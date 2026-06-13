一探理想的高加索世界 穿越文明邊界 從黑海到裏海直抵歐洲最後秘境

位於阿德勒區黑海之濱，索契「奧林匹克公園」是行程中不可錯過的現代地標。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】當多數旅人將目光停留在高加索三國時，在高加索山脈北麓，還隱藏著一片更神秘、更少人踏足的土地。這裡有媲美瑞士的雪山、比西藏更純淨的聖地、千年古城的日落，沿途的城市名稱甚至得在腦海中組織一下才說得出口，這裡是地圖上最讓人著迷的空白頁－北高加索，一座被群山環抱、被歷史眷顧，卻長年低調存在於世界旅遊版圖之外的文明走廊。

作為俄羅斯聯邦境內民族最複雜、文化最豐富的區域之一，有數十個民族在山野峽谷間繁衍生息，交織出橫跨歐亞文明的獨特篇章。理想旅遊「俄羅斯聯邦｜北高加索7個共和國2個邊疆區黑海-裏海17日」（https://pftour.tw/tr07yAz63），帶領旅人深入高加索核心地帶，從黑海一路橫越至裏海，穿越7個自治共和國與2個邊疆區，探訪古老山城、世界文化遺產、歐洲最高峰以及神秘車臣，展開一場兼具地理、人文與歷史深度的探索之旅。

▲橫跨俄羅斯索契「Krasnaya Polyana 滑雪度假區」與喬治亞阿布哈茲邊界的「艾布加山脊」（Aibga Ridge），是避暑勝地與滑雪天堂。 圖：shutterstock／來源

走訪7個共和國＋2個邊疆區 穿梭民族博物館般的文明走廊

北高加索向來被譽為「民族的博物館」，在有限的地理空間中，孕育出數十種語言與文化，包含：東正教文化、伊斯蘭文化、高加索山民文化與蘇聯歷史遺產，一趟短短行程可感受多民族、多語言、多宗教交融的獨特魅力。

17日行程橫跨「阿迪格」、「卡拉恰伊－切爾克斯」、「卡巴爾達－巴爾卡爾」、「北奧塞梯－阿蘭」、「印古什」、「車臣」與「達吉斯坦」等7個共和國，以及「克拉斯諾達爾」與「斯塔夫羅波爾」兩大邊疆區，完整呈現高加索北麓多元且獨特的文化風貌，是旅遊市場少見的「北高加索大縱走」，一場深入文明邊界的探險，看見歐洲與亞洲交會之處最真實的樣貌。

「克拉斯諾達爾邊疆區」（Krasnodar Krai）是俄羅斯最迷人的「度假糧倉」，首府「索契」擁有異國風情又四季分明，冬季造訪時可左手滑雪、右手看海，也能漫步亞熱帶棕櫚大道，又能遠眺高聳的雪山。

「斯塔夫羅波爾邊疆區」（Stavropol）位於大高加索北麓，擁有多個湖泊，其中有可用於泥療的鹽水湖，是俄羅斯最古老的溫泉療養聖地與避暑勝地，高加索礦泉水源聞名於全世界。

▲海拔5642公尺的「厄爾布魯斯峰」（Mt. Elbrus），名列世界七頂峰之一，是歐洲的第一高峰。 圖：shutterstock／來源

征服歐洲之巔 厄爾布魯士山

跨越邊界後，深入「卡巴爾達－巴爾卡爾共和國」（Kabardino – Balkaria），直達大高加索山脈最核心的壯麗地帶，近距離欣賞海拔5,642公尺的「厄爾布魯斯峰」（Mount Elbrus），這座終年覆雪的雙峰火山不僅是歐洲最高峰，更名列世界七頂峰之一，雄偉的雪峰矗立於高加索山脈之巔，與周圍遼闊草原及山谷景觀相互輝映，展現北高加索最令人震撼的自然風光。

既登高峰，也不會錯過一探「切爾克斯武士」之魂，在「納爾奇克」( Nalchik )的國家博物館與館長費利克斯・納科夫暢聊，透過歷史學家、武術大師的精彩講座，解碼高加索民族傳奇的武士傳統與兵器文化。

▲「達爾加夫斯」（Dargavs）位於俄羅斯北高加索地區，以規模龐大的中世紀石造墓塔群聞名，被稱為「亡者之城」。 圖：shutterstock／來源

漫步時光隧道 深讀弗拉季高加索

「北奧塞梯共和國（North Ossetia – Alania）」首府－「弗拉季高加索」（Vladikavkaz），是進入高加索深處的軍事要塞與文化中心，其街道被譽為「高加索的露天建築博物館」，保留大量革命前時期的精緻建築，每座老宅的鑄鐵陽台與磚牆背後，都藏著百年前貴族與將軍的生活軌跡。

搭乘四輪驅動越野車，見證「達爾加夫斯」（Dargavs）的「千年石屋群」，壯觀的中世紀石屋遺址，共有97座獨特白色尖頂石建築錯落有致地分布在山坡上，與皚皚雪山相映成趣。

同時，見證高山銀河奇景，一訪「米達格拉賓瀑布群」（Midagrabin Waterfalls ）與「阿拉吉爾山谷」（Alagir Valley）中