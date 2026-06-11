咖啡豆推薦【FISHBONE魚骨精品咖啡】在家也能喝到精品咖啡，濾掛包與咖啡豆禮盒開箱分享

咖啡是我每天的必需品，早上總習慣靠一杯咖啡開啟一天。

以前總覺得精品咖啡好像離日常有點遠，想喝還得特地跑咖啡店。但最近接觸到 FISHBONE魚骨的精品咖啡後，才發現原來在家用濾掛包或自己手沖，也能輕鬆享受不同產區與處理法帶來的迷人風味。

尤其像我平常忙著工作、照顧孩子，時間總是被切得零零碎碎，不需要磨豆機、不需要複雜器具，只要準備熱水，就能快速喝到一杯有層次的精品咖啡，真的很方便。

精品咖啡豆禮盒｜送禮自用都很有質感

FISHBONE魚骨的精品咖啡豆禮盒採用雙鐵罐設計，每罐200g咖啡豆，搭配單向透氣閥霧彩鐵罐，不僅外觀有質感，也能有效維持咖啡豆的新鮮度。

最吸引我的地方，是品牌堅持使用備長炭直火烘焙。

透過穩定且深層的熱能，讓咖啡豆的風味表現更加完整，也更能展現各個產區獨有的特色。

假日的時候，我很喜歡自己現磨咖啡、慢慢手沖，享受沖煮咖啡的療癒時光。

先將咖啡粉均勻浸潤，蒸悶約30秒，讓咖啡充分釋放香氣，再分次緩慢注水，看著咖啡一滴滴流入壺中，整個過程都讓人感到特別放鬆。

衣索比亞耶加雪菲 潔蒂普 香草耶加 G1





這款很有耶加雪菲經典特色，一打開包裝就能聞到舒服的花香與柑橘調香氣。





入口先感受到茉莉花、柑橘與檸檬般的明亮香氣，接著帶出淡淡香草甜感與蜂蜜甜香，整體乾淨清爽，酸甜平衡得很好。





喝起來層次豐富卻不會過於強烈，很適合靜下心慢慢品味。

衣索比亞 耶加雪菲 草莓耶 G1（淺焙）

這款一打開就能聞到討喜的莓果香氣。

入口帶有明顯的草莓與莓果調性，搭配耶加雪菲經典的花香與柑橘酸香，喝起來清新又有層次。

酸質明亮卻不尖銳，尾韻還帶著淡淡蜂蜜甜感，整體口感相當乾淨順口。

我自己很喜歡加入鮮奶做成拿鐵，果香與奶香融合後更加柔和順口

綜合精品咖啡濾掛包｜每天換一種心情喝咖啡

這次最讓我喜歡的是綜合精品咖啡濾掛包，一盒就能品嚐到多種不同風味。

每包使用10g足量研磨咖啡粉，搭配充氮保鮮包裝，撕開包裝時就能聞到新鮮迷人的咖啡香氣。

薇薇特南果

這款是我近期很喜歡的日常咖啡。

堅果香氣中帶著淡淡柑橘果酸，尾韻還有焦糖般的甜感與巧克力香氣。

從第一口到尾韻都很舒服，不論是早餐時搭配吐司，或下午工作時來上一杯，都能感受到那種溫暖又放鬆的咖啡香。

黃金曼巴（中焙）

堅果、可可與奶油香氣十分明顯。

口感濃郁醇厚卻不苦澀，整體圓潤柔和，是接受度很高的一款咖啡。

我自己很喜歡搭配早餐或小點心一起享用。

花神

喝起來口感滑順柔和，尾韻乾淨且帶有淡淡巧克力香氣，

無論是單喝黑咖啡，或搭配甜點一起享用都非常適合。

櫻桃炸彈 日曬

名字可愛，風味也讓人印象深刻。

入口有豐富果香，還帶著巧克力慕斯般的甜感，層次感十分豐富，是果香控不能錯過的一款。

巴哈 音樂家系列

入口有草莓、蘋果、檸檬與柑橘等明亮果香。

酸甜感舒服自然，不會過於刺激，尾韻細緻順口。

很適合早晨需要提振精神的時候來上一杯。

肯亞 圓豆

帶有金桔、甜柚、黑醋栗與焦糖香氣，還有優雅的果酸與紅酒般層次感。

果香愛好者應該會很喜歡這種細膩又有記憶點的風味。

潔蒂普 耶加雪菲

如果喜歡花香系咖啡，這款我很推薦。

香氣乾淨明亮，帶有柑橘、花香與淡淡甜感，喝起來相當清爽。

下午工作時沖上一杯，整個人都會覺得特別放鬆。

寶貝藝伎

花果香的香氣層層堆疊，酸質柔和且圓潤順口。

隨著溫度變化，果香與甜感會慢慢展開，尾韻乾淨且帶有厚實口感。

我自己喝咖啡其實沒有特別追求專業評分或複雜儀式感。

更在意的是忙碌生活裡，能不能替自己保留一段放鬆的時間。

最近早上做完早餐、送孩子上學後，我總會替自己沖一杯咖啡，坐在窗邊慢慢喝，享受屬於自己的咖啡時光。

FISHBONE魚骨的濾掛包方便又能喝到精品咖啡的層次感；咖啡豆禮盒則很適合送給喜歡咖啡的親友，或自己收藏慢慢品味。

如果你也喜歡探索不同產區與風味的咖啡，可以從濾掛咖啡開始，說不定也能找到屬於自己的那一杯咖啡。

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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