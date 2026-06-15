不用飛出國！士林萬麗無邊際泳池、AIR SPACE泳裝　打造最潮城市微度假

AI重點 文章重點整理： 重點一： 士林萬麗攜手AIR SPACE推期間限定艷麗盛夏住房專案。

士林萬麗攜手AIR SPACE推期間限定艷麗盛夏住房專案。 重點二： 雙人入住每晚6020元起，可獲贈兩套泳裝與防水袋。

雙人入住每晚6020元起，可獲贈兩套泳裝與防水袋。 重點三：無邊際泳池、池畔瑜伽與打卡景致主打城市微度假。

隨著暑假旅遊旺季到來，飯店業搶攻微度假商機。台北士林萬麗酒店攜手女裝品牌「AIR SPACE」，推出期間限定「艷麗盛夏」住房專案，入住就送市價超過6000元的熱門泳裝，更結合無邊際泳池與池畔瑜伽體驗，打造兼具時尚、美拍與放鬆氛圍的夏日城市假期。

雙人入住士林萬麗「艷麗盛夏」住房專案，每房每晚6020元起。士林萬麗提供

台北士林萬麗酒店即日起至9月30日，推出「艷麗盛夏」住房專案，雙人入住每晚6020元起，入住能免費將AIR SPACE「人間芭比系列泳裝」兩套、品牌防水袋帶回家。週五、週六入住，還可預約參加池畔瑜伽課程，在陽光與綠意環繞下舒展身心，享受慢活節奏。平日入住旅客持R bar飲品兌換券，免費兌換軟性飲品乙杯。

台北士林萬麗酒店「艷麗盛夏」住房專案，雙人入住就送兩套網美泳衣。士林萬麗提供

台北士林萬麗酒店最受歡迎的戶外無邊際泳池，可將士林山景與城市天際線盡收眼底，向來是社群熱門打卡地標。