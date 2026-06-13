2026-06-13 07:03 旅遊經
雲朗觀光旗下據點盛夏主題活動齊發 邀您FUN暑假！
雲品溫泉酒店的綠色大地小野人營以結合食農教育與荒野求生的課程項目，帶孩子體驗大自然／雲朗觀光提供
【旅遊經 廖晨光報導】
2026年暑假將至，要FUN假囉！雲朗觀光旗下據點於盛夏之際活動齊發，包括：君品酒店匠心打造古文明特展專案與神祕品茶體驗；翰品酒店高雄力挺在地經濟，祭出入住即贈200元商圈抵用券；看準團體聚餐商機，台東機關車庫即日起端出澎湃烤鴨饗宴與點到飽專案。同時，雲品溫泉酒店首推「雲品冰菓室」與「潑水節」清涼慶典，更邀請各界名家達人引路；兆品酒店嘉義、品文旅礁溪與紅葉谷綠能溫泉園區則端出實境解謎、童趣泡泡漂流派對及多元親子DIY，全面搶攻今夏家庭國旅與避暑商機。
君品酒店攜手大稻埕開蘭茶，於神秘品茶空間TEA LOFT打造沉浸式品茶之旅。／開蘭茶提供
君品酒店今年暑假以文化藝術與沉浸式體驗為核心，為都會假期注入知性靈魂。自6月15日至9月27日推出「藝遊盛夏」住房專案，入住即可獲得引人入勝的「埃及木乃伊—永生傳說」特展門票，帶領旅人探索五千年的神祕古文明圖騰；此外，專案更貼心附贈威秀電影票，讓旅客能依照個人喜好，自由挑選當季上映的心儀大片，彈性規劃專屬的城市觀影行程。針對親子家庭則推出「童趣探索」住房專案，贈送科教館門票與爆米花，打造專屬童年的知識玩樂之旅。此外，即日起至12月底更打造每日限量的「茶香滿室銀盒子之旅」住房專案，由專人帶領前往大稻埕品茶空間「TEA LOFT」，品鑑三款頂級開蘭茶，帶領高質感玩家展開一趟神祕的味蕾感官旅程。
雲品溫泉酒店的鐵人運動放電營攜手「WayPoint鐵人工廠」，由專業教練引領大小朋友挑戰體能極限。／雲朗觀光提供
雲品溫泉酒店日月潭今夏則化身為避暑與知性兼具的度假首選。7月至8月指定日期推出「親子同樂遊日月」，安排控窯、攀樹體驗與泡泡秀互動表演；備受矚目的「雲品潑水節」也將於7/11及8/1熱烈開啟，在湖光山色間展開屬於夏日的清涼慶典。此外，每週日戶外名人坡將變身為夏日限定的「雲品冰菓室」，提供房客免費體驗親手製作芋圓與剉冰，消暑滋味滿點，夜晚到雲遊森林還有「DiDi故事屋」，陪伴孩童走進繪本世界。今夏更重磅策劃「達人帶路遊日月」活動，將會邀請知名作家苦苓、台灣調酒教父王靈安等重磅達人親自帶路分享，打造動靜皆宜的奢華假期。
深受家長推崇的「雲品 Kids Power 夏令營」即日起正式開放報名。雲品溫泉酒店打破傳統室內營隊框架，主打「五星級的野奢冒險」，策劃四天三夜全包式行程，引領5至12歲的孩子走出冷氣房，全面挑戰攀樹、抓魚、採蜜與專業鐵人三項訓練。營隊以每人24,000元的尊榮規格，在頂級軟硬體守護下，為孩童打造兼具安全與野趣的終極成長假期。
翰品酒店高雄今年暑假主打深度在地體驗，7月至8月特別攜手高雄市新鹽埕商圈繁榮協會，推出「新鹽埕永續埕市雄好玩」客房限定活動！暑假入住即可免費獲贈每房200元的商圈抵用券，集結24家在地特色名店共襄盛舉，旅客只需跟著美食地圖漫步鹽埕，就能享有消費滿額現折50元的超值優惠。邀請旅客來高雄住翰品、遊鹽埕，體驗最道地的港都熱情。此外，七、八月的每週六下午，館內7樓貴賓廳也貼心準備了專屬客房房客的免費親子手作體驗。
台東機關車庫端出澎湃烤鴨饗宴／雲朗觀光提供
深受老饕喜愛的台東機關車庫自即日起端出全新菜單，不僅有每人780元+10%的超值點到飽服務，更針對暑期家庭聚餐、朋友同樂，推出2人、4人及6人的精緻烤鴨饗宴套餐。其中「招牌鴨饗雙人餐」只需1,080元+10%，就能品嚐烤鴨三吃，並搭配精選小菜、主廚時蔬、兩款港點與特色飲品。4人分享盛宴1,980元+10%，與6人豪華聚餐盛宴2,980元+10%，更霸氣加碼任選港式燒臘或煲仔菜。活動期間，各套餐皆能以199元+10%的飽足價，輕鬆加購廣東炒飯或廣州炒麵，堪稱今夏CP值最高的聚餐首選。
紅葉谷綠能溫泉園區消暑親水場域。／雲朗觀光提供
兆品酒店嘉義於7至8月的每週五、六在1樓大廳精心規劃花束卡片、拼豆、可愛熱縮片吊飾等一系列手作課程，讓孩子們在假期中盡情玩樂、發揮創意。品文旅礁溪於7月1日至8月30日全面升級休閒體驗，原本需付費的熱門「實境解謎遊戲」在暑假期間改為房客免費預約，並每天加開16:00場次；同時，戶外溫泉SPA池免費提供造型泳圈供房客使用，迎賓時段也將輪流供應消暑烏梅汁、仙草、愛玉等消暑聖品，清爽滋味沁涼入心。紅葉谷綠能溫泉園區7月至8月推出「冰火樂園」暑假限定活動，集結戲水冷泉、溫泉泡湯與消暑冰品三重享受，另參與台東博覽會或熱氣球嘉年華的民眾，更可出示於各主題場館或熱氣球活動會場的自拍照，享水泉區一日門票買一送一限定優惠。