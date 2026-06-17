2026-06-17 14:03 旅遊經
全台最COOL的地方在「這裡」 2026 仙境西拉雅，邀您在5「雞」環境下環騎5COOL！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：西拉雅推出2026環騎5COOL，以騎5庫吃5雞為主題。
- 重點二：活動串聯曾文等五大水庫，打造低碳自行車慢旅。
- 重點三：規劃大會師、188K挑戰、認證騎乘與主題遊程。
全台最COOL的地方在「這裡」 2026 仙境西拉雅，邀您在5「雞」環境下環騎5COOL！曾文水庫路線
【旅遊經 洪書瑱報導】
全台有許多景點，您心目中最COOL的地方是那裡呢？「這裡」或許就是全台最COOL的地方！西拉雅風景區擁有全臺最密集的水庫資源，常被稱為全台最COOL的地方，今年「仙境西拉雅 環騎5COOL」霸氣開騎，將帶您用雙輪解鎖「全臺最密集水庫」秘境，還要一路吃遍在地最「派」的5大名雞，讓參與的民眾不再以為騎車只是流汗而已！今年活動以「騎5庫、吃5雞」為亮點，將打造一趟「邊騎邊玩、邊遊邊吃」的低碳自行車旅遊體驗，以五大水庫秘境綠色之旅系列活動，來推動南臺灣最具魅力的自行車慢旅。
5條路線代言人
交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，西拉雅風景區擁有全臺最密集的水庫資源，為推廣水庫旅遊及自行車活動，自2024年首推「西拉雅5COOL」品牌，而今年持續深化並完美實踐「CYCLING（自行車）」、「OUTDOOR（戶外）」、「OBSERVATION（觀察體驗）」，以及「LEISURE（休閒）」四大理念。透過臺灣自行車旅遊節十大品牌之一的「仙境西拉雅 環騎5COOL」活動，串聯轄內五大水庫。
仙境西拉雅 環騎5COOL資料照
曾文水庫路線
烏山頭水庫路線
五大水庫包含：全臺最大的曾文水庫、擁有珊瑚潭美景的烏山頭水庫、臺灣最古老的虎頭埤水庫、兼具觀光與農業功能的尖山埤水庫，以及白河水庫，而今年活動更結合西拉雅轄內極具特色的5G(5雞美食)，包含楠西的「梅子雞」及「薑黃雞」、關子嶺的「桶仔雞」、東山的「咖啡雞」、官田的「刺仔雞」，讓大家不只騎進絕美風景，更能一路品嘗最具西拉雅風土滋味的五大特色雞料理。
※.蒐羅今年「仙境西拉雅 環騎5COOL」活動四大亮點活動：
亮點一、「環騎5COOL大會師(9月19日)」，邀集各路自行車好手與親子家庭齊聚西拉雅官田遊客中心，當天不僅有自行車界名人：藝人安娜·李、印尼網紅吳俊星、臺南辣媽黃恆真、網紅本丸及英籍BC雜誌主編LEE RODGERS分別領騎五座水庫路線，更讓車友在不同路線都能驚喜品嚐獨特的5雞風味。當週（9月19、20日）也將舉辦草原市集、兒童滑步車趣味賽與ROUVY實境騎乘體驗等豐富內容。打造一場全民參與、老少咸宜的自行車嘉年華。
亮點二、「環騎5COOL 188K挑戰（11月7日）」，結合運動與征服自然的元素推出1日超級挑戰，沿途將經過5座水庫及大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，不僅能親近自然，更是挑戰自我的一場試煉。今年加碼1水庫、2水庫、3水庫、4水庫的以親民的短距離到挑戰中長行程。
亮點三、「自主騎乘認證活動（預計7月開放）」，推出多元自行車路線－菱波官田線、山海圳－大圳之路兩條路線，邀請新手或資深騎士一起來挑戰。
亮點四、「5COOL主題遊程（預計7月開放）」，攜手雄獅及華東旅行社推出5條結合自行車與水庫為主題，探訪歷史古道及溫泉美食等深度體驗遊程。
騎5庫吃5雞
不只電信公司有5G，今年秋天，西拉雅也將帶著最強「5G」訊號強勢登場！年度盛事「仙境西拉雅 環騎5COOL」自行車系列活動正式開跑，活動將以西拉雅獨家的「5雞美食」與綠色低碳風潮，邀請全台車友一起來體驗西拉雅專屬的「5G」魅力！活動期間將推出專屬合作方案，包含自主騎乘打卡點、活動期間自行車補給站、自行車友善旅宿等等，吃、喝、玩、樂、住宿應有盡有。民眾、親子家庭不妨一起用雙輪慢行，在5「G」的加持下，擁抱這片「綠野」仙境。
相關資訊，請至西拉雅國家風景區管理處(https://www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw)或西拉雅管理處粉絲專頁或中華民國自行車騎士網站臉書粉絲專頁(https://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=1367)查詢！
以上圖片：西拉雅國家風景區管理處提供
精華 FAQ
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核心主題是「騎5庫、吃5雞」，把自行車旅遊與在地美食結合，讓民眾在騎乘五大水庫路線時，也能品嘗楠西、關子嶺、東山與官田等地特色雞料理。
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活動串聯曾文、烏山頭、虎頭埤、尖山埤與白河五大水庫，並結合歷史古道、溫泉、美食與親子體驗，呈現西拉雅兼具自然景觀與地方文化的慢旅特色。
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重點包括9月19日的大會師與市集活動、11月7日的188K挑戰、自主騎乘認證，以及預計7月開放的5COOL主題遊程，提供不同程度車友多元參與方式。