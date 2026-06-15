2026-06-15 14:09 舌尖上的旅人 Eric Hsu
不用飛出國！士林萬麗無邊際泳池、AIR SPACE泳裝 打造最潮城市微度假
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：士林萬麗攜手AIR SPACE推期間限定艷麗盛夏住房專案。
- 重點二：雙人入住每晚6020元起，可獲贈兩套泳裝與防水袋。
- 重點三：無邊際泳池、池畔瑜伽與打卡景致主打城市微度假。
隨著暑假旅遊旺季到來，飯店業搶攻微度假商機。台北士林萬麗酒店攜手女裝品牌「AIR SPACE」，推出期間限定「艷麗盛夏」住房專案，入住就送市價超過6000元的熱門泳裝，更結合無邊際泳池與池畔瑜伽體驗，打造兼具時尚、美拍與放鬆氛圍的夏日城市假期。
台北士林萬麗酒店即日起至9月30日，推出「艷麗盛夏」住房專案，雙人入住每晚6020元起，入住能免費將AIR SPACE「人間芭比系列泳裝」兩套、品牌防水袋帶回家。週五、週六入住，還可預約參加池畔瑜伽課程，在陽光與綠意環繞下舒展身心，享受慢活節奏。平日入住旅客持R bar飲品兌換券，免費兌換軟性飲品乙杯。
台北士林萬麗酒店最受歡迎的戶外無邊際泳池，可將士林山景與城市天際線盡收眼底，向來是社群熱門打卡地標。
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