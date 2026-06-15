2026-06-15 16:53 女子漾／編輯王廷羽
林布蘭、哥雅真跡來台！富邦美術館《古典光影大師》7月開展，52件托雷多珍藏一次看
不用飛歐美，也能近距離看見林布蘭、哥雅、透納等藝術大師真跡！今夏台北重量級展覽「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」即將於富邦美術館登場，展覽精選美國托雷多美術館52件珍貴館藏，橫跨三百年歐洲繪畫史，從巴洛克、荷蘭黃金時代、洛可可到浪漫主義，一次走進古典藝術最迷人的光影世界。
文章目錄
52件托雷多珍藏首度來台！不用出國也能走進歐洲美術館
52件托雷多珍藏首度來台！不用出國也能走進歐洲美術館
「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」將於2026年7月18日至10月19日在台北富邦美術館展出，集結林布蘭、哥雅、透納、范・戴克、弗拉戈納爾等歐洲藝術史大師真跡。展覽精選托雷多美術館52件珍貴館藏，從宗教神話、宮廷肖像到自然風景，帶觀眾穿越三百年歐洲繪畫史，近距離感受古典藝術最迷人的光影、情感與人文故事。
★6大必看展品搶先看
★6大必看展品搶先看
必看展品1：林布蘭《戴羽飾帽的男子》
林布蘭・范・萊恩是17世紀荷蘭巴洛克時期最具代表性的藝術家之一，也被譽為「光影大師」，這次展出的《戴羽飾帽的男子》並非特定人物肖像，而是林布蘭探索人物情感與心理狀態的作品。畫中男子身穿戲劇性服飾，低垂眼神帶著內省氣質，搭配細膩明暗變化，能看見林布蘭擅長的不只是光影技巧，更是把人的情緒與靈魂感畫出來，喜歡「眼神有故事」的人，這件作品絕對值得停下來多看幾分鐘。
必看展品2：透納《威尼斯聖地墓園》
英國浪漫主義代表畫家透納，被稱為「光之畫家」，最擅長捕捉自然景色中稍縱即逝的光線與氣氛，《威尼斯聖地墓園》描繪威尼斯潟湖景致，透過朦朧色彩與流動筆觸，讓天空、水面與建築彷彿融成一片。這件作品很適合喜歡旅行感、風景畫與氛圍美學的觀眾，站在畫前，會有一種像是走進威尼斯清晨或黃昏的感覺，不需要太多劇情，就能被光線和空氣感打動。
必看展品3：法蘭斯・哈爾斯《風景中的范・坎彭家族肖像》
法蘭斯・哈爾斯是17世紀荷蘭重要肖像畫家，與林布蘭、維梅爾齊名。這次展覽展出的《風景中的范・坎彭家族肖像》描繪布商吉斯伯特・范・坎彭一家，畫中透過人物目光與肢體互動，呈現家庭之間自然又親密的關係。作品特別迷人的地方，是人物看起來不僵硬、不像被硬擺拍，而是充滿生活感與生命力，即使相隔數百年，觀眾仍能從畫中感受到一家人之間的溫度。
必看展品4：弗拉戈納爾《捉迷藏》
尚-奧諾雷・弗拉戈納爾是18世紀法國洛可可藝術重要代表，以描繪愛情、遊樂與宮廷生活聞名。《捉迷藏》以花園中的遊戲場景隱喻青春與戀愛，畫面充滿柔和色彩、輕盈筆觸與俏皮互動，如果說林布蘭的作品像深夜的內心戲，那弗拉戈納爾就是午後花園裡的曖昧小劇場，這件作品很能展現洛可可藝術浪漫、優雅又帶點感官魅力的特色。
必看展品5：維傑-勒布倫《塞雷斯伯爵夫人》
伊莉莎白・路易絲・維傑-勒布倫是18世紀法國最具代表性的女性肖像畫家之一，也曾擔任法國皇后瑪麗・安東妮的御用畫家。她擅長以自然筆觸描繪人物神情，讓宮廷肖像不再只是端莊制式，而是多了個性與生命感，《塞雷斯伯爵夫人》描繪主角剛完成書信、準備寄出的瞬間，姿態優雅卻不拘謹，神情中帶著自信與輕鬆感，對喜歡女性肖像與時尚細節的觀眾來說，這件作品也很值得細看。
必看展品6：范・戴克《男子肖像》
安東尼・范・戴克是17世紀法蘭德斯巴洛克時期重要肖像畫家，也是魯本斯的學生，後來成為英國國王查理一世的宮廷首席畫家。這次展出的《男子肖像》描繪一位身份不詳的紳士，人物姿態從容，服飾細節華麗精緻，展現17世紀上流社會的風尚與氣度，這件作品看點在於「貴族感」滿滿，從絲質服裝、蕾絲裝飾到人物姿態，都能看出范・戴克典雅細膩的肖像風格。
預售票400元起！《古典光影大師》導覽手冊套票限量推出
預售票400元起！《古典光影大師》導覽手冊套票限量推出
展覽預售票自2026年6月15日至7月17日開賣，預售單人票每張400元，原價為500元。若想要更深入看懂作品，也可選擇限量「預售導覽手冊套票」，每套750元，原價1,000元，內容包含展覽門票與專屬導覽手冊。導覽手冊收錄超過二十件經典畫作解析與藝術家故事，並加入延伸故事專欄與藝術名詞解說，適合觀展前先做功課，也適合看展後收藏回味~
《古典光影大師》展覽資訊一次看
《古典光影大師》展覽資訊一次看
《古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ》展覽日期：2026年7月18日（六）~2026年10月19日（一）
展覽地點：台北富邦美術館1F(台北市信義區松高路79號)
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower