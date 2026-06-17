臺北典藏植物園展出端午驅邪香草植物區 體驗傳統民俗與自然的文化連結

2026-06-17 21:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「臺北典藏植物園」園區入口的香草植物展示。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
「臺北典藏植物園」園區入口的香草植物展示。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：臺北典藏植物園六月展出端午驅邪香草植物區，呼應節慶氛圍。
  • 重點二：現場主打艾草、香茅、菖蒲與抹草，介紹其辨識特徵與用途。
  • 重點三：園方盼結合民俗、科學與永續理念，推廣本土植物保育。

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節即將到來，天氣漸漸轉為濕熱，正是各種草本植物蓬勃生長的季節。為了讓市民朋友歡慶傳統佳節，「臺北典藏植物園」特別選在6月期間，於園區入口處佈置了各種不同的香草植物。

這次展示特別找來端午傳統習俗中最具代表性的四種驅邪與防蚊植物－艾草、香茅、菖蒲與抹草。園方希望透過這場與日常節慶緊密相連的植物展出，讓每一位在仲夏時分踏入園區的訪客，都能在第一時間認識這些充滿故事的傳統香草植物，並透過觀察其自然的生長狀態，在生機盎然的節慶月裡，重新體驗傳統民俗與綠色大自然的深度連結。

▲端午節常見的「艾草」。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲端午節常見的「艾草」。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

展出的四種端午核心植物各具特色，在外型與氣味上都有好記的辨識小撇步。最常聽到的「艾草」，葉片帶有明顯的羽狀深裂，葉子背面也能看到一層細密的灰白色絨毛，用手輕輕揉碎葉片，就會散發出濃郁、帶有一點中藥感的草本香氣。

長得像芒草的「香茅」，葉片狹長且邊緣有些鋒利，通常是一整叢茂密地生長，葉子和莖部只要捏一捏，就會釋放出強烈的刺激香氣，在炎熱的夏天聞起來特別提神，同時也具有驅蚊防蟲的作用。

外型最特別的則是「菖蒲」，它的葉子筆直、顏色翠綠，長得很像一把綠色寶劍，也因為這種「劍形葉」的特徵，自古以來就被民間當作驅邪的象徵。

最後則是臺灣在地文化中不可或缺的避邪植物「抹草」（也稱作小槐花），它屬於小灌木植物，最容易辨認的就是它那經典的「三出複葉」，外型看起來溫潤內斂，在眾多香草中展現出獨樹一格的文雅氣質。

▲「香茅」具有防蚊驅蟲的功能。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲「香茅」具有防蚊驅蟲的功能。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

這些看起來樸實的綠色植物，在傳統民俗與常民生活中扮演著實用的角色，背後更蘊含了古人適應季節變換的健康智慧。在傳統習俗中，農曆五月被視為疾病易發的「毒月」，因為這時剛好蚊蟲開始大量孳生，所以端午節時，大家習慣把艾草、菖蒲及榕樹葉用紅線綁在一起掛在門口，用來驅邪和招福。

從現代科學角度來看，這其實是利用植物散發的天然精油成分來達到驅蚊避蟲、淨化空氣的效果。而「香茅」和「抹草」則是老一輩人常用於泡水洗澡，達到淨身與撫平心神的功效，深信可以洗去晦氣並祈求平安。

到了現代，這些老祖宗的智慧在居家園藝裡同樣很受歡迎。這四種植物都具備耐旱、好照顧、少病蟲害的特性，非常適合都市居民種在陽台或頂樓，作為天然的居家防蚊植物，能美化環境又有其實用性。

▲「抹草」在習俗上可用來擦澡去晦氣保平安。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲「抹草」在習俗上可用來擦澡去晦氣保平安。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處圓山公園管理所莊勝豪主任表示，「臺北典藏植物園」長年致力於推廣環境教育，這次的端午節氣植物展示不只是應景的妝點，更深層的意涵是將「生態保育」與「綠色永續」的觀念融入市民日常。並指出，許多民眾往往忽略了身邊植物所蘊含的文化歷史與科學價值，透過將傳統民俗與現代植物科學結合，能重新喚醒大家對本土植物的重視與保護意識，讓綠色永續的觀念從一個短暫的節日延伸至一整年的生活，在日常中真正落實與自然和諧共生的理念。

莊主任進一步說明，現場除了端午節常見的幾種香草植物外，為了展現環境日強調的生物多樣性，也展出了各式不同的常見傳統香草植物，包含：七葉埔姜、石菖蒲、紫蘇。另外也有展出常見的西洋香草，如：薰衣草、洋甘菊、迷迭香等，希望藉由這次豐富的植物呈現，更加認識不同的香草植物，進而在日常生活中實踐愛護環境的綠色行動。

同時，園方也溫馨提醒，展區內的所有植物皆為園方精心培育的成果，歡迎透過視覺與嗅覺親近它們，但請務必「動眼動鼻不動手」，切勿隨意摘取葉片或枝條，共同維護良好的觀賞品質。

◉ 臺北典藏植物園

・所在地點：花博公園新生園區

・地　　址：臺北市中山區新庄里濱江街16號

・開放時間：週二~週日 09:00~17:00（週一休園、遇國定假日或特殊假日將順延休園）

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精華 FAQ

  • 園區以端午傳統習俗中最具代表性的四種植物為主，包括艾草、香茅、菖蒲與抹草，讓民眾能在入園時直接認識這些兼具文化與實用性的香草。

  • 傳統上，艾草與菖蒲常與榕樹葉綁在門口，象徵驅邪招福；香茅與抹草則常拿來泡澡或淨身，寄託驅蚊避蟲、洗去晦氣與祈求平安的心意。

  • 園方希望結合節慶、環境教育與生物多樣性推廣，讓民眾理解植物的文化與科學價值；參觀時可用眼睛與鼻子欣賞，但切勿摘取葉片或枝條。

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#天氣 #端午節 #臺北典藏植物園

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2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

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2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
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仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
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暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

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蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜

黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜

2026-06-10 11:51 女子漾／編輯王廷羽
黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia
黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期回到台灣，不只帶來最新AI趨勢，也意外讓「黃仁勳美食地圖」再度成為話題！2026年6月1日，他在台北流行音樂中心舉行 GTC Taipei 主題演講，現場背板除了出現科技供應鏈與合作夥伴名單，也被眼尖網友發現藏有台灣美食店家，包括「磚窯」、「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」等，引發討論。

黃仁勳每次來台，除了公開活動與產業行程外，親民的美食行程也常受到關注，從夜市小吃、古早味台菜，到豬腳、肉粽、豆花、熱炒，這份清單不只因為「AI教父同款」受到矚目，也讓不少人重新發現台北巷弄裡的老派美味。這篇女子漾整理黃仁勳相關美食清單，想安排一趟「老黃同款台北美食路線」，可以先收藏起來~

編輯推薦

文章目錄

★黃仁勳台味美食地圖-夜市篇

饒河夜市

1. 劉家現烤玉米

黃仁勳這次來台期間曾現身饒河夜市，其中手拿現烤玉米的畫面在社群上引發討論，也讓「劉家現烤玉米」成為夜市朝聖點之一。現烤玉米通常以秤重計價，可依喜好選擇不同調味，烤到金黃後再刷上醬汁，吃起來有玉米本身的甜味，也帶著夜市炭烤香氣。

地址：台北市松山區饒河街223-221號一帶

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

2. 福州世祖胡椒餅

到饒河夜市，許多人第一個想到的經典小吃，就是位在夜市入口附近的「福州世祖胡椒餅」，這間攤位不只是饒河夜市的代表名店，也曾獲米其林必比登推介，人氣一直相當高。胡椒餅以豬肉餡、青蔥和胡椒香氣為特色，製作時會將包好的餅貼進高溫窯爐中烘烤，讓外皮帶有酥脆焦香，內餡則保留肉汁與蔥香，剛出爐時熱氣十足，一咬下去胡椒香立刻散開，是第一次逛饒河夜市也很適合入門的經典選擇。

