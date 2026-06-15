不用飛出國！士林萬麗無邊際泳池、AIR SPACE泳裝　打造最潮城市微度假

2026-06-15 14:09 舌尖上的旅人 Eric Hsu

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：士林萬麗攜手AIR SPACE推期間限定艷麗盛夏住房專案。
  • 重點二：雙人入住每晚6020元起，可獲贈兩套泳裝與防水袋。
  • 重點三：無邊際泳池、池畔瑜伽與打卡景致主打城市微度假。

隨著暑假旅遊旺季到來，飯店業搶攻微度假商機。台北士林萬麗酒店攜手女裝品牌「AIR SPACE」，推出期間限定「艷麗盛夏」住房專案，入住就送市價超過6000元的熱門泳裝，更結合無邊際泳池與池畔瑜伽體驗，打造兼具時尚、美拍與放鬆氛圍的夏日城市假期。 

雙人入住士林萬麗「艷麗盛夏」住房專案，每房每晚6020元起。士林萬麗提供
雙人入住士林萬麗「艷麗盛夏」住房專案，每房每晚6020元起。士林萬麗提供

台北士林萬麗酒店即日起至9月30日，推出「艷麗盛夏」住房專案，雙人入住每晚6020元起，入住能免費將AIR SPACE「人間芭比系列泳裝」兩套、品牌防水袋帶回家。週五、週六入住，還可預約參加池畔瑜伽課程，在陽光與綠意環繞下舒展身心，享受慢活節奏。平日入住旅客持R bar飲品兌換券，免費兌換軟性飲品乙杯。

台北士林萬麗酒店「艷麗盛夏」住房專案，雙人入住就送兩套網美泳衣。士林萬麗提供
台北士林萬麗酒店「艷麗盛夏」住房專案，雙人入住就送兩套網美泳衣。士林萬麗提供

台北士林萬麗酒店最受歡迎的戶外無邊際泳池，可將士林山景與城市天際線盡收眼底，向來是社群熱門打卡地標。

不用飛出國，也能一秒切換度假模式。士林萬麗提供
不用飛出國，也能一秒切換度假模式。士林萬麗提供


舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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