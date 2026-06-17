臺北典藏植物園展出端午驅邪香草植物區 體驗傳統民俗與自然的文化連結

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺北典藏植物園六月展出端午驅邪香草植物區，呼應節慶氛圍。

臺北典藏植物園六月展出端午驅邪香草植物區，呼應節慶氛圍。 重點二： 現場主打艾草、香茅、菖蒲與抹草，介紹其辨識特徵與用途。

現場主打艾草、香茅、菖蒲與抹草，介紹其辨識特徵與用途。 重點三：園方盼結合民俗、科學與永續理念，推廣本土植物保育。

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節即將到來，天氣漸漸轉為濕熱，正是各種草本植物蓬勃生長的季節。為了讓市民朋友歡慶傳統佳節，「臺北典藏植物園」特別選在6月期間，於園區入口處佈置了各種不同的香草植物。

這次展示特別找來端午傳統習俗中最具代表性的四種驅邪與防蚊植物－艾草、香茅、菖蒲與抹草。園方希望透過這場與日常節慶緊密相連的植物展出，讓每一位在仲夏時分踏入園區的訪客，都能在第一時間認識這些充滿故事的傳統香草植物，並透過觀察其自然的生長狀態，在生機盎然的節慶月裡，重新體驗傳統民俗與綠色大自然的深度連結。

▲端午節常見的「艾草」。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

展出的四種端午核心植物各具特色，在外型與氣味上都有好記的辨識小撇步。最常聽到的「艾草」，葉片帶有明顯的羽狀深裂，葉子背面也能看到一層細密的灰白色絨毛，用手輕輕揉碎葉片，就會散發出濃郁、帶有一點中藥感的草本香氣。

長得像芒草的「香茅」，葉片狹長且邊緣有些鋒利，通常是一整叢茂密地生長，葉子和莖部只要捏一捏，就會釋放出強烈的刺激香氣，在炎熱的夏天聞起來特別提神，同時也具有驅蚊防蟲的作用。

外型最特別的則是「菖蒲」，它的葉子筆直、顏色翠綠，長得很像一把綠色寶劍，也因為這種「劍形葉」的特徵，自古以來就被民間當作驅邪的象徵。

最後則是臺灣在地文化中不可或缺的避邪植物「抹草」（也稱作小槐花），它屬於小灌木植物，最容易辨認的就是它那經典的「三出複葉」，外型看起來溫潤內斂，在眾多香草中展現出獨樹一格的文雅氣質。

▲「香茅」具有防蚊驅蟲的功能。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

這些看起來樸實的綠色植物，在傳統民俗與常民生活中扮演著實用的角色，背後更蘊含了古人適應季節變換的健康智慧。在傳統習俗中，農曆五月被視為疾病易發的「毒月」，因為這時剛好蚊蟲開始大量孳生，所以端午節時，大家習慣把艾草、菖蒲及榕樹葉用紅線綁在一起掛在門口，用來驅邪和招福。

從現代科學角度來看，這其實是利用植物散發的天然精油成分來達到驅蚊避蟲、淨化空氣的效果。而「香茅」和「抹草」則是老一輩人常用於泡水洗澡，達到淨身與撫平心神的功效，深信可以洗去晦氣並祈求平安。

到了現代，這些老祖宗的智慧在居家園藝裡同樣很受歡迎。這四種植物都具備耐旱、好照顧、少病蟲害的特性，非常適合都市居民種在陽台或頂樓，作為天然的居家防蚊植物，能美化環境又有其實用性。

▲「抹草」在習俗上可用來擦澡去晦氣保平安。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處圓山公園管理所莊勝豪主任表示，「臺北典藏植物園」長年致力於推廣環境教育，這次的端午節氣植物展示不只是應景的妝點，更深層的意涵是將「生態保育」與「綠色永續」的觀念融入市民日常。並指出，許多民眾往往忽略了身邊植物所蘊含的文化歷史與科學價值，透過將傳統民俗與現代植物科學結合，能重新喚醒大家對本土植物的重視與保護意識，讓綠色永續的觀念從一個短暫的節日延伸至一整年的生活，在日常中真正落實與自然和諧共生的理念。

莊主任進一步說明，現場除了端午節常見的幾種香草植物外，為了展現環境日強調的生物多樣性，也展出了各式不同的常見傳統香草植物，包含：七葉埔姜、石菖蒲、紫蘇。另外也有展出常見的西洋香草，如：薰衣草、洋甘菊、迷迭香等，希望藉由這次豐富的植物呈現，更加認識不同的香草植物，進而在日常生活中實踐愛護環境的綠色行動。

同時，園方也溫馨提醒，展區內的所有植物皆為園方精心培育的成果，歡迎透過視覺與嗅覺親近它們，但請務必「動眼動鼻不動手」，切勿隨意摘取葉片或枝條，共同維護良好的觀賞品質。

◉ 臺北典藏植物園

・所在地點：花博公園新生園區

・地 址：臺北市中山區新庄里濱江街16號

・開放時間：週二~週日 09:00~17:00（週一休園、遇國定假日或特殊假日將順延休園）

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