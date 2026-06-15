此生必去！瀨戶內海必訪景點TOP 10揭曉

瀨戶內海跳島全攻略

瀨戶內海可說是日本最大的內海，其位於本州、四國與九州三大島之間，坐擁超過七百座大小不一的島嶼，交織出獨具魅力的群島風光。值得一提的是，此處不僅以療癒系海景聞名，更因每三年舉辦一次的瀨戶內國際藝術祭而享譽全球。該活動以各島嶼為舞台，將當代藝術巧妙融入自然環境與島嶼廢墟中，展期橫跨春、夏、秋三季，每屆皆能成功吸引超過百萬人次造訪，堪稱是全球知名度最高的藝術祭盛事。

由於瀨戶內海的氣候溫暖宜人、日照充足，加上島嶼間蘊藏豐富多元的自然景觀與人文風情，使其成為近年深受海外旅客喜愛的旅遊勝地。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出瀨戶內海十大超人氣景點。其中，小豆島以破萬筆網路聲量奪下冠軍寶座，直島緊追在後，而享有「世界貓島」美譽的男木島則被擠出排名前段班。究竟還有哪些寶藏島嶼最受網友關注？又有哪些亮點值得造訪？本文將從網路聲量帶你深入解析瀨戶內海的迷人魅力。

No.10 犬島

網路聲量：801筆

坐落於岡山市外海的犬島，因其矗立著一塊外型神似蹲坐犬隻的巨岩「犬石大人」而得名。此處是瀨戶內海中面積最小的藝術島，雖然全島周長僅約3.6公里，卻濃縮了藝術、歷史與自然景觀等多重魅力。島上的觀光亮點主要可分為三大核心體驗。首先，由舊煉銅廠改造而成的犬島精煉所美術館，保留了煙囪、磚牆與煉銅產生的礦渣磚，不僅展現工業時代的發展軌跡，也被列為日本近代化產業遺產；其次，犬島家計劃是瀨戶內國際藝術祭的重要亮點。由知名建築師妹島和世與策展人長谷川祐子合作，運用當地廢棄的古民家、空屋與自然環境重新設計為展覽空間，讓旅客在島上漫步的同時，也能感受建築、人文與島嶼風景相互交融的獨特氛圍；以廢棄溫室改建而成的犬島生活植物園，則在園區內放養動物、栽種植物，讓遊客體驗在園區體驗與自然和諧共處的生活方式。

No.9 女木島

翻攝官網／ツーリズム四国

網路聲量：882筆

女木島是瀨戶內海上一座充滿故事色彩的小島，因被視為是日本民間故事《桃太郎》中「鬼島」的原型而聲名大噪，島上也隨處可見與鬼怪相關的元素，為旅程增添幾分奇幻色彩。其中，最具代表性的景點莫過於「鬼之島大洞窟」，相傳這裡曾是鬼怪棲息的巢穴，廣闊的洞穴內設有鬼怪模型與主題彩繪，營造出宛如走進童話故事的探險場景。走出洞窟後，還能無死角飽覽瀨戶內海全景以及天然形成的玄武岩柱狀節理，感受大自然鬼斧神工的壯麗景觀。

值得一提的是，由於長年受到海風與潮汐影響，港口周邊的聚落特別興建高達三至四公尺的特殊防風石牆，當地人稱之為「大手」，高聳且巷道狹窄的石牆交織出宛如迷宮般的聚落風貌，漫步其中別有一番純樸韻味。此外，碼頭旁還矗立著造型逗趣的鬼怪燈塔，以及多達300隻的海鷗藝術裝置，為港灣增添幾分童趣與療癒感，是許多旅人登島後爭相拍照留念的人氣地標。

No.8 豐島

翻攝官網／ツーリズム四国

網路聲量：1,154筆

面積僅14.5平方公里的豐島，因擁有豐沛水源、肥沃土地以及發達的漁業資源，而享有「豐饒之島」的美譽。島上最具代表性的地標，當屬享譽國際的豐島美術館，由建築師西澤立衛與藝術家內藤禮合作打造的藝術空間，以純白流線型外觀勾勒出宛如水滴落於山坡的姿態，與周圍自然景觀和諧相融，成為豐島最具辨識度的建築之一。有別於一般美術館，此處並無傳統的藝術展品，而是透過天井引入自然光、微風與鳥鳴，搭配地面孔洞不時湧出的細小水珠，營造出寧靜而富有詩意的空間氛圍。通往美術館的縣道255號，則以筆直延伸至海面的絕美坡道聞名，沿途可飽覽綿延的梯田與開闊的瀨戶內海，吸引不少攝影愛好者前來朝聖取景。

近年來，豐島也透過藝術活化老建築，為島嶼注入嶄新生命。無論是由百年古民宅改造而成的豐島橫尾館，或是利用廢棄工廠打造的藝術空間「針工場」，都在在展現出當代藝術與歷史空間共存的獨特魅力，也成為瀨戶內海跳島旅行中最不可錯過的人氣勝地。

