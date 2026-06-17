2026-06-17 18:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
中彰產業聯手互送遊客方案啟動 7月起推2萬張聯合優惠券帶動暑期觀光商機
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：彰化與臺中產業協會簽署合作備忘錄，啟動暑期互送遊客方案。
- 重點二：7月起推2萬張聯合優惠券，滿500元即可跨縣市互換使用。
- 重點三：結合彰化GO購抽獎活動，盼帶動暑期觀光與地方消費。
【旅奇傳媒/編輯部報導】為串聯中臺灣觀光工廠、產業故事館與地方特色場域能量，「彰化縣旅遊產業協會」與「臺中市產業故事館發展協會」日前於八卦山大佛風景區「卦山村」舉辦「中彰產業聯手互送遊客方案」啟動記者會，嘉賓雲集，並由彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲與臺中市產業故事館發展協會理事長吳德利共同簽署合作備忘錄，正式啟動今年度暑假「中彰產業觀光優惠」串聯合作。
本次合作以「中彰聯手、互送遊客」為核心，結合彰化縣觀光工廠、特色產業場域，以及臺中市產業故事館體系，規劃自07/01暑假檔期開始推出「聯合優惠券」。遊客於參與活動之彰化或臺中場域單筆消費滿500元，即可獲得跨縣市「聯合優惠券」；在彰化消費送臺中優惠券，在臺中消費送彰化優惠券。兩縣市各準備1萬張，合計2萬張聯合優惠券，鼓勵遊客從彰化走進臺中、從臺中延伸至彰化，透過雙向導流帶動觀光、體驗、伴手禮與在地消費。
本次活動也順勢結合彰化縣政府「2026彰化 GO 購消費抽獎活動」，讓民眾暑期到彰化旅遊消費時，不只可取得中彰聯合優惠券，也能同步參與縣府消費抽獎。「彰化 GO 購」活動06/01-08/31，只要在稅籍登記彰化的店家消費滿500元，即可憑發票或收據登錄參加抽獎，有機會抽中現金100萬元、電動腳踏車、iPad Air、AirPods 4等豐富好禮；消費金額越高，最多可取得30組抽獎序號，另於特定消費店家或指定活動消費，還可額外獲得加碼抽獎序號。
立法院副院長江啟臣表示，中臺灣是一個共同生活圈，彰化與臺中在觀光、交通、產業與生活消費上具有高度互補性。這次由兩地產業協會共同推動聯合優惠券，不僅能讓旅客多走一站，也能讓地方產業多一次被看見的機會。期待未來中彰透過觀光工廠、產業故事館與特色場域串聯，形成更完整的中臺灣旅遊路線，帶動區域共同發展。
彰化縣長王惠美表示，彰化擁有深厚的文化底蘊與觀光能量，從鹿港老街、八卦山大佛、扇形車庫，到海線自然生態與各具特色的觀光工廠，都是值得民眾一再造訪的亮點。這次由彰化作為啟動主場，在八卦山大佛的見證下，與臺中產業故事館攜手合作，不只是兩個協會的合作，更是中臺灣觀光產業共同擴大市場、共享客源的重要起點。
王惠美指出，旅遊不應只停留在單一景點，而要透過「串點成線、跨域成面」的方式，讓遊客願意多走一站、多消費一次、多認識一個地方品牌。彰化縣政府樂見民間產業協會主動整合場域資源，把觀光工廠、地方好物、文化體驗與親子遊程結合，讓遊客在彰化看見產業、買到好物、留下回憶，也進一步帶動餐飲、住宿、伴手禮、交通與地方商圈等周邊效益。
王惠美更表示，「彰化 GO 購」是縣府推動地方消費的重要政策工具，這次中彰產業聯手互送遊客方案，則由產業協會主動串聯跨縣市場域，兩者結合後，可讓民眾在彰化消費時，同時享有「滿額送券」與「消費抽獎」雙重誘因。期待透過公私協力，讓暑期旅遊人潮實際轉化為地方消費動能，歡迎全國民眾把彰化排進暑假旅遊行程。
彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲表示，彰化不只有鹿港，也有八卦山大佛、扇形車庫、觀光工廠、海線生態、地方物產與深度體驗。協會這次最重要的任務，就是替會員創造新的客源與曝光機會。許多觀光工廠與特色場域本身內容很精彩，但單一場域行銷成本高、觸及有限，因此更需要透過協會平台整合資源，讓遊客有理由跨縣市移動，有理由從一個館走到下一個館。這次中彰兩地各準備1萬張、共2萬張聯合優惠券，就是希望把暑期旅遊人潮轉化為實際營收，把一次旅遊延伸為雙城旅遊。
