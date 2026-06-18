2026-06-18 11:02 旅遊經
鐵道慢旅 東方「蒸機女王」 VS 「威尼斯辛普倫東方快車」各展風華！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：雄獅璽品攜手VSOE推出十三日東歐到巴黎奢華慢旅。
- 重點二：威尼斯辛普倫東方快車保留1920年代車廂風貌與百年傳奇。
- 重點三：台鐵仲夏寶島號由CT273領軍，七至八月三梯次開行。
鐵道慢旅 東方「蒸機女王」 VS 「威尼斯辛普倫東方快車」各展風華！(圖：台灣鐵路、VSOE(雄獅旅遊)提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
全球旅遊市場正迎來一場前所未有的「慢旅行」風潮，不論是追求極致奢華的頂級玩家，還是熱愛在地人文的鐵道迷，皆不再只是想滿足於走馬看花的長途拉車，而是將「移動本身」昇華為旅行的起點，此篇特別為鐵道迷介紹東西方鐵道旅遊界重磅消息，包括：雄獅旗下頂級旅遊品牌「璽品SP Collection」宣布攜手全球最具傳奇色彩的「威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express，簡稱 VSOE）」，推出橫跨東歐秘境與花都巴黎的頂級遊程；而台灣本土的夏日鐵道盛事「2026年仲夏寶島號蒸汽火車」，由享譽國際的「蒸機女王」CT273 領軍奔馳花東縱谷。也於今(15)日起正式開搶！
※. 東方快車西方傳奇13日，搭上「世界最奢華列車」──
璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。（圖片來源／VSOE）
隨著全球精緻「慢旅行」風潮，雄獅旗下精緻旅遊品牌璽品SP Collection看準趨勢，推出《東方快車傳奇13日》專屬遊程，攜手全球最具傳奇色彩的威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express，VSOE），首創從東歐秘境斯洛維尼亞啟程，最終抵達巴黎，將移動本身昇華為旅行目的地，打造頂級慢旅典範。
璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。（圖片來源／VSOE）
璽品首創以斯洛維尼亞為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，打造13日夢幻跨國旅程。（圖片來源／VSOE）
威尼斯辛普倫東方快車(VSOE)，被譽為「世界最奢華列車」，自1982年復駛以來，完整保存1920年代Art Deco車廂風貌，更因小說《東方快車謀殺案》聞名全球。超過百年歷史的奢華列車─┌東方快車沉浸百年傳奇，從木雕、黃銅裝飾到車窗比例，每個細節都保留黃金年代風華，讓旅客彷彿搭上穿越時空的流動博物館，這條路線最大的特色，在於刻意放慢腳步，全程移動距離約1,100公里，捨棄傳統歐洲團長途拉車的疲憊，讓旅客先在斯洛維尼亞感受純粹與寧靜，最後於巴黎優雅收尾，完成一場從自然、人文到極致奢華，只是此趟鐵道慢旅索價不斐，每人366,900元起！
有「歐洲之眼」美譽的斯洛維尼亞布萊德湖，為璽品東方快車13日旅程的夢幻焦點。（圖片來源／璽品旅遊）
璽品副總經理邱繼峰指出，歐洲深度旅遊與特色鐵道行程表現亮眼，旅客追求的不只是搭火車，而是成為故事的一部分，換上晚禮服走入Art Deco餐車，享用米其林等級饗宴，夜晚則在鋼琴伴奏與爵士歌聲中，與來自世界各地旅人交流，體驗百年傳奇的優雅與浪漫。此次行程另一大亮點，是璽品跳脫傳統歐洲旅遊框架，首創以東歐秘境「斯洛維尼亞」作為序幕，這座被譽為「亞德里亞海綠寶石」的國家，擁有阿爾卑斯山、湖泊與葡萄園交織的壯麗景色，走進宛如童話場景的布雷德湖、充滿巴洛克風情的首都盧比安納，到深入地下160公尺、至今仍運作的百年煤礦坑享用特色午餐，感受前所未有的五感震撼，亦可品嚐在地精釀啤酒、探索擁有400多年歷史的葡萄酒文化，雖然沿途少了熱門景點的喧囂，卻以最從容的步調體驗當地人文與自然風貌，近年來成為歐美高端旅客追尋慢旅行的新寵。
※.東方經典「蒸機女王」CT273 再臨縱橫花東──
2026年仲夏寶島號蒸汽火車又將開動，由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭領「頭」！
鐵道旅遊年度盛事—2026年仲夏寶島號蒸汽火車又將開動！仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭，附掛6節莒光號行駛玉里至臺東，3趟次分別在7月18日、8月1日、8月15日開行，遊客可以乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站、穀倉造型的池上站，亦可造訪參觀東、西洋風格混搭建造的關山舊站房等。
花東景色示意圖(攝影：洪書瑱)
臺灣環島鐵道沿途風光景致明媚，感受不同的鐵道風采。搭乘仲夏寶島號不僅能享受花東無汙染的空氣及田野山嵐景緻相互輝映，亦可走訪古典建築之美及富有各站特色的小農市集，來一場充滿陽光的鐵道小旅行，每張票單一售價＄2,188元，憑車票於搭乘當天可獲贈精美紀念品一份，沿途不僅可欣賞縱谷美景，列車上和停靠站還有各種小活動，幸運旅客另有小驚喜！相關行程已可在台鐵官網訂購！相關訊息可至台鐵官網(https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH11/query)查詢。
這兩場跨越萬里的鐵道盛宴，一邊是再現 1920 年代歐洲上流社會的奢華移動古董，另一邊則是承載台灣在地田野山嵐與溫暖人情味的復古經典，共同在 2026 年的夏天，為全球旅人交織出一幅東西方交融的鐵道傳奇史詩，也讓鐵道迷趁機能感受東西方鐵道「奢華」與「在地」風采！
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
精華 FAQ
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行程名為《東方快車傳奇13日》，以斯洛維尼亞作為序幕，串聯威尼斯辛普倫東方快車與巴黎，強調把移動本身變成旅行目的地，主打高端慢旅體驗。
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VSOE自1982年復駛以來，完整保留1920年代Art Deco車廂風貌，並因《東方快車謀殺案》聞名。旅客可享受晚禮服、米其林餐飲與古典奢華氛圍。
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2026年仲夏寶島號由CT273蒸汽機車領航，分別於7月18日、8月1日與8月15日開行，行駛玉里至臺東，每張票價2,188元，並附贈紀念品。