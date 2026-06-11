台中太平 慶三號炭烤吐司早午餐｜美式BBQ結合台式早餐文化｜超大份清檸雞腿排蛋吐司必點！

早餐除了蛋餅、漢堡之外，還能有什麼不一樣的選擇？！這次跟朋友來到位在台中太平的慶三號炭烤吐司早午餐 太平樹孝店吃早餐，這家是以炭烤吐司結合美式BBQ風味為特色，將美式烤肉元素融入台灣早餐文化，打造出有別於傳統早餐店的新式早午餐，所以這邊有超多炭烤土司口味可以選擇，而且還可以吃得到夾了牛五花的沙威瑪，份量十足，跟朋友實際品嚐了幾款餐點，每一道都有不同特色，如果最近吃膩了一成不變的早餐，可以參考看看我們當天吃的品項喔！





慶三號炭烤吐司早午餐 太平樹孝店

地址：411臺中市太平區新城里樹孝路2-3號1樓

電話：04 2393 0203

營業時間：6:00–13:00

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完整菜單

如品項、價位有調整，請以店家為主喔！

樹孝店專屬套餐

這些套餐只有樹孝店才有的喔！

用餐環境

樹孝店占地不大，要內用用餐需要到二樓，有多人座位、雙人、四人座位可以選擇，有帶小小孩的父母，店家也有提供兒童座椅喔！

用餐區採自助式，餐具、紙巾、調味料都可以自取，用餐完後自行把垃圾、餐盤放到回收區做好分類即可

醬料區竟然有提供東泉辣椒醬誒！

愛吃辣的人可以嘗試看看這款辣椒醬，我不敢吃太辣，不敢嘗試，但看起來很美味！

意外發現，竟然有貼心提供一次性透明手套喔！

牛五花沙威瑪

你沒看錯！早午餐竟然吃得到沙威瑪誒！味道也是讓我我印象蠻深刻的

麵包體吃起來有點像大亨堡麵包，口感鬆軟，裡面夾著滿滿牛五花，每一口都能吃到肉，醬燒風味相當濃厚，帶著鹹甜香氣，而黃芥末醬則讓整體味道多了一點清爽感，中和掉醬汁的厚重感，因此吃到最後也不容易覺得膩，如果本身喜歡偏重口味的早餐，這款應該會蠻符合胃口

起司薯餅塔

喜歡大口吃蛋、薯餅的人，很推薦點這一道，先說！薯餅不是脆的那種

起司薯餅塔外層包覆著有厚度的蛋皮，裡面則是一大片薯餅以及起司，咬下去時，可以先感受到蛋皮的口感，接著是薯餅的香以及起司的濃郁香氣，層次感還不錯，搭配番茄醬及黃芥末醬，讓整體吃起來更加清爽

泡菜烤肉捲餅

這次點的泡菜烤肉捲餅，外皮很特別，是厚蔥捲餅，吃起來有點像起酥皮的口感，還帶著淡淡奶香

裡面是一半泡菜、一半烤肉的搭配，使用的里肌肉片厚度不錯，肉感很明顯，調味也不會太鹹，配上泡菜一起吃相當加分，泡菜本身帶有一定辣度，對於平常不太吃辣的人來說，大概屬於中辣程度，建議怕辣的人可以斟酌

清檸雞腿排蛋吐司

如果要說這次最讓我驚艷的一道，那一定是清檸雞腿排蛋吐司，一上桌就被份量嚇到，大小幾乎跟我的臉一樣大，份量相當有誠意

厚實的雞腿排搭配大量生菜，每一口都能吃到脆脆的口感，再加上美乃滋及清新的檸香，讓整體風味變得更加清爽，原本以為吃到一半會膩，沒想到吃完半份後依然覺得很順口，以上餐點推薦給大家

一起看看影片吧！

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