臺中市產業故事館發展協會理事長吳德利表示，臺中產業故事館最珍貴的地方，在於每一個館舍都有自己的產業生命故事，從食品、工藝、生活文化到親子體驗，都是城市品牌的一部分。這次與彰化縣旅遊產業協會合作，不只是交換優惠券，而是把臺中的產業故事館客群與彰化的觀光工廠、地方場域串成一條中臺灣產業旅遊路線，讓會員場域彼此互相帶客、共同創造暑期商機。
本次活動也看準中臺灣國際旅遊市場的成長機會。臺中國際機場是中臺灣重要國際門戶，近年國際及兩岸航線逐步恢復與成長；若能將國際旅客由臺中導入，再延伸至彰化鹿港、八卦山、觀光工廠與海線場域，將有機會形成更完整的中臺灣國際旅遊動線。未來中彰兩地可透過交通門戶、產業故事館、觀光工廠與文化景點的串聯，讓國內外旅客不只到一個城市，而是以中臺灣為目的地，進行跨城停留與深度消費。
當日出席貴賓包括彰化縣長王惠美、立法院副院長江啟臣、彰化縣議員黃柏瑜、彰化縣議員温芝樺、彰化縣議員莊陞漢、彰化縣議員施佩妤、彰化縣議員黃千宴、彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長張寒青、彰化縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦、臺中市政府經濟發展局主任秘書許瓊華等，中央、地方貴賓與中彰兩地產業代表共同到場支持，展現中臺灣產業觀光跨域合作的整合能量。
活動現場也邀集彰化縣內觀光工廠、特色產業場域，以及臺中市產業故事館代表共同出席。出席產業代表包含彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲、臺中市產業故事館發展協會理事長吳德利、雪莉貝爾彩繪冰品專賣店執行長陳汶萱、丸文食品觀光工廠經理曹儷馨、台灣味噌釀造文化館總經理許立昇、台灣現代音樂鈴博物館經理林麗玫、寶熊漁樂碼頭營運主任杜怡銹、海灣樂世界營運經理陳怡穎、臺中市眷村文物館館長趙佳祥、自行車文化探索館營運特助陳彥琳、張連昌薩克斯風博物館總經理王彩蕊、阿聰師芋頭文化館董事長吳聰朝與總經理吳佩娜、福茂專業丸家特助賴柏凱、祥安小客車租賃有限公司總經理徐千惠、卷木森活館業務經理郭怜萱、興麥蛋捲烘焙王國組長黃筱雯、魔菇部落休閒農場協理楊子嫻、愛玩色創意館經理莊彩玉、成美文化園經理蔡惠芳、白蘭氏健康博物館館長謝佩伶、優格餅乾學院副總曾明哲、水銡利廚衛生活村館長黃聖智、緞帶王觀光工廠館長林東宏、彰化縣自然生態教育中心經理湯凱杰等，展現兩地產業共同參與的合作能量。
彰化縣旅遊產業協會表示，本次「聯合優惠券」除串聯彰化與臺中會員場域，也透過實體券面整合兩地優惠資訊。彰化端涵蓋觀光工廠、文化園區、休閒農場、旅宿交通與自然生態教育場域，臺中端則涵蓋食品、工藝、文化、親子體驗、產業故事館等多元館舍；票券以「500變5000、雙城這樣玩」作為推廣亮點，引導民眾在暑期安排跨城旅遊路線。
未來雙方將以此次合作備忘錄為起點，持續建立會員互惠、遊客互送、行銷互推的合作模式，讓中臺灣不只是一日遊目的地，更成為可深度停留、跨城移動、重複消費的產業旅遊品牌。透過彰化的歷史文化、觀光工廠與海線生態，加上臺中的產業故事館、國際門戶與城市觀光能量，雙方共同推動中彰成為暑期親子旅遊、產業體驗與地方消費的新亮點。
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精華 FAQ
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此合作自7月1日起在暑假檔期正式上路，由彰化縣旅遊產業協會與臺中市產業故事館發展協會共同推動，目標是把兩地觀光工廠與特色場域串成雙城旅遊路線。
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遊客在彰化或臺中參與活動場域單筆消費滿500元，就可獲得跨縣市聯合優惠券；兩縣市各準備1萬張，合計2萬張，鼓勵民眾跨城消費與再訪。
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民眾到彰化消費不僅可拿聯合優惠券，還能參加彰化GO購抽獎，消費滿500元即可登錄抽獎，最高有現金100萬元等好禮，形成雙重誘因刺激暑期消費。