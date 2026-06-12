美夢成真(2)雙峽谷與雙城市遊，盡覽美西經典景點

美西行程能見到大自然鬼斧神工的雙峽谷，岩層如絲綢流動的羚羊峽谷和壯闊彎道的馬蹄灣；也有人文景觀的雙城市，感受洛杉磯早期移民的拉丁風情與好萊塢娛樂氛圍，體驗拉斯維加斯紙醉金迷的夜生活，是一趟結合自然奇觀與城市魅力的精彩旅程。

峽谷1：大自然最細緻的雕刻—羚羊峽谷

羚羊峽谷位於美國亞利桑那州的印地安納瓦荷族保留地，據納瓦荷族的歷史傳述，此地過去是羚羊的棲息處因此得名。其柔軟的地質經過百萬年的各種侵蝕，形成如今變化萬千的流線型砂岩，彷彿絲綢般流動，在陽光的照射下光影絢麗，像是進入一個奇幻世界，被譽為「攝影師的天堂」。

峽谷2：荒漠中的山水畫—馬蹄灣

從羚羊谷開車只需15分鐘即可到達馬蹄灣。科羅拉多河造就了大峽谷的奇景，數百萬年來河水切割與地殼抬升，在砂岩峽谷中形成一個270度的馬蹄形迴轉彎道因而得名。站在距離河面約100層樓高的懸崖上，俯瞰大自然在荒漠中創造的山水畫，壯闊美景極為震撼啊！

城市1：洛杉磯市區遊覽

充滿墨西哥風情—奧維拉街

奧維拉街被公認為是洛杉磯的發源地，是1781年一群來自墨西哥北部的移民所建立，這條長約100多公尺的紅磚路上，盡是各式各樣的墨西哥商店、餐廳及民俗藝品，可感受濃濃的墨西哥風情，還保存20多棟19世紀的古老建築，其中「阿維拉泥磚屋」是洛杉磯現存最古老的住宅建築，免費開放入內參觀，可一窺早期加州居民的生活。

強檔大片的首映場—中國戲院

中國戲院是一位對中國建築非常著迷的美國戲院大亨，融合西方想像與東方元素打造而成，1927年5月開幕以來，好萊塢每有強檔大片大多在此舉行首映。戲院位於熱鬧的「好萊塢星光大道」的核心地段，前庭的水泥地面上有明星、導演及娛樂界知名人士留下的簽名、手印及腳印，是全球影迷與旅客來到洛杉磯必去朝聖的電影殿堂。

娛樂產業貢獻者大集合—星光大道

好萊塢星光大道橫跨數個街區，綿延超過兩公里，黑色地磚上每一個粉紅色五角星都刻有名字和勳章，皆是對娛樂產業有貢獻的人，除了真實人物外，還有虛構人物，像是米老鼠、唐老鴨、史瑞克、小熊維尼等，目前已有超過2,700多顆星星，是洛杉磯娛樂產業的地標。

充滿西部荒漠復古風—金曼鎮

66號公路是美國開拓西部的象徵，因而被稱為「母親之路」，沿途是一望無際的荒漠、仙人掌，金曼鎮是這條公路的心臟，至今仍完好保存當時的汽車旅館、加油站招牌及霓虹燈等，復古氛圍很有美式風情，讓人彷彿進入動畫《汽車總動員》的場景裡。

城市2：拉斯維加斯市區遊覽

拉斯維加斯從百年前的一片荒涼綠洲，奇蹟般成全球最奢華的不夜城，是全球知名的娛樂與度假城市，除了有賭場、飯店和購物商城，更是表演藝術重鎮，像是太陽馬戲團、巨星演唱會、魔術秀、脫口秀與音樂劇等，吸引全球旅客前往朝聖，被譽為「世界娛樂之都」。

拉斯維加斯大道長約6.4公里，聚集世界級飯店與賭場，每家都有獨特主題，有巴黎、威尼斯、紐約、埃及、阿拉伯等風格建築，像是在幾小時內環遊世界。夜幕低垂時，更有另一種風貌，有閃耀奪目的霓虹燈、火山爆發與水舞等，夜晚比白天更加美麗。

永信旅行社的「美西美夢成真13日」有上述景點的安排，並特別在洛杉磯及拉斯維加斯住兩晚，才能玩的深度且輕鬆，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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