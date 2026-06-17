碗粿、春捲、小卷米粉...台南國華街十大美食

2026-06-17 09:34 網路溫度計DailyView
翻攝FB／阿松割包
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國華街十大美食聲量冠軍由富盛號碗粿奪得。
  • 重點二：榜單前段有小卷米粉、春捲與鍋燒意麵等代表小吃。
  • 重點三：甜點店吻鑽糖擠進前五，顯示觀光伴手禮也受關注。

傳統小吃天堂！一起在國華街飽到天靈蓋

台南國華街美食密度有多高？從永樂市場一路走到保安路，不用花太多交通時間，就能接連吃到割包、牛肉湯、小卷米粉、春捲、碗粿與鍋燒意麵，一段路從早午餐吃到下午茶、宵夜，恐怕花上三天三夜也吃不完。

哪些國華街小吃在網路上最受關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近兩年的網路討論，整理出「台南國華街人氣小吃TOP 10」。榜單不只有碗粿、春捲等傳統台南味，甜點店也擠進前五名，準備去台南暴食一波的朋友，趕快先收下這份大數據認證的熱門清單，來看看你的必吃小吃有沒有上榜！

No.10 阿松割包

翻攝FB／阿松割包

  • 網路聲量：563筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段181號

位於永樂市場內的「阿松割包」，完全打破了大家對傳統割包的刻板印象。一般常見的割包多是滷肉、酸菜再撒上花生粉，阿松卻走出很不一樣的路線。店內提供普通包、瘦肉包，以及外面少見的「豬舌包」三種選擇，最特別的是它不用花生粉，而是淋上帶有甜味的花生醬汁，再搭配酸菜與爽脆的醃蘿蔔，甜鹹交織的獨特滋味，成為讓人一吃就記住的招牌特色。

這裡一份割包固定是兩個，非常適合跟同行好友一起分食。其中人氣最高的豬舌包，憑著獨特的Q彈嚼勁在網路上大獲好評，就有網友大讚：「豬舌包一份100元，豬舌彈牙又好吃，加入桌上擺著的醬汁提味，味道更上一層樓！」；除了割包本身，內用附贈的清湯也毫不馬虎，被不少食客點名讚賞「內用附清湯，清湯很讚」，解膩又暖胃，是安排永樂市場美食行程時不可錯過的必吃名單。

No.9 永樂牛肉湯

  • 網路聲量：570筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段175號

永樂牛肉湯從凌晨12點一路營業到早上，是國華街少數能在深夜喝到熱湯的宵夜聖地，更是不少網友心目中的台南牛肉湯第一名。店內除了招牌牛肉湯，每天還會依照供應狀況，限量提供牛五花、牛腩、牛腱等不同部位，因為熱門品項往往賣完為止，想吃特定部位的吃貨可得提早前往報到。

這裡主打現點現沖，當滾燙的熱湯直接倒入新鮮牛肉，鮮美的肉汁瞬間融入湯頭。不過，因為肉片在碗裡會持續受熱熟化，在地人特別傳授了內行吃法：上桌後記得趕快把牛肉撈到小盤子裡，避免浸泡太久讓肉質變老，才能完美保留軟嫩中帶點脆彈的絕佳口感。清爽且鹹度適中的靈魂湯頭，配上薑絲、特調醬汁與一碗白飯，就是最道地的台南老味道，也讓網友一致激推：「湯頭非常棒，前中後味平衡，鹹度剛好，肉質鮮美，老闆娘手腳超俐落，超讚，激推」。

No.8 福昇小食

翻攝FB／福昇小食

翻攝FB／福昇小食

  • 網路聲量：585筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段161號

走進「福昇小食」，最吸睛的絕對是料理台前伴隨大火翻炒、身體如同跳恰恰般的魔性舞步，充滿活力的畫面讓網友紛紛直呼：「老闆娘炒意麵超有活力，超可愛」。而這份大火快炒的真功夫，也完美體現在招牌的乾炒鱔魚意麵上，高溫完美鎖住濃郁鍋氣與酸甜醋香，大片鱔魚更保留了彈脆紮實的口感，如果不吃鱔魚，改點同樣鑊氣十足的乾炒花枝也非常好吃。

