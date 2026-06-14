2026世足看球賽去哪？運動餐酒館、酒吧推薦！大螢幕直播＋啤酒美食一次盤點 圖片來源：金色三麥

四年一度的世界盃足球賽即將開踢，除了在家守著轉播，和朋友一起到運動酒吧、運動餐廳或餐酒館看球，才是最有臨場感的打開方式。大螢幕直播、全場歡呼、冰涼啤酒和炸物拼盤，進球瞬間跟陌生人一起尖叫，光想就熱血沸騰。無論是想揪同事下班小酌看球、找朋友包場應援，或是準備熬夜迎接冠軍戰，以下整理全台熱門運動餐酒館與看球酒吧推薦，世足期間想找觀賽地點可以先收藏。

運動餐酒館推薦1：SPORTS NATION

SPORTS NATION運動餐廳很適合想要沉浸式看球的球迷，世足期間台北大巨蛋店與台南小北門店將配合賽事推出觀賽活動，部分場次更會加碼營業到深夜，陪球迷一路看到冠軍誕生。除了大螢幕直播、餐酒美食，店內也打造「足球預言對戰區」，球迷可選擇支持隊伍加入應援陣營，並預測比賽結果。預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則要接受敗方懲罰，再到酒精交易所點一杯酒，讓看球不只坐著看，還能一起玩。

此外，SPORTS NATION也攜手運動品牌Kappa舉辦觀賽派對，部分場次安排主持人、互動遊戲與抽獎活動，還有「足球大運彩」預測勝負與比分，最高有機會獲得當日整桌免單優惠。

地址：台北市忠孝東路四段515號1樓，大巨蛋北側近松菸7號店

電話：02-2760-0299

運動餐酒館推薦2：金色三麥

想一邊喝精釀啤酒、一邊感受世足應援氣氛，金色三麥也是熱門選擇。世足期間全台門市將打造足球氛圍應援酒館，冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，適合揪朋友一起熬夜迎接冠軍。

活動期間，金色三麥推出「冠軍預測應援牆」，球迷可以寫下支持隊伍並參加冠軍預測，猜中有機會獲得精釀啤酒兌換券。會員也可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及機票、藍牙音響、耳機等抽獎好禮。

圖片來源：金色三麥

運動餐酒館推薦3：查理吧 Charlie's Sports Bar

查理吧位在台北基隆路上，靠近六張犁捷運站與臨江街觀光夜市，是台北老字號運動酒吧之一。店內有多台大電視，不管坐在哪個位置都能順暢觀賽，店家也會在社群更新每週賽事轉播資訊。平常營業時間約為19:00至02:00，若遇到大型賽事，也可能配合比賽時段開放。查理吧另一個特色是禁菸環境，適合想小酌看球、但不想身上沾滿煙味的人。餐點推薦炸物拼盤、滷味和水餃，份量實在，看球也不用怕餓。

地址：台北市基隆路二段151號1樓

電話：02-2736-8270

運動餐酒館推薦4：ABV Bar & Kitchen 美式餐酒館

ABV Bar & Kitchen很適合喜歡大口吃肉、大口喝啤酒的球迷。品牌旗下有多間不同主題餐酒館，從美式、地中海、加勒比海、日式居酒館到韓式餐酒館都有，分店遍及台北、新北、桃園、新竹、台中等地。其中ABV美式餐酒館主打美國原生烤肉與南方靈魂料理，搭配豐富啤酒選擇，很適合三五好友聚會看球。世足期間若想找餐點選擇多、酒款豐富又適合聊天應援的地點，ABV會是不容易出錯的口袋名單。

分店包含：台北敦化店、台北光復店、台北忠孝店、台北中山店、板橋府中店、板橋文化店、林口文三店、林口長庚店、竹北旗艦店、新竹關新店、台中概念店等。

運動餐酒館推薦5：THE BRASS MONKEY 銅猴子

銅猴子是台北非常有名的美式運動酒吧，也是不少外國客喜歡聚集看球的地點。店內氣氛熱鬧，有披薩、三明治、義大利麵、海鮮、濃湯、沙拉等餐點，份量也相當足夠。除了看運動賽事轉播，銅猴子還有飛鏢、撞球、遊戲機台等設施，店內空間也適合朋友聚會。想找一間有國外酒吧感、氣氛夠嗨的地方看世足，銅猴子很適合列入口袋名單。

