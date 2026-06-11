2026-06-11 18:06 女子漾／編輯王廷羽
6月週末去哪玩？SJ Market、《名偵探柯南》快閃店必逛，5大打卡熱點一次看
迎接炎熱的六月，週末想要避暑又想拍美照，逛快閃店絕對是最佳選擇，這個月的快閃陣容一樣精彩，無論你是追星族、動漫迷，還是單純喜歡療癒小物的質感生活家，都能在這裡找到專屬的週末行程～這篇女子漾整理了五大最具話題性的6月快閃店懶人包，趕快把這份清單收進口袋，跟著我們一起出發踩點！
文章目錄
- 1. SJ Market 台北站
- 2. 卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》台北站
- 3. 《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》商售區
- 4. 劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題快閃店
- 5. 《麵包超人元氣百倍快閃店》與 Sirotan 夏日企劃
1. SJ Market 台北站
Super Junior出道20周年快閃企劃正式登陸台北，這次以日常超市為主題，從空間視覺、互動細節到主題陳列，將成員陪伴粉絲20年的回憶轉化為實體場景，現場依照成員特色打造專屬區域，每個角落都充滿驚喜打卡點，讓粉絲彷彿走進成員們經營的超市，享受沉浸式的打卡體驗。
周邊商品包含韓國熱銷斷貨的超人氣糰子娃娃、具備紀念意義的盲抽小卡與手燈套，更推出5款台灣不限購的限定商品與1款限定紙袋，入場即有機會獲得隨機成員簽名小卡，消費滿額再送限量自拍小卡或透卡，讓E.L.F.一次收集完整回憶。
《GRAND OPENING! SJ MARKET IN TAIPEI》活動日期：2026年5月29日(五）~2026年6月25日（四）
活動地點：統一時代百貨台北店2樓戶外夢廣場
營業時間：週日至週四 11:00－21:30；週五、週六及連假前夕 11:00－22:00
延伸閱讀：SJ Market台北限定開逛！Super Junior快閃店時間地點、周邊商品、入場方式一次看
2. 卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》台北站
P助與粉紅兔兔這次把整間快閃店變成超甜莓果派對，現場打造「莓果甜點大集合」、「莓果聖代吃吃吃」、「酸酸甜甜莓果可麗餅」、「就是愛草莓」等五大打卡點，滿滿草莓、藍莓與甜點元素，拍起來就像走進粉紅兔兔的甜點夢境，草莓控很難不失心瘋。
商品區主打近50款新品，從上班族實用的ID卡套、收納鏡梳組、壓克力鑰匙圈，到居家療癒的馬克杯、雙面磁吸小燈箱、木製場景組、存錢筒、木盤都很值得看。喜歡草莓龍的粉絲，也可以鎖定抱枕、零錢包、流沙杯墊、串珠鑰匙圈等周邊，把莓果祭典一路帶回家。
卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店活動日期：2026年4月24日(五)～2026年6月21日(日)
活動地點：誠品R79／中山地下書街（台北市大同區南京西路16號B1）
營業時間：週一至週日 11:00－21:30
3. 《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》商售區
《轉生史萊姆》劇場版商售區在北中南三地威秀影城登場，現場規劃三大電影打卡點，包含氣勢滿滿的蒼海之淚大型打卡區、細節豐富的主視覺打卡牆，以及能和利姆路、尤菈等角色合照的角色人形立牌，看完電影後來拍一輪，剛好把劇場版的熱血感延續下去。
商品區推出破百款全新周邊，收藏控可以鎖定盲抽立牌、盲抽徽章、貼紙組、書籤組、掛軸與無框畫；日常派則有滑鼠墊、L夾、ID卡套、T恤、木杯墊、陶瓷杯墊、冷水壺、旅充、空調毯與壓克力存錢筒等，從辦公桌到居家追劇都能被史萊姆包圍。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》商售區活動日期：2026年5月1日(五)～2026年6月21日(日)
活動地點：台北京站威秀影城、台中大魯閣威秀影城、高雄大遠百威秀影城
營業時間：台北京站威秀週一至週四 12:00－20:00，週五至週日 11:30－20:30；其餘依現場公告
4. 劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題快閃店
為迎接日本票房突破127億日圓的劇場版在台上映，今年特別打造較往年更大規模的電影主題快閃店，全台輪番登場，現場設置多處電影主題牆與不同風格的情境打卡區，邀請粉絲搶先沉浸於《高速公路的墮天使》世界觀之中盡情拍照留念。
主題快閃店帶來與日本同步登場的限定周邊精品，包含日版手鍊、肩背包、壓克力票卡夾等，同時推出結合北中南特色設計的限定紀念收藏卡全套12款。消費滿額即贈精緻的角色收藏卡，活動首兩週加碼贈送專屬A4立體彩鑽圖卡，值得粉絲入手收藏。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題快閃店高雄｜高雄夢時代購物中心 1F
2026年6月11日(四)-7月28日(二)
台北｜新光三越台北信義新天地A8館5樓
2026年6月16日二至7月30日四
林口｜MITSUI OUTLET PARK 林口I館室內棟1F 六角廣場
2026年6月24日三至7月12日日
台中｜MITSUI SHOPPING PARK LaLaport台中北館1F
2026年7月14日二至8月4日二
台中｜台中中友百貨B棟13樓
2026年7月18日六至8月23日日
營業時間：以各百貨營業時間為準
延伸閱讀：柯南迷6月行程排滿！《高速公路的墮天使》特典、快閃店、主題Café、30週年展懶人包
5. 《麵包超人元氣百倍快閃店》與 Sirotan 夏日企劃
初夏最療癒的親子盛事於新店裕隆城熱鬧登場，現場打造充滿童趣的拍照空間與互動拍照牆，還有2.5米超大麵包超人、細菌人氣球現身。6月中旬更規劃超人氣麵包超人角色見面會，讓大家有機會近距離互動拍照，留下愉快的初夏回憶。
場內集結上百款商品，包含童裝服飾、成長玩具與夏季新品，如乘船探險篇入浴球與2way瞄準遊戲，同場加映的Sirotan極Cool系列則帶來涼感抱枕、涼感毯及實用的收納袋。單筆消費滿額即可獲得限量麵包超人DIY手作組，讓孩子在家也能動手玩創意。
麵包超人元氣百倍快閃店活動日期：2026年5月29日(五)~2026年6月23日(二)
活動地點：新店裕隆城5樓 機械大廳
營業時間：週日至週四 11:00－21:30；週五、週六 11:00－22:00
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