實力派的道地府城味在網路上累積了極高好評，不少死忠老饕激推：「每次到台南一定會來這邊吃鱔魚意麵等餐點，我的評價只有幾句話，大火快炒，鍋氣十足，調味精準，物美量足」，甚至連外地吃貨也給出超高肯定：「炒鱔魚意麵比魯的多了鍋氣香跟醋香，鱔魚彈牙又扎實，是台北吃不到的美味，炸虱目魚肚超級脆！沾胡椒吃超香」，一邊欣賞充滿生命力的炒麵秀一邊品嚐美食，絕對是最完美的雙重享受。

No.7 葉家小卷米粉

翻攝FB／葉家小卷米粉

翻攝FB／葉家小卷米粉

  • 網路聲量：817筆

  • 地址：台南市中西區國華街二段142號

長年榮獲必比登推薦的「葉家小卷米粉」，創立於1935年且至今已傳承三代，是國華街一帶相當具代表性的指標老店。這裡特別選用糙米製成的粗米粉，外型比一般細米粉更厚實，吸附湯汁後依然保有Q彈口感，搭配切塊小卷與清甜湯頭，沒有過多複雜的配料搶味，直球對決呈現米香與海鮮的鮮甜。其靈魂湯底是以花枝熬煮並加入少許胡椒提味，入口清爽卻不顯單薄，極度考驗食材的新鮮度。不過，想把這家排進美食馬拉松的朋友要稍微留意，店內設有「最少兩人一碗」的低消限制，前往時可以先規劃好胃袋空間。

這碗必比登認證的經典小吃在網路上累積了滿滿好評，不少饕客紛紛盛讚：「湯頭清甜鮮，小卷新鮮脆彈，小卷蛋也好吃，不愧是必比登認證店家」。除了內用風味深受喜愛，店家對待外帶客人的體貼細節也成為網友推崇的亮點，就有留言大讚：「外帶湯跟小卷是分開裝的，會問多久要吃，來決定製作時間，且說明很清楚只有湯需要加熱，服務非常好」，從對食材的嚴格把關到貼心的服務，都讓這家傳承多年的台南老字號持續吸引遊客前來朝聖。

No.6 邱家小卷米粉

翻攝FB／邱家傳統小吃小卷米粉

翻攝FB／邱家傳統小吃小卷米粉

  • 網路聲量：848筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段251號

說到國華街的排隊地標，不能漏掉邱家小卷米粉，碗裡放入切得厚實、入口彈牙的小卷，搭配吸附湯汁後仍保有嚼勁的粗米粉，以及帶有海鮮鮮甜滋味的清湯，組成一碗看似簡單、主角卻很鮮明的府城小吃。除了招牌小卷米粉，店內部分時段也會限量供應小卷卵或綜合米粉，每日數量有限，熱門品項可能提早售完。

若和前一名葉家相比，葉家的湯頭較為清甜順口，邱家則帶有更濃郁的海鮮甘甜味。這股明顯甜味在網路上也出現不同評價，部分習慣鹹味湯頭的網友直言：「很多縣市都有比這更好吃的小卷米粉湯，台南口味的湯頭北部人可能會喝不慣。真的太甜，完全把海鮮的鮮甜味蓋過去了。」不過，也有食客表示：「味道我覺得還挺不錯的，沒有腥味，也不重油，蠻經典的台南小吃。」這種因人而異卻又極具代表性的滋味，至今依舊天天吸引著滿滿人潮前來排隊。

No.5 吻鑽糖半熟乳酪塔專門店

翻攝FB／吻鑽糖 半熟乳酪塔 專門店

翻攝FB／吻鑽糖 半熟乳酪塔 專門店

  • 網路聲量：884筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段48號

狂吃了一輪傳統鹹食後，這家直接殺進前五名的「吻鑽糖」絕對是不可或缺的甜點中繼站！店內的人氣招牌半熟乳酪塔採用法國天然奶油乳酪，外層烤得酥脆，中心則保留了柔軟綿滑、咬下還會爆漿的乳酪餡，冷藏時口感濃郁紮實，稍微回溫後則變得柔滑順口。這款乳酪塔體積小巧，不但是國華街極具代表性的熱門甜點，店家提供的精緻盒裝更讓它成為許多觀光客指名的必買伴手禮，不論是在地散步邊走邊吃，還是打包帶回家送禮都相當合適。

