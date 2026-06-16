2026-06-16 10:52 女子漾／編輯許智捷
Häagen-Dazs《玩具總動員5》限定系列登場！冰淇淋蛋糕、聖代、凍飲一次收，敦南美麗華旗艦店變身打卡主題店
《玩具總動員5》熱潮還沒正式開跑，粉絲的甜點胃已經準備好了！頂級冰淇淋品牌 Häagen-Dazs 哈根達斯呼應今夏電影《玩具總動員5》，推出限定系列新品，把胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪、叉奇等人氣角色通通搬進冰淇淋世界。
這次系列不只推出冰淇淋蛋糕，還有盤餐、聖代、凍飲與多人共享冰淇淋火鍋，並搭配三波限定周邊陸續登場。從角色湯匙、酷涼扇、造型杯到主題店裝，完全是把甜點、收藏、拍照打卡一次打包，粉絲很難空手走出門市。
Häagen-Dazs《玩具總動員5》限定系列亮點1：兩款冰淇淋蛋糕率先登場
這波最吸睛的主角，絕對是兩款《玩具總動員5》冰淇淋蛋糕。「玩具總動員5：玩心時刻」以經典藍天白雲作為設計靈感，胡迪、巴斯光年、翠絲、叉奇等角色齊聚蛋糕上，整體充滿派對感，適合生日、聚會或粉絲慶祝時一起分享。
「玩具總動員5：玩心時刻」冰淇淋口味為草莓與淇淋巧酥，7吋售價2,480元，10吋售價2,980元。另一款「三眼怪星際派對」則以萌度爆表的三眼怪為主角，搭配星際宇宙造型，還附有可自由組裝的星星造型墨鏡紙卡，互動感直接拉滿；冰淇淋口味為芒果與藍莓，7吋售價2,480元。
即日起凡購買《玩具總動員5》系列任一冰淇淋蛋糕，即贈專屬派對蛋糕盒、8隻人氣角色造型湯匙套組，以及夥伴款或三眼怪款隨機酷涼扇乙支，數量有限，送完為止。
Häagen-Dazs《玩具總動員5》限定系列亮點2：三波周邊陸續登場，粉絲回訪理由超充足
Häagen-Dazs這次不只賣甜點，更懂粉絲想收藏的心。品牌規劃三波限定周邊，讓《玩具總動員5》系列從6月一路熱到7月，每一波都有不同驚喜。
首波周邊隨冰淇淋蛋糕登場，購買指定蛋糕可獲得派對蛋糕盒、角色造型湯匙套組與酷涼扇。第二波則從6月24日起推出「角色造型湯匙」，凡購買內用「玩具總動員：冰淇淋樂園」盤餐，或外帶「玩心樂園聖代」，並加入哈根達斯官方LINE綁定會員，即可獲得玩具總動員造型湯匙乙支，款式包含叉奇與三眼怪，隨機出貨。
第三波預計7月16日起推出兩款冰淇淋凍飲，分別搭配角色造型杯。「冒險夥伴－西瓜草莓凍飲」以胡迪、巴斯光年、翠絲為設計主軸，還有逗趣叉奇吸管頭點綴；「星際萌友－芒果奇異果凍飲」則以三眼怪為主角，搭配品牌經典勃根地紅色調，拍起來超有夏日感。
Häagen-Dazs《玩具總動員5》限定系列亮點3：冰淇淋樂園盤餐、玩心樂園聖代超適合揪朋友吃
想要不用買整顆蛋糕，也能享受《玩具總動員5》聯名甜點，可以鎖定「玩具總動員：冰淇淋樂園」盤餐。這款盤餐將角色們齊聚一堂，搭配藍天白雲元素，精選5款冰淇淋口味，包含草莓麻糬、巧克力布朗尼、藍莓、芒果雪酪、覆盆子雪酪，從濃郁到清爽一次滿足，售價435元。
另一款「玩心樂園聖代」則更適合想要拍照、外帶或輕鬆享受的人，能任選6款不同口味冰淇淋堆疊在甜筒上，繽紛又有存在感，售價399元。凡購買「玩具總動員：冰淇淋樂園」盤餐或「玩心樂園聖代」，皆可獲得玩具總動員造型湯匙乙支，叉奇款或三眼怪款隨機出貨。
Häagen-Dazs《玩具總動員5》限定系列亮點4：叉奇婚禮變冰淇淋火鍋，聚會甜點太有儀式感
這次最有故事感的餐點，還有「玩具總動員：夢幻派對」冰淇淋火鍋。靈感來自《玩具總動員5》裡的叉奇婚禮場景，穿上西裝的叉奇、身披婚紗的凱倫，以及盛裝打扮的玩具好友們一起登場，把電影中的可愛婚禮化為甜點體驗。
「玩具總動員：夢幻派對」冰淇淋火鍋精選草莓麻糬、藍莓、覆盆子雪酪、開心果、芒果雪酪、巧克力布朗尼等冰淇淋口味，搭配柳橙、蘋果、奇異果、香蕉等新鮮水果，以及蔓越莓乾、堅果粒、棉花糖等配料，再沾上溫熱絲滑的巧克力風味醬，冷熱交織超有聚會感，售價899元。
凡點購此餐點，還可享有《玩具總動員5》新角色「平板莉莉」限定相框立可拍服務，讓聚會不只吃得甜，也能留下專屬紀念照。
Häagen-Dazs《玩具總動員5》限定系列亮點5：兩款水果凍飲7月開賣，造型杯可收藏
夏天就是需要一杯清爽凍飲！Häagen-Dazs預計7月16日起推出兩款《玩具總動員5》冰淇淋凍飲，分別是「冒險夥伴－西瓜草莓凍飲」與「星際萌友－芒果奇異果凍飲」，售價皆為435元，並搭配獨家角色造型杯，數量有限，送完為止。
「冒險夥伴－西瓜草莓凍飲」以香甜草莓冰淇淋結合沁涼西瓜汁，喝起來清爽又有夏日感；「星際萌友－芒果奇異果凍飲」則以芒果冰淇淋搭配奇異果風味，酸甜感更明亮，三眼怪粉絲應該會很想收下這款造型杯。
Häagen-Dazs敦南、美麗華旗艦店變身《玩具總動員5》主題店
除了新品和周邊，這次Häagen-Dazs也在敦南與美麗華旗艦店打造限定主題店裝，讓粉絲可以直接走進《玩具總動員5》的世界。
敦南旗艦店以胡迪、巴斯光年和玩具好友們為主角，結合星際宇宙元素與繽紛插畫，打造活潑熱鬧的玩心氛圍；美麗華旗艦店則以翠絲牛仔風格為主軸，運用荒野冒險元素、沙漠色調與經典牛仔風格布置，重現電影中的冒險感。
從窗貼、牆面到內用桌貼設計，都融入角色與主題元素，粉絲不只可以吃限定甜點，也很適合安排一趟主題店打卡行程。
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