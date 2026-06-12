2026-06-12 15:03 旅遊經
礁溪老爺搭世足熱潮 打造夏日運動場，大獎近五十萬元免費住一週
礁溪老爺自6月11日至8月31日推出全新「GOAL！老爺夏日運動場」打造適合全家大小同樂的暑假提案。(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
2026年世界盃足球盛事已正式開踢，也為今年暑假燃燒了「足」夠沸騰的熱血，礁溪老爺看準足球所帶來的運動旅遊風潮與暑假親子體驗的趨勢，於暑假前提前於即日起至8月31日止，以三大活動，包括：全新「GOAL！老爺夏日運動場」、美墨料理與「閱讀與旅行2.0」等活動，邀您一起來FUN暑假，為旅人打造一場運動、美食到閱讀等綜合性，適合全家大小同樂的暑假提案。其中令人眼睛為之一亮的是──相關活動中，還祭出全館唯一、市價近50萬元的豪華老爺套房的冠軍大獎，不只是二天一夜，也不是只有三天三夜，而是滿滿「周」到，讓旅人在礁溪老爺免費住滿七天六夜，在運動風圍中，和您愛的家人親子，一起留下最難忘的旅行回憶。
一、全家同樂五大運動關卡登場，角逐50萬元豪華老爺套房免費住七天六夜──
礁溪老爺自6月11日至8月31日推出全新「GOAL！老爺夏日運動場」打造適合全家大小同樂的暑假提案。(攝影：洪書瑱)
礁溪老爺自6月11日至8月31日推出全新「GOAL！老爺夏日運動場」打造適合全家大小同樂的暑假提案。(攝影：洪書瑱)
礁溪老爺今年暑假主軸，就是搭上這波世足所帶的足球瘋，以全齡同樂為核心，推出「GOAL！老爺夏日運動場」，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及專為孩童打造的小小足球賽等五大互動關卡，讓親子家庭、好友旅伴及三代同堂旅客都能一起參與。其中足球、棒球及高爾夫三項挑戰將列入競賽項目，旅客完成指定挑戰後，不僅有機會取得決賽資格，最勾人心動，就是角逐市價近50萬元的豪華老爺套房七天六夜住宿體驗，入住飯店最具代表性、更是全館唯一的「豪華老爺套房」。另可參與團體及週週抽獎活動，有機會獲得豪華樓中樓、露營車住宿體驗及雙人雲天自助餐午餐券等多項好禮。
礁溪老爺夏日運動場活動，祭出全館唯一市價近50萬元的豪華老爺套房七天六夜免費住宿作為冠軍大獎，邀請大小朋友攜手挑戰。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺GOAL！老爺夏日運動場，以全齡同樂為核心，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及專為孩童打造的小小足球賽等五大互動關卡。(攝影：洪書瑱)
礁溪老爺GOAL！老爺夏日運動場，以全齡同樂為核心，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及專為孩童打造的小小足球賽等五大互動關卡。(攝影：洪書瑱)
礁溪老爺GOAL！老爺夏日運動場，以全齡同樂為核心，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及專為孩童打造的小小足球賽等五大互動關卡。(攝影：洪書瑱)
二、美墨料理限時登場，足球應援抽好禮同步開跑──
礁溪老爺將足球熱潮延伸至餐桌，雲天自助餐廳推出期間限定美墨料理，精選29道特色料理輪番上桌。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺除了在館內設置運動挑戰外，也將足球熱潮延伸至餐桌，因應此次世足在美國、加拿大、墨西哥登場，於館內雲天自助餐廳同步推出期間限定「美墨料理」，讓您享受應景的美「食」美「時」，主廚以美國與墨西哥經典風味為靈感，精選29道特色料理輪番上桌。包括：展現墨西哥傳統風味的「巧克力辣醬牛」、結合鮮蝦與鳳梨酸甜層次的「墨西哥鮮蝦鳳梨烤串」、慢火燉煮入味的「墨西哥燉牛腱」、可自由搭配餡料的「墨西哥塔可餅」、美式經典開胃小點「水牛城辣雞翅」以及加拿大國民美食「肉汁薯條」，酥脆薯條淋上濃郁肉汁醬，鹹香濃厚，展現加拿大最具代表性的經典風味等。此外，醴泉大廳酒吧即日起至7月19日也推出足球應援餐飲，包含：水牛城辣雞翅、肉醬薯條及炸洋蔥圈等美式點心，以及藍莓紫薯足球麵包、足球場造型蛋糕等限定商品，透過美國、加拿大與墨西哥三國經典風味，帶領旅客品味世界盃主辦國的飲食文化，也提前感受今夏最熱血的足球盛事。
水牛城辣雞翅(攝影：洪書瑱)
巧克力辣醬牛(攝影：洪書瑱)
傳統墨西哥飯(攝影：洪書瑱)
墨西哥鮮蝦鳳梨烤串(攝影：洪書瑱)
墨西哥塔可餅(攝影：洪書瑱)
三、閱讀與旅行2.0啟動，從足球出發看見人生與世界──
礁溪老爺閱讀與旅行2.0，首場講座邀請文化評論人詹偉雄，分享從足球出發，延伸探討競技精神與群體情感。(攝影：洪書瑱)
去年吸引超過1,800人次參與的「閱讀與旅行」計畫，今年再度攜手《聯合文學》推出全新升級的「閱讀與旅行2.0」，持續透過閱讀豐富旅客的度假體驗。值得一提的是──首場也呼應世界盃熱潮，於昨(11)日邀請文化評論人詹偉雄主講《四年一度的人生即興——世界盃足球賽中的哲學、詩學和神學》，從足球出發，延伸探討競技精神與群體情感，將足球與球賽中的球星、歷史、哲學、詩與文學等融合為一場「足」「GO」精彩的講座，用文學的方式來應援四年一次今年世足比賽熱潮！另，6月17日上午也將於醴泉大廳酒吧舉辦世界盃觀賽活動，邀請旅客與詹偉雄一同看球，從賽事熱潮延伸探討競技與群體情感，相關活動即日起陸續開放報名。
喜歡文學講座，或是身為作家粉絲的旅人，若錯過昨(11)日講座，後續還有侯季然與駱以軍、野島剛與曾文誠、馬世芳、劉克襄、工頭堅與葉美瑤、焦元溥等領域作家接力登場。相關訊息可至礁溪老爺酒店官網（https://hotelroyals.com.tw/PdzeG）查詢。
礁溪老爺今年再度攜手聯合文學推出「閱讀與旅行2.0」，多位領域作家接力登場。(翻拍：洪書瑱)