店內除了提供經典原味、覆盆子玫果、森半抹茶等口味，這款爆紅甜點在網路上也累積了極高人氣，不少忠實粉絲直接封它為：「國華街最強伴手禮、每次來都會買這家！」。雖然在價位上，有部分網友直言：「一顆不便宜60元 不過還蠻好吃的」，但真材實料的風味依然讓人心甘情願買單，更有吃貨立刻被新口味圈粉，大讚：「新推出的泰式奶茶口味乳酪塔很不錯，奶香濃郁且不會甜膩」，成功在一眾傳統老字號中突圍。

No.4 一味品碗粿

  • 網路聲量：1,360筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段177號

緊追在榜單前列的是曾榮獲《米其林指南》推薦的「一味品碗粿」，它的上榜也讓國華街的碗粿之爭更受矚目。其實這家店與稍後才會揭曉的冠軍「富盛號」大有淵源，兩店本是同根生的親戚關係，後來各自獨立營運。相較於冠軍店的光環與排隊觀光人潮，一味品反而深受在地人青睞，被許多台南老饕認為完美鎖住了老一輩的傳統作法。這裡的碗粿呈現南部專屬的深色外觀，堅持使用舊在來米每日現做，並在米漿中融入溫體豬肉、火燒蝦與自製肉燥，一挖開就能吃到藏在扎實米香中的豐富餡料。

在吃法上，店家桌上通常備有蒜泥與芥末，不少在地人喜歡先吃原味，吃到一半再加入調味，讓後半碗多一股刺激的辛香層次。一味品低調內斂的實力，在網路上掀起不少熱烈討論，許多老饕紛紛留言激推：「一味品是許多在地朋友大力推薦的，綿密有彈性的碗粿完全會讓人想一口接一口」，更有熟門熟路的吃貨直接留言表示：「內行人是要吃對面的一味品（碗粿），不是吃富盛號」，深厚的老味道早已牢牢抓住老饕的胃。

No.3 金得春捲

翻攝FB／金得春捲

翻攝FB／金得春捲

  • 網路聲量：1,576筆

  • 地址：台南市中西區民族路三段19號

都說台南連空氣都是甜的，甚至有網友開玩笑形容「用竹籤在空氣中畫幾圈就有棉花糖」，而這家傳承超過70年的「金得春捲」，更把這份台南甜發揮到極致，連韓國知名節目製作人羅PD都曾慕名拜訪。而最大的特色就是點餐時居然能像買手搖飲一樣客製化「甜度」，從完全不加糖到最正宗的南部糖度都能隨你挑，成為網路討論度最高的亮點。厚實的春捲皮裡包入爆量的高麗菜、豆乾、蛋絲、豬肉和鮮蝦，更有台南春捲最具代表性的靈魂配料「皇帝豆」，蔬菜的清甜與花生糖粉交織出甜鹹完美的層次感。

這樣獨特的客製化體驗與澎湃配料，在網路上掀起不少熱烈討論，許多第一次嚐鮮的觀光客便留言驚呼：「第一次看到春捲還可以調整甜度，我吃半糖的覺得已經跟平時吃的差不多了，蠻好吃的」。而真材實料的飽滿內餡也深受老饕們喜愛，不少人死忠認證：「金得春捲有蝦、有肉、有蔬菜，餡料豐富，非常特別」，不論你是香菜控還是想挑戰南部甜的螞蟻人，這捲充滿府城特色的古早味春捲，絕對是國華街必插旗的一站。

No.2 醇涎坊鍋燒意麵

翻攝FB／醇涎坊鍋燒意麵

翻攝FB／醇涎坊鍋燒意麵

  • 網路聲量：1,761筆

  • 地址：台南市中西區保安路53號

鍋燒意麵在台南不只是宵夜，也是從早到晚都有人想吃的日常餐點。位於保安路、鄰近國華街的醇涎坊，門口經常可見候位人潮，招牌鍋燒意麵以帶有甘甜滋味的湯頭，搭配雞蛋、蔬菜與炸魚片，呈現熟悉的古早味組合。

意麵剛上桌時仍保有酥香，泡進湯裡後逐漸變軟，一碗之中能吃到不同口感。炸魚片吸收湯汁後，也成為許多人點名不能少的配料。網友形容：「甜甜的湯頭很台南，最喜歡裡面有顆半熟蛋，炸魚片薄薄嫩嫩的，一碗就能吃飽。」也有人表示：「看著平平無奇怎麼這麼好吃，湯底特別鮮甜，還有炸魚肉和溏心蛋，去台南一定要吃。」

