2026-06-16 09:55 FunTime旅遊比價
南部粽VS北部粽！這些肉粽名店，哪一個是你的愛？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章整理全台端午必吃肉粽名店，主打南北粽口味對比。
- 重點二：劉家肉粽、一品肉粽、上好肉粽與肉粽泰Tai皆上榜。
- 重點三：內容提供各店營業時間、電話地址與端午預訂提醒。
又到了該吃粽子的季節了，還記得以前每逢端午節，家家戶戶總是會飄散著葉、糯米、和各種配料綜合在一起的香味。隨著時代的進步，取而代之的，許多人端午節肉粽都選擇到各大超商、飯店訂購。想念端午節才有的「粽香」嗎？讓小編來介紹全台端午節必吃的肉粽吧～
看詳細全文連結：【端午節全台肉粽推薦】吃粽子過端午！附帶南北粽大PK
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石門 十八王公劉家肉粽
這間位在東北角的劉家肉粽，粽子香已經飄散已五十年，說到十八王公廟一定會想到這間劉家肉粽，不論南部粽或南部粽，店內均有販售。劉家肉粽絕對是北部地區首屈一指的必吃肉粽店，每次小編騎車去北海岸時，經過劉家肉粽富基店時，一定會來上一顆，搭配窗外的無邊際海景服用，內心所帶來的感動不是幾行文字可以道盡的啊～
小編偷偷說：劉家肉粽的官網可事先預約端午節肉粽，提醒各位美食饕客們，一定要記得提早預定，劉家肉粽常常還沒到端午節，粽子就全數預約完畢啊！
【石門富基店】
營業時間：週一至週五10:00-19:00，週六至週日9:00-20:30（週三公休）
電話：(02)2638-0888
地址：新北市石門區崁仔腳58-18號
【新莊店】
營業時間：11:00-20:00（週三公休）
電話：(02)2996-7198
地址：新北市新莊區思源路167號
【士林店】
營業時間：10:00-19:00（週三公休）
電話：(02)2832-4060
地址：台北市士林區文林路726號
小編小提醒：出發前還是建議先上官方FB確認營業時間有沒有調整喔！
台中 一品肉粽
一品肉粽除了得過台中金粽比賽第一名，還是台中市長胡志強也推薦的肉粽，店內主要販售南部粽子。用料相當實在的「一品肉粽」內餡有蝦米、豆乾、埔里香菇、雲林花生、蛋黃、精選的豬後腿肉，再灑上南部粽必備的花生粉吃進去，真的是超幸福的！端午節的腳步逼近，大家要買要快，免得這麼暢銷的肉粽被大家搶購一空啊～
營業時間：10:00-20:00（週日公休）（不定時休息或加開營業時間請至官方FB查詢）
電話：(04)2329-3765
地址：台中市西區英才路464號
屏東 上好肉粽
「上好肉粽」是屏東地區在地人推薦必吃的肉粽。內餡使用台糖的五花肉、香菇、栗子、鹹蛋黃、蝦米、魷魚、 花生。點肉粽都會附上一碗味噌湯。Q彈的糯米灑上花生粉還有店家特製的醬汁，一口肉粽一口湯，意外的match！
營業時間：8:30-23:30（週二公休）
電話：(08)733-7886
地址：屏東市民族路22-23號
高雄 肉粽泰Tai
位在鹽埕區的郭家肉粽是高雄飄香超過一甲子的知名肉粽店，由徒弟接手營業後改名為肉粽泰Tai。在騎樓間的老式建築中樹立著，店內裝潢也非常復古，內用座位多，採用自助點餐機，粽子分為花生粽及肉粽，花生粽沒有包肉，淋上醬油膏及花生粉，是北部吃不到的味道，也是許多南部人回憶中的經典味道，非常特別～肉粽的部分網友們都非常推薦要加上辣醬，多了層次過癮又好吃！
小編偷偷說：肉粽泰Tai的碗粿、豬腳湯和四神湯也是好評超多，必吃！
營業時間：週一、四、五7:00-20:30，週二、週三9:00-20:30，週六、日7:00-21:00
電話：(07)551-2747
地址：高雄市鹽埕區新興區289號
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精華 FAQ
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文章精選全台端午節必吃肉粽店，包括新北石門劉家肉粽、台中一品肉粽、屏東上好肉粽，以及高雄肉粽泰Tai，方便讀者依地區尋找人氣名店。
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文章以南北粽大PK為主軸，提到北部有劉家肉粽可同時販售不同口味，南部則強調花生粉、醬汁與配料豐富，呈現各地端午肉粽的特色差異。
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文章特別提醒劉家肉粽等熱門店家常在端午前就被預訂一空，建議消費者提早下訂，並先查看官方社群確認營業時間，以免白跑一趟。
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