地址：台北市中山區復興北路166號

電話：02-2547-5050

運動餐酒館推薦6：Chili’s美墨餐廳

Chili’s美墨餐廳主打美式與墨西哥風味料理，份量十足、選擇多元，很適合朋友聚餐或家庭聚會。對於想看球但不一定想進純酒吧的人來說，Chili’s會是比較輕鬆、好入門的選擇。店內餐點包含漢堡、肋排、墨西哥餅、炸物與各式飲品，適合邊吃邊看球。世足期間若想找氣氛熱鬧、餐點不踩雷的聚會型餐廳，可以優先確認分店是否有轉播賽事。

大直店：台北市樂群三路301號2樓，電話02-8501-5200

台中店：台中市河南路三段120號2樓，老虎城，電話04-3602-8838

運動餐酒館推薦7：ON TAP

位在台北東區的ON TAP是英式酒吧風格，店內裝潢有濃濃異國感，一樓與地下室都有座位，並設有大型電視和撞球桌。平常店內會播放電影或運動賽事，遇上大型比賽時，特別適合和朋友一起到現場感受氣氛。ON TAP的位置鄰近東區商圈，交通方便，也很適合下班後直接和朋友集合。若想找一間不像正式餐廳那麼拘謹、又比一般酒吧更有運動氛圍的地方，這間可以先收進名單。

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄21號

電話：02-2741-5365

運動餐酒館推薦8：HOOTERS

HOOTERS是經典美式餐廳，餐點和啤酒選擇多元，很適合聚餐、慶生、派對和看球賽。店內氣氛熱鬧，加上招牌服務風格與互動活動，適合想把看球變成派對行程的人。目前HOOTERS在台灣有慶城店、信義店與竹北店，分店多位在交通或商場便利地點。若擔心室內太熱鬧，也可以留意部分分店是否有戶外座位。

慶城店：台北市松山區慶城街18號1樓，電話02-2716-5168

信義店：台北市信義區松仁路58號14樓，遠百A13，電話02-2729-0168

竹北店：新竹縣竹北市莊敬北路18號4樓，遠百竹北，電話03-550-3978

運動餐酒館推薦9：吉比鮮釀餐廳 GB

吉比鮮釀餐廳主打自家鮮釀啤酒與美式餐點，是許多人聚餐時不容易踩雷的選擇。招牌餐點包含豬腳、豬肋排、無花果薯片、紅蘿蔔蛋糕等，搭配不同風味啤酒，非常適合看球時一起分享。GB的服務也常被不少人稱讚，店員會介紹啤酒種類，若提前告知餐點要分食，也可能協助分裝上桌。世足期間若想找一間坐得舒服、餐點穩定、啤酒好喝的餐廳，吉比鮮釀很適合朋友聚會。

運動餐酒館推薦10：Dayne’s TEXAS BARBECUE

想把看球賽變成一場德州肉食派對，Dayne’s TEXAS BARBECUE 也可以列入口袋名單。來自德州的煙燻烤肉品牌，主打美式 BBQ 的豪邁風格，從煙燻肉品、早午餐到適合多人分享的餐點，都很適合揪朋友邊吃邊看球。也同步揭幕全新「煙燻早午餐」系列，以及多款德州本店人氣新品，讓台北早晨也能吃到帶有德州靈魂的煙燻香氣。對於想避開傳統酒吧、改走美式烤肉餐廳路線的球迷來說，Dayne’s TEXAS BARBECUE 很適合安排成世足聚餐新選擇。大口吃肉、搭配飲品，再和朋友一起盯著大螢幕為支持球隊歡呼，氣氛直接拉滿。若想找一間餐點有記憶點、聚會感強，又能拍出美式風格照片的看球地點，這間可以先收藏。

提醒：世足期間是否提供賽事直播、訂位與營業時間，建議出發前先確認店家官方資訊。