不過，台南鍋燒意麵各有擁護者，醇涎坊也不是所有人的首選。有網友懷念已經歇業的小豆豆鍋燒意麵，認為那才是「我心中最標準的湯頭、麵體、配料」；也有人力推友愛街的水仙宮鍋燒意麵，直言「我吃超過500碗了」。另有網友直接表示：「我不喜歡醇涎坊（那根本不是鍋燒意麵，是魚湯麵）。」從湯頭甜度、魚味到配料組合，醇涎坊的特色鮮明，也讓它長期成為台南鍋燒意麵派系之爭的一員。

No.1 富盛號碗粿

翻攝FB／富盛號

翻攝FB／富盛號

  • 網路聲量：2,776筆

  • 地址：台南市中西區國華街三段184號、民族路三段11號

強勢奪下國華街網路聲量冠軍的，是在地飄香近80年的「富盛號碗粿」。這家由吳峻阿嬤創辦於1947年的老店，多年來只憑著碗粿與魚羹這兩樣招牌，就成了無數吃貨造訪永樂市場必插旗的第一站，更是與隔壁金得春捲、阿松割包齊名的國華街美食金三角。他們家的碗粿遵循古法，將米漿、肉燥與鮮美餡料一同蒸熟，呈現出南部專屬的深咖啡色，口感綿密軟Q，桌上還備有蒜泥、芥末、甜辣醬與烏醋，讓饕客們能隨心所欲調配出最愛的靈魂滋味。

這份流傳三代的古早味在網路上討論度極高，許多老饕紛紛留言分享心得：「南部的碗粿就是像這樣顏色咖啡色，軟軟的，有蝦子的，超級好吃，浮水魚羹也好吃，有來台南必吃」。除了現場吃過癮，真材實料的厲害程度連外帶都經得起考驗，不少網友認證「碗粿料多又大塊，醬汁也很好吃，外帶沒馬上吃放一些時間才吃風味ㄧ樣很讚」，甚至有吃貨直呼「扛了十顆富盛號碗粿回高雄，這就是台南美食的魅力。」，足見這碗老字號碗粿讓人欲罷不能的魔力，穩坐人氣冠軍寶座。而富盛號碗粿設有兩個相鄰店面，老店保留傳統攤位形式，新店面則附設冷氣座位區，內用時可依現場狀況選擇。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年6月5日至2026年6月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 第一名是富盛號碗粿，網路聲量最高，達2776筆。文章指出它是永樂市場附近的老字號名店，以傳統碗粿與魚羹聞名，長年吸引遊客與在地老饕朝聖。

  • 榜單中包含碗粿、春捲、小卷米粉、牛肉湯、割包與鍋燒意麵等經典台南味。這些店家多集中在國華街與保安路一帶，展現府城小吃密度高、風味多元的特色。

  • 吻鑽糖以半熟乳酪塔打入前五，因外層酥脆、內餡爆漿，且常被當成伴手禮。文章也提到它有原味、抹茶、泰式奶茶等口味，兼具散步甜點與送禮需求。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

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台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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❤桃園❤蘆竹景觀咖啡【秘覓良品_山上花兒開了】

❤桃園❤蘆竹景觀咖啡【秘覓良品_山上花兒開了】

2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜

黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜

2026-06-10 11:51 女子漾／編輯王廷羽
黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia
黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期回到台灣，不只帶來最新AI趨勢，也意外讓「黃仁勳美食地圖」再度成為話題！2026年6月1日，他在台北流行音樂中心舉行 GTC Taipei 主題演講，現場背板除了出現科技供應鏈與合作夥伴名單，也被眼尖網友發現藏有台灣美食店家，包括「磚窯」、「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」等，引發討論。

黃仁勳每次來台，除了公開活動與產業行程外，親民的美食行程也常受到關注，從夜市小吃、古早味台菜，到豬腳、肉粽、豆花、熱炒，這份清單不只因為「AI教父同款」受到矚目，也讓不少人重新發現台北巷弄裡的老派美味。這篇女子漾整理黃仁勳相關美食清單，想安排一趟「老黃同款台北美食路線」，可以先收藏起來~

編輯推薦

文章目錄

★黃仁勳台味美食地圖-夜市篇

饒河夜市

1. 劉家現烤玉米

黃仁勳這次來台期間曾現身饒河夜市，其中手拿現烤玉米的畫面在社群上引發討論，也讓「劉家現烤玉米」成為夜市朝聖點之一。現烤玉米通常以秤重計價，可依喜好選擇不同調味，烤到金黃後再刷上醬汁，吃起來有玉米本身的甜味，也帶著夜市炭烤香氣。

