對是國華街必插旗的一站。

No.2 醇涎坊鍋燒意麵

翻攝FB／醇涎坊鍋燒意麵

翻攝FB／醇涎坊鍋燒意麵

網路聲量：1,761筆

地址：台南市中西區保安路53號

鍋燒意麵在台南不只是宵夜，也是從早到晚都有人想吃的日常餐點。位於保安路、鄰近國華街的醇涎坊，門口經常可見候位人潮，招牌鍋燒意麵以帶有甘甜滋味的湯頭，搭配雞蛋、蔬菜與炸魚片，呈現熟悉的古早味組合。

意麵剛上桌時仍保有酥香，泡進湯裡後逐漸變軟，一碗之中能吃到不同口感。炸魚片吸收湯汁後，也成為許多人點名不能少的配料。網友形容：「甜甜的湯頭很台南，最喜歡裡面有顆半熟蛋，炸魚片薄薄嫩嫩的，一碗就能吃飽。」也有人表示：「看著平平無奇怎麼這麼好吃，湯底特別鮮甜，還有炸魚肉和溏心蛋，去台南一定要吃。」

不過，台南鍋燒意麵各有擁護者，醇涎坊也不是所有人的首選。有網友懷念已經歇業的小豆豆鍋燒意麵，認為那才是「我心中最標準的湯頭、麵體、配料」；也有人力推友愛街的水仙宮鍋燒意麵，直言「我吃超過500碗了」。另有網友直接表示：「我不喜歡醇涎坊（那根本不是鍋燒意麵，是魚湯麵）。」從湯頭甜度、魚味到配料組合，醇涎坊的特色鮮明，也讓它長期成為台南鍋燒意麵派系之爭的一員。

No.1 富盛號碗粿

翻攝FB／富盛號

翻攝FB／富盛號

網路聲量：2,776筆

地址：台南市中西區國華街三段184號、民族路三段11號

強勢奪下國華街網路聲量冠軍的，是在地飄香近80年的「富盛號碗粿」。這家由吳峻阿嬤創辦於1947年的老店，多年來只憑著碗粿與魚羹這兩樣招牌，就成了無數吃貨造訪永樂市場必插旗的第一站，更是與隔壁金得春捲、阿松割包齊名的國華街美食金三角。他們家的碗粿遵循古法，將米漿、肉燥與鮮美餡料一同蒸熟，呈現出南部專屬的深咖啡色，口感綿密軟Q，桌上還備有蒜泥、芥末、甜辣醬與烏醋，讓饕客們能隨心所欲調配出最愛的靈魂滋味。

這份流傳三代的古早味在網路上討論度極高，許多老饕紛紛留言分享心得：「南部的碗粿就是像這樣顏色咖啡色，軟軟的，有蝦子的，超級好吃，浮水魚羹也好吃，有來台南必吃」。除了現場吃過癮，真材實料的厲害程度連外帶都經得起考驗，不少網友認證「碗粿料多又大塊，醬汁也很好吃，外帶沒馬上吃放一些時間才吃風味ㄧ樣很讚」，甚至有吃貨直呼「扛了十顆富盛號碗粿回高雄，這就是台南美食的魅力。」，足見這碗老字號碗粿讓人欲罷不能的魔力，穩坐人氣冠軍寶座。而富盛號碗粿設有兩個相鄰店面，老店保留傳統攤位形式，新店面則附設冷氣座位區，內用時可依現場狀況選擇。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年6月5日至2026年6月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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