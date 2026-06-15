【全國大南瓜比賽】 773斤巨無霸稱霸，淡水農友林建訓九度封王，休閒到「淡水」賞瓜、吃瓜！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林建訓以773台斤巨無霸南瓜奪冠，九度封王。

林建訓以773台斤巨無霸南瓜奪冠，九度封王。 重點二： 全國大南瓜比賽吸引逾150名農友參賽，競爭激烈。

全國大南瓜比賽吸引逾150名農友參賽，競爭激烈。 重點三：淡水金色水岸舉辦展售會，民眾可賞瓜吃瓜。

今(2026)年的冠軍大南瓜(圖：農友林建訓提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

正值南瓜產季，新北市農會舉辦相關南瓜活動，其中包括：全台最具指標性的農業盛事──「全國大南瓜比賽」，今(2026)年於今（13）日在淡水金色水岸盛大舉行頒獎暨展售會。今年賽事格外激烈，吸引了超過150名來自全台各地的頂尖農友同場較勁，成績出爐，最終「重量組」由來自淡水在地的傳奇農友林建訓，以重達773台斤的巨無霸南瓜勇奪冠軍，不僅成功抱回8萬元大獎，更寫下個人生涯「九度封王」的輝煌紀錄！另，在淡水金色水岸售會現場，不僅展示各組優勝南瓜及創意造型南瓜供民眾打卡拍照，現場還集結30攤優質農特產品攤位，建議民眾今明(13、14)兩日上午10點至下午5點，休閒到「淡水」賞瓜、吃瓜。









來自淡水區的農友林建訓(右)以重達773台斤的巨無霸南瓜勇奪重量組冠軍，也是第九度取得重量組冠軍頭銜，副秘書長柯慶忠(左)頒發獎座表揚(圖：新北農業局提供)







6月13、14日於淡水金色水岸展售會現場能買到淡水新鮮南瓜及加工商品跟全國各地優質農漁產品(圖：新北農業局提供)





全國大南瓜比賽是全台最具指標性的南瓜競賽，今年吸引超過150名農友參賽，除了新北淡水、五股、三芝、深坑等在地農友，更有桃園及南投好手特地前來挑戰。新北市副秘書長柯慶忠親自出席頒獎時表示，市府與農會長期攜手辦理全國大南瓜比賽，有效帶動了技術交流。今年各組實力驚人，食用南瓜組最高甜度甚至達16.8度，媲美西瓜。透過賽事與多元通路的拓展，透過創造需求與提升產量雙管齊下，新北市已穩居北台灣南瓜種植面積與產量之冠，成功讓南瓜成為淡水最耀眼的代表性農產，落實「農業健康市/式」的城市願景 。

※.跪地半年的極致挑戰，九冠王的「壓蔓」心路歷程──









2026年冠軍大南瓜及冠軍得主林建訓(圖：農友林建訓提供)







今年大南瓜冠軍得主──「林建訓」常被朋友稱為南瓜王子或冠「南」高手，今年培育出需要動用起重機移動773斤的巨無霸南瓜，背後是長達半年的艱辛付出，最考驗意志力的工作就是「壓蔓」，因為大南瓜天天都在瘋狂生長，為了讓藤蔓能充足吸收土壤中的養分，他每天都必須跪在地上，耐心地把整棵植株一根根的藤蔓用土覆蓋。奪下冠軍的林建訓坦言，種植大南瓜是一場體力與耐心的自我挑戰。「當初純粹是好玩，想給兒子拍照，覺得童年一定要有一張跟大南瓜的合照。」轉眼20多年，林建訓笑著回憶初衷，但這份「好玩」，每一年都得陷入半年的寒暑才能種瓜得瓜。

特別是今年氣候比以往更加炎熱，大南瓜的照顧難度加倍。許多農友因天氣熱而盲目為南瓜補充過多水分，反而導致南瓜承受不住壓力而爆開。林建訓憑藉著多年累積的精湛技術，不僅在水分管理上精準拿捏，更針對各種可能的病蟲害進行嚴密防治，才讓這顆773斤的巨瓜健康長大，甚至超越自己去年的記錄，完成二連霸。但事實上淡水農友林建訓最高記錄為 920台斤，他也期許自己再接再厲！