No.7 男木島

翻攝官網／ツーリズム四国

網路聲量：1,306筆

因地理位置相鄰且名稱相互呼應，男木島與隔海相望的女木島常被合稱為「雌雄島」或「夫婦島」。這座小島上棲息著數以百計的野生貓咪，從港口、石階到聚落巷弄，都有機會與親人可愛的貓咪不期而遇，因此又享有「貓島」美名，吸引不少愛貓人士專程登島朝聖。除了貓咪之外，男木島獨特的山坡聚落也令人印象深刻。由於此處平地稀少，這裡大多是依山而建的階梯式斜坡村落，狹窄巷弄與石階交錯延伸，形成宛如迷宮般的街道風貌。旅人穿梭其中，不僅能感受濃厚的漁村生活氣息，還能在轉角處邂逅意想不到的海景與老屋風光。

隨著瀨戶內國際藝術祭帶動觀光熱潮，男木島也逐漸成為藝術迷必訪的跳島熱點。其中，矗立於港口旁的《男木島之魂》是島上最具代表性的地標之一。其以多國語言文字拼湊而成的鏤空屋頂為特色，遠觀宛如海灘上一枚巨大美麗的貝殼，堪稱是島上最具代表性的地標之一；此外，散布於島上各處的戶外裝置藝術也為旅程增添不少驚喜，像是《步行方舟》與《章魚罐》等，皆為常設藝術展品，吸引遊客循著藝術足跡探索這座充滿魅力的小島。

No.6 高松市

翻攝官網／香川縣觀光協會

網路聲量：5,368筆

高松市不僅是香川縣最重要的核心城市，也是許多旅人展開跳島之旅的第一站。從高松港出發，可輕鬆前往直島、小豆島、豐島、女木島及男木島等多座熱門島嶼，因此被視為串聯各大藝術島嶼的主要門戶。不過，高松的魅力並不僅止於交通樞紐功能，這裡同時匯聚歷史文化、自然景觀與美食特色，是一座值得停留探索的港口城市。

最具代表性的景點之一，便是有著「一步一景」美譽的栗林公園。這座江戶時代打造的迴遊式大名庭園，以紫雲山為背景，園內水池、假山與松林錯落有致，展現濃厚的日式庭園之美，更曾獲法國《米其林綠色指南》評為最高等級的三星級景點。另一處不可錯過的地標則是史跡高松城跡（玉藻公園），其最大特色在於直接引進瀨戶內海海水至護城河，是日本少見的海城，也是著名的「日本三大水城」之一。

高松近年也展現出充滿活力的文創氣息，由舊倉庫與老空屋改造而成的北濱Alley，則聚集海景咖啡館、選物店與特色雜貨等，甚至被不少旅人譽為「日版松山文創園區」；再加上聞名全日本的讚岐烏龍麵文化，讓高松市不只是前往瀨戶內海各島嶼的起點，更是一座兼具藝術、人文與美食魅力的旅遊城市。

No.5 琴平町

翻攝官網／香川縣觀光協會

網路聲量：5,483筆

位於香川縣的琴平町，是四國地區極具代表性的歷史觀光小鎮，以深厚的宗教文化、歌舞伎藝術與特色美食聞名。擁有悠久歷史的金刀比羅宮更是當地最重要的信仰中心，每年吸引大批海內外旅客前來參拜，也讓琴平町成為香川縣最熱門的景點之一。

通往金刀比羅宮的表參道自入口一路向上延伸，兩側聚集眾多老字號商店、特色小吃與人氣伴手禮店，洋溢著濃厚的門前町風情。其參道共有1,368階石梯，雖然路程頗具挑戰，但沿途綠意環繞，還能順道欣賞歷史建築與文化古蹟，讓參拜過程更添儀式感與探索樂趣。

除了宗教文化之外，琴平町也是日本傳統歌舞伎文化的重要據點。鎮上的舊金毘羅大芝居是日本現存最古老的歌舞伎劇場，完整保留江戶時代的劇場結構，極具歷史意義與文化價值。每逢春季來臨時，這裡便會迎來年度盛事「四國琴平歌舞伎大芝居」公演，吸引無數遊客慕名而來，一睹跨越時空的傳統風華。

No.4 尾道

網路聲量：5,520筆

位於廣島縣東南部的尾道，是一座依山傍海的懷舊港町，因其獨特地形與建築景觀，而享有「坡道之城」或「寺廟之城」的美譽。走進尾道，隨處可見充滿歷史感的木造老屋以及狹窄的石階小徑，令人彷彿跌入時光隧道。其中，最受歡迎的散策路線莫過於「貓之細道」，在這條長約200公尺的藝術小徑上，沿途不僅有特色咖啡館、藝文小店，還能不時看到自在穿梭巷弄的可愛貓咪，為旅程增添幾分療癒與驚喜。