地址：台北市松山區饒河街223-221號一帶

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

2. 福州世祖胡椒餅

到饒河夜市，許多人第一個想到的經典小吃，就是位在夜市入口附近的「福州世祖胡椒餅」，這間攤位不只是饒河夜市的代表名店，也曾獲米其林必比登推介，人氣一直相當高。胡椒餅以豬肉餡、青蔥和胡椒香氣為特色，製作時會將包好的餅貼進高溫窯爐中烘烤，讓外皮帶有酥脆焦香，內餡則保留肉汁與蔥香，剛出爐時熱氣十足，一咬下去胡椒香立刻散開，是第一次逛饒河夜市也很適合入門的經典選擇。

地址：台北市松山區饒河街249號前

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

圖片來源：YT @MICHELIN Guide
圖片來源：YT @MICHELIN Guide

3. 愛伶玲綿綿冰

輝達官方社群曾曝光黃仁勳一行人吃冰的畫面，照片中他表情生動、反應逗趣，也讓饒河夜市的「愛伶玲綿綿冰」受到不少關注。店內以綿綿冰為招牌，水果口味選擇豐富，其中夏天最受歡迎的芒果口味尤其吸睛，金黃色冰品看起來清爽消暑，很適合逛完夜市後來上一碗。

地址：台北市松山區饒河街166號

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

4. 黑豬肉香腸

黃仁勳在饒河夜市被網友捕捉到拿著烤香腸的畫面，也讓饒河夜市的黑豬肉香腸受到討論，夜市香腸最迷人的地方，就是外皮烤到微焦油亮，咬下去帶著肉汁與鹹香，搭配蒜頭更有台灣味。

寧夏夜市

5. 豆花莊

寧夏夜市的「豆花莊」是台北知名甜品老店，豆花、刨冰、配料選擇多，適合當作夜市美食的收尾，黃仁勳過去也曾被拍到與科技圈人士一起吃豆花，讓這間店多了話題性。

地址：台北市大同區寧夏路49號

圖片來源：FB @豆花莊
圖片來源：FB @豆花莊

6. 圓環邊蚵仔煎

「圓環邊蚵仔煎」是寧夏夜市經典名店，蚵仔煎、米糕等都是招牌，蚵仔煎最迷人的地方，在於鮮蚵、粉漿、蛋香與甜鹹醬汁融合，味道很有台灣小吃特色。

地址：台北市大同區寧夏路46號

7. 詹記水果

薑汁番茄酸甜交織，是他特別懷念的南部味，「詹記水果」位於寧夏夜市一帶，蓮霧、山竹、芭樂、番茄等都很適合邊走邊吃。

地點：台北市大同區寧夏路夜市攤位

圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果
圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果

圖片來源：取自官方
圖片來源：取自官方

8. 老六高粱香腸蛋餅捲

「老六高粱香腸蛋餅捲」主打高粱香腸與蛋餅捲，屬於比較有記憶點的夜市小吃。外層蛋餅包入香腸，吃起來比單純烤香腸更有飽足感，也很適合喜歡鹹香口味的人。黃仁勳曾對高粱香腸價格表示「便宜」，讓這攤小吃多了不少話題。

地址：台北市大同區寧夏路97號攤位

9. 雅米花生捲冰淇淋

花生捲冰淇淋是很有台灣特色的古早味甜點，以薄餅皮包入冰淇淋、花生糖粉，有些版本還會加入香菜。這種「香菜到底合不合理」的搭配，常常會引發兩派討論，黃仁勳試吃後的反應也曾被媒體報導，讓這道夜市甜點成為話題之一。

地址：台北市大同區寧夏路115號攤位

通化夜市

10. 通化街阿婆水果攤

通化街夜市、也就是臨江街夜市一帶，也曾因黃仁勳提及而受到關注，其中「阿婆水果攤」被網友稱為「兆元水果攤」，販售番茄、情人果、芭樂等台式水果組合。

地址：台北市信義區臨江街40巷口一帶

通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照
通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照

★黃仁勳台味美食地圖-餐廳小館篇

11. 磚窯古早味懷舊餐廳

「磚窯古早味懷舊餐廳」近期再度受到關注，主因是黃仁勳曾在此宴請台灣科技供應鏈重要人物，也讓這場聚會被外界形容為「兆元宴」。店內主打古早味台菜、辦桌菜與家常料理，像是豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、白斬雞、蛤蜊絲瓜等，都是適合多人聚餐的經典菜色。

磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照
磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照

12. 春韭士林總店

「春韭」出現在黃仁勳美食清單中，士林總店位在中山北路巷弄內。相較於夜市小吃，春韭更偏向正餐型餐廳，適合家庭聚餐或朋友聚會。

地址：台北市士林區中山北路五段505巷7號

13. 牛耳精緻麵館

「牛耳精緻麵館」位於內湖，屬於比較日常型的麵食選擇，紅燒牛肉湯頭濃郁、牛筋軟嫩，令人欲罷不能。

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

27. 五燈獎豬腳魯肉飯

「五燈獎豬腳魯肉飯」是三重人氣小吃店，豬腳、腿庫、魯肉飯都是招牌組合。

地址：新北市三重區正義北路38號

15. 鄒記食舖

鄒記食舖位在復興北路巷弄內，是清單中相對低調的一站。這類巷弄餐廳通常適合熟客聚餐，也很適合想避開觀光人潮、慢慢吃飯的人。

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

16. 雞家莊

「雞家莊」是台北知名老字號台菜餐廳，店名直接點出特色，雞料理是許多人對它的印象。若想安排長輩聚餐、家庭聚會，這類老派台菜餐廳通常接受度高，也很有台北老店氛圍。

地址：台北市中山區長春路55號

17. 富霸王極品豬腳

「富霸王極品豬腳」是台北人氣豬腳店，這次也因出現在 GTC Taipei 背板美食名單中受到關注。豬腳滷到入味，膠質感明顯，是很多上班族會專程排隊的經典便當型美食。

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

18. 四平陽光豆花店

四平街商圈有不少小吃與店家，「四平陽光豆花店」則是適合飯後續攤的甜點選擇。吃完豬腳、熱炒或台菜後，來碗豆花收尾，剛好清爽。

地址：台北市中山區四平街59號

19. 譽展蜜餞行

黃仁勳美食地圖不只正餐與夜市，連蜜餞行也出現在清單中。「譽展蜜餞行」位於四平街，蜜餞、果乾、台式零食都很適合帶回家，也能當作伴手禮。

地址：台北市中山區四平街72號

20. 犁園湯包館

「犁園湯包館」位於南京東路巷弄內，是台北知名湯包店之一。湯包、蒸餃、麵點類都適合多人分食，也很適合安排成午餐或晚餐。

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

21. 老撈麻辣火鍋

如果喜歡麻辣鍋，「老撈麻辣火鍋」可以列入口袋名單。火鍋本來就是台灣人常見的聚餐選擇，適合朋友多人同行，也能邊吃邊聊天。

地址：台北市中山區敦化北路4巷53號

22. 王記府城肉粽

「王記府城肉粽」是這波美食地圖中討論度很高的店家。黃仁勳2026年5月曾再訪這間位於台北松山區的肉粽店，並與現場民眾互動合照。店內主打府城風味肉粽，對喜歡南部粽口感的人來說，是很有記憶點的小吃選擇。

地址：台北市松山區八德路二段374號

23. 花娘小館

「花娘小館」也出現在 GTC Taipei 背板美食名單中，因此再次受到注意，它位在松山區巷弄內，屬於比較熟門熟路的餐廳類型。

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

24. 醉翁漁港海鮮

「醉翁漁港海鮮」是黃仁勳美食清單中較有台灣聚餐氛圍的一站，主打海鮮與熱炒料理，適合多人一起點菜共享，從鮮味十足的海鮮料理到鑊氣滿滿的熱炒，是很有台灣味的下班聚餐日常。

地址：台北市中山區遼寧街169號一帶

25. 聚聚無菜單料理

「聚聚無菜單料理」位於中正區，無菜單料理的特色是依照當日食材與主廚安排出菜，若想安排比較有儀式感的餐敘，可以把它列入名單。

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

26. 驥園川菜餐廳

「驥園川菜餐廳」是台北老字號餐廳，許多人會想到它的砂鍋雞湯與川菜料理。這類餐廳很適合家庭聚會、商務聚餐，也很適合想吃一桌澎湃中菜的人。

地址：台北市大安區敦化南路一段324號

圖片來源：編輯製圖
圖片來源：編輯製圖

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