地址：台北市松山區饒河街249號前

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

圖片來源：YT @MICHELIN Guide
圖片來源：YT @MICHELIN Guide

3. 愛伶玲綿綿冰

輝達官方社群曾曝光黃仁勳一行人吃冰的畫面，照片中他表情生動、反應逗趣，也讓饒河夜市的「愛伶玲綿綿冰」受到不少關注。店內以綿綿冰為招牌，水果口味選擇豐富，其中夏天最受歡迎的芒果口味尤其吸睛，金黃色冰品看起來清爽消暑，很適合逛完夜市後來上一碗。

地址：台北市松山區饒河街166號

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

4. 黑豬肉香腸

黃仁勳在饒河夜市被網友捕捉到拿著烤香腸的畫面，也讓饒河夜市的黑豬肉香腸受到討論，夜市香腸最迷人的地方，就是外皮烤到微焦油亮，咬下去帶著肉汁與鹹香，搭配蒜頭更有台灣味。

寧夏夜市

5. 豆花莊

寧夏夜市的「豆花莊」是台北知名甜品老店，豆花、刨冰、配料選擇多，適合當作夜市美食的收尾，黃仁勳過去也曾被拍到與科技圈人士一起吃豆花，讓這間店多了話題性。

地址：台北市大同區寧夏路49號

圖片來源：FB @豆花莊
圖片來源：FB @豆花莊

6. 圓環邊蚵仔煎

「圓環邊蚵仔煎」是寧夏夜市經典名店，蚵仔煎、米糕等都是招牌，蚵仔煎最迷人的地方，在於鮮蚵、粉漿、蛋香與甜鹹醬汁融合，味道很有台灣小吃特色。

地址：台北市大同區寧夏路46號

7. 詹記水果

薑汁番茄酸甜交織，是他特別懷念的南部味，「詹記水果」位於寧夏夜市一帶，蓮霧、山竹、芭樂、番茄等都很適合邊走邊吃。

地點：台北市大同區寧夏路夜市攤位

圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果
圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果

圖片來源：取自官方
圖片來源：取自官方

8. 老六高粱香腸蛋餅捲

「老六高粱香腸蛋餅捲」主打高粱香腸與蛋餅捲，屬於比較有記憶點的夜市小吃。外層蛋餅包入香腸，吃起來比單純烤香腸更有飽足感，也很適合喜歡鹹香口味的人。黃仁勳曾對高粱香腸價格表示「便宜」，讓這攤小吃多了不少話題。

地址：台北市大同區寧夏路97號攤位

9. 雅米花生捲冰淇淋

花生捲冰淇淋是很有台灣特色的古早味甜點，以薄餅皮包入冰淇淋、花生糖粉，有些版本還會加入香菜。這種「香菜到底合不合理」的搭配，常常會引發兩派討論，黃仁勳試吃後的反應也曾被媒體報導，讓這道夜市甜點成為話題之一。

地址：台北市大同區寧夏路115號攤位

通化夜市

10. 通化街阿婆水果攤

通化街夜市、也就是臨江街夜市一帶，也曾因黃仁勳提及而受到關注，其中「阿婆水果攤」被網友稱為「兆元水果攤」，販售番茄、情人果、芭樂等台式水果組合。

地址：台北市信義區臨江街40巷口一帶

通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照
通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照

★黃仁勳台味美食地圖-餐廳小館篇

11. 磚窯古早味懷舊餐廳

「磚窯古早味懷舊餐廳」近期再度受到關注，主因是黃仁勳曾在此宴請台灣科技供應鏈重要人物，也讓這場聚會被外界形容為「兆元宴」。店內主打古早味台菜、辦桌菜與家常料理，像是豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、白斬雞、蛤蜊絲瓜等，都是適合多人聚餐的經典菜色。

磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照
磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照