建於西元806年的千光寺，也是尾道最具代表性的熱門景點。寺院坐落於大寶山半山腰，旅人可搭乘纜車登上山腰，從公園內的展望台俯瞰尾道市區與瀨戶內海的遼闊景色，感受山海相依的迷人風光。值得一提是，尾道也是許多文學作品與經典電影的重要舞台，包括大導小津安二郎的名作《東京物語》和大林宣彥執導的《穿越時空的少女》等，都曾以此地作為故事背景。深厚的人文底蘊與濃烈的藝術氣息，也為這座小鎮增添更多魅力。

No.3 倉敷美觀地區

翻攝官網／倉敷観光WEB

網路聲量：6,278筆

「倉敷美觀地區」是西日本數一數二的觀光勝地，其完整保存江戶時代的街道景觀與傳統建築風情，每年吸引大批海內外旅客慕名前來。沿著倉敷川漫步，古色古香的白壁土藏與柳樹林立的河道相映成趣，勾勒出如詩如畫的水鄉景致，讓人彷彿走進一幅靜謐而優雅的古都畫卷。濃厚的懷舊氛圍也讓這裡成為體驗和服的熱點，許多遊客會特地換上傳統服飾，在石板路與老屋巷弄間穿梭留影，留下充滿江戶風情的旅遊回憶。

來到倉敷美觀地區，搭乘倉敷川遊船絕對是不容錯過的經典體驗。旅客可乘坐傳統木舟緩緩穿梭於運河之上，從不同角度欣賞沿岸古建築與柳樹倒映水面的迷人景色，感受昔日水運重鎮的獨特風華與悠然步調。除了優美的運河景觀外，周邊還匯聚許多文化景點，包括收藏大量世界名畫的大原美術館、被列為日本重要文化財的大橋家住宅，以及由江戶時代米倉改建而成的倉敷民藝館等，處處彰顯深厚的人文底蘊。無論是迷人的水鄉風光、保存完善的歷史街景，還是豐富多元的文化藝術，都讓倉敷美觀地區散發歷久彌新的魅力，因此拿下本次人氣榜第三名可說是毫無懸念。

No.2 直島

翻攝官網／うどん県旅ネット

網路聲量：7,383筆

在瀨戶內海眾多島嶼之中，直島可說是最主要的藝術中心之一。這座面積僅約8平方公里的小島，過去曾是冶煉廠興盛的小鎮，如今則成功轉型為國際當代藝術重鎮，吸引無數藝術愛好者與旅人專程前來朝聖，也奠定其「藝術之島」的代表地位。

說到直島最廣為人知的地標，就絕對要提到藝術家草間彌生的《紅南瓜》與《黃南瓜》。兩件作品分別矗立於宮浦港與海岸邊，以鮮明色彩與童趣造型成為島上最具辨識度的象徵，也是旅客登島後必拍的打卡熱點。無論是與海景相互映襯，或隨著天色變化展現不同風貌，都讓人深刻感受到藝術與自然景觀交融的獨特魅力。

除了公共藝術之外，直島更擁有多座享譽國際的知名美術館。其中，最具代表性的地中美術館，由建築大師安藤忠雄親自操刀設計，建築主體巧妙隱沒於地下，透過自然光線引入展覽空間，在不破壞周遭景觀的前提下，創造出獨特的觀展體驗；此外，結合藝術、住宿與餐飲功能的倍樂生之家美術館，以及強調留白體驗的李禹煥美術館，也都是直島不可錯過的重要景點，共同展現這座島嶼深厚而多元的藝術能量。

No.1 小豆島

翻攝官網／香川縣觀光協會

網路聲量：12,068筆

小豆島穩坐瀨戶內海人氣王寶座，更以壓倒性的討論度大幅領先其他上榜島嶼，展現無可撼動的超高人氣。這座位於瀨戶內海上的度假勝地，因全年氣候溫暖少雨，而享有「日本地中海」之美譽。島上最知名的人氣景點，首推充滿異國風情的小豆島橄欖公園，園區內種植約2,000棵橄欖樹，尤其是純白的希臘風車搭配蔚藍海景，不僅是橫掃社群的打卡熱點，也曾作為電影《魔女宅急便》真人版的拍攝場景，吸引無數遊客手持掃帚重現經典畫面。

此外，被列為日本三大絕美溪谷之一的寒霞溪，同樣是造訪小豆島不可錯過的必訪景點。峽谷內奇岩怪石林立，四季皆有不同景致，無論是春夏綠意、秋季楓紅或冬日山色，都令人流連忘返。旅客還可搭乘寒霞溪纜車，從高空俯瞰壯麗峽谷與瀨戶內海交織而成的絕美景致，感受小豆島獨有的迷人魅力；另一處人氣地標則是有著浪漫傳說的「天使之路」，這條沙洲小徑每天僅有兩次退潮時會浮現，並連接起小豆島與弁天島等四座小島；相傳情侶攜手走過這條道路便能獲得幸福，也因此成為島上最受歡迎的約會景點之一。許多網友也紛紛分享旅遊心得，大讚「小豆島真的棒，海景看一天也不膩」、「私心最愛小豆島，橄欖公園好拍到爆」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月8日至2026年6月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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