半年的辛苦值嗎？「種南瓜其實除非拿到第一名獎金才有賺，第二名以後都是虧本的。」林建訓坦白說，支撐他走下去的不是利益，而是心中設定的1000斤終極目標，以及分享快樂的單純喜悅──「看到大家喜歡看南瓜、圍著南瓜拍照，那種快樂就值回票價了！」

※.基因交叉授粉玩變色，大南瓜居然帶有「水蜜桃香」？







大南瓜為何會有白、黃等不同顏色？(圖：農友林建訓提供)



除了驚人的重量，大南瓜的科學奧秘與食用風味也打破一般人的刻板印象。許多民眾好奇大南瓜為何會有白、黃等不同顏色？林建訓解釋，這完全是「基因問題」。大南瓜在生長過程中透過交叉授粉，常常會帶來驚喜，有時候「白的也會種出黃色的」。









大南瓜最後的「終」極價值，是得利用電鋸，經「剖腹產」後，主要是取籽用(圖：農友林建訓提供)







取籽所形成有的有趣畫面，是取籽？還是被南瓜吞了？(圖：農友林建訓提供)





而一般人常以為巨無霸南瓜質地粗糙、無法食用，林建訓則強力澄清：「大南瓜其實是可以吃的！」他形容大南瓜的口感和味道非常特別，吃起來像「櫛瓜」，卻神奇地帶有淡淡的「水蜜桃香味」。對於如何料理這顆「巨無霸」，林建訓展現了美食家的一面，大方推薦他的私房菜單：「我最喜歡把大南瓜切成薄片炒鹹蛋！」他建議民眾如果拿到大南瓜，一定要嘗試切薄片熱炒，這種吃法類似台灣傳統料理「蒲仔（扁蒲）」。但值得莞爾的是──這顆巨無霸若要吃完，或許得「辦桌」才有辦法吧？另外，大南瓜最後的「終」極價值，是得利用電鋸，經「剖腹產」後，主要是取籽用！

今年「115年全國大南瓜比賽」除了受人矚目的重量組外，其他組別同樣競爭激烈，獲獎名單如下：



◎.創意組：由淡水區農友吳振華發揮無比想像力拔得頭籌。



◎.食用南瓜品質組：由深坑區農友黃金城奪冠，其南瓜在外觀、肉質、糖度與口感皆屬頂乘。



◎.新北品質組：由三芝區農友華明煌憑藉色澤與重量兼具的優異表現奪下第一。









展售會現場展示各組優勝南瓜及創意造型南瓜供民眾打卡拍照(圖：新北農業局提供)







展售會現場不僅展示各組優勝南瓜及創意造型南瓜供民眾打卡拍照，更集結30攤優質農特產品，今明(13、14)兩日上午10點至下午5點，邀請民眾來淡水賞瓜、嚐鮮。(圖：新北農業局提供)







現場南瓜DIY與青農食農講座等活動，現場完成指定任務，可領取價值100元的新北幣合作店家優惠券，可於7月31日前於指定合作商家使用。(圖：新北農業局提供)



所有獲勝的優質大南瓜與創意造型南瓜，都將在今明（13、14）兩日上午10點至下午5點在淡水金色水岸廣場公開展示，目前已吸引大批民眾打卡拍照。展售會現場更集結了30攤優質農特產品，並推出南瓜闖關抽好禮、南瓜圓DIY等體驗。現場消費滿300元即可獲得摸彩券，有機會抽中限量南瓜商品禮盒；完成「我的新北市APP」指定任務還可領取100元新北幣優惠券。此外，在地旅遊業者「旅學堂」亦配合產季推出2梯次（6/14、6/21）的專屬深度遊程，食農體驗報名費999元，帶領遊客搭乘淡海輕軌走訪歷史景點、暢遊南瓜農場，體驗豐富的食農教育，有興趣的民眾，至旅學堂臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tamsuitraveler2019）報名。而一般民眾不妨在這兩天，利用週末假期，到淡水成為賞瓜、吃瓜的一員！