12. 春韭士林總店

「春韭」出現在黃仁勳美食清單中，士林總店位在中山北路巷弄內。相較於夜市小吃，春韭更偏向正餐型餐廳，適合家庭聚餐或朋友聚會。

地址：台北市士林區中山北路五段505巷7號

13. 牛耳精緻麵館

「牛耳精緻麵館」位於內湖，屬於比較日常型的麵食選擇，紅燒牛肉湯頭濃郁、牛筋軟嫩，令人欲罷不能。

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

27. 五燈獎豬腳魯肉飯

「五燈獎豬腳魯肉飯」是三重人氣小吃店，豬腳、腿庫、魯肉飯都是招牌組合。

地址：新北市三重區正義北路38號

15. 鄒記食舖

鄒記食舖位在復興北路巷弄內，是清單中相對低調的一站。這類巷弄餐廳通常適合熟客聚餐，也很適合想避開觀光人潮、慢慢吃飯的人。

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

16. 雞家莊

「雞家莊」是台北知名老字號台菜餐廳，店名直接點出特色，雞料理是許多人對它的印象。若想安排長輩聚餐、家庭聚會，這類老派台菜餐廳通常接受度高，也很有台北老店氛圍。

地址：台北市中山區長春路55號

17. 富霸王極品豬腳

「富霸王極品豬腳」是台北人氣豬腳店，這次也因出現在 GTC Taipei 背板美食名單中受到關注。豬腳滷到入味，膠質感明顯，是很多上班族會專程排隊的經典便當型美食。

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

18. 四平陽光豆花店

四平街商圈有不少小吃與店家，「四平陽光豆花店」則是適合飯後續攤的甜點選擇。吃完豬腳、熱炒或台菜後，來碗豆花收尾，剛好清爽。

地址：台北市中山區四平街59號

19. 譽展蜜餞行

黃仁勳美食地圖不只正餐與夜市，連蜜餞行也出現在清單中。「譽展蜜餞行」位於四平街，蜜餞、果乾、台式零食都很適合帶回家，也能當作伴手禮。

地址：台北市中山區四平街72號

20. 犁園湯包館

「犁園湯包館」位於南京東路巷弄內，是台北知名湯包店之一。湯包、蒸餃、麵點類都適合多人分食，也很適合安排成午餐或晚餐。

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

21. 老撈麻辣火鍋

如果喜歡麻辣鍋，「老撈麻辣火鍋」可以列入口袋名單。火鍋本來就是台灣人常見的聚餐選擇，適合朋友多人同行，也能邊吃邊聊天。

地址：台北市中山區敦化北路4巷53號

22. 王記府城肉粽

「王記府城肉粽」是這波美食地圖中討論度很高的店家。黃仁勳2026年5月曾再訪這間位於台北松山區的肉粽店，並與現場民眾互動合照。店內主打府城風味肉粽，對喜歡南部粽口感的人來說，是很有記憶點的小吃選擇。

地址：台北市松山區八德路二段374號

23. 花娘小館

「花娘小館」也出現在 GTC Taipei 背板美食名單中，因此再次受到注意，它位在松山區巷弄內，屬於比較熟門熟路的餐廳類型。

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

24. 醉翁漁港海鮮

「醉翁漁港海鮮」是黃仁勳美食清單中較有台灣聚餐氛圍的一站，主打海鮮與熱炒料理，適合多人一起點菜共享，從鮮味十足的海鮮料理到鑊氣滿滿的熱炒，是很有台灣味的下班聚餐日常。

地址：台北市中山區遼寧街169號一帶

25. 聚聚無菜單料理

「聚聚無菜單料理」位於中正區，無菜單料理的特色是依照當日食材與主廚安排出菜，若想安排比較有儀式感的餐敘，可以把它列入名單。

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

26. 驥園川菜餐廳

「驥園川菜餐廳」是台北老字號餐廳，許多人會想到它的砂鍋雞湯與川菜料理。這類餐廳很適合家庭聚會、商務聚餐，也很適合想吃一桌澎湃中菜的人。

地址：台北市大安區敦化南路一段324號

圖片來源：編輯製圖
圖片來源：編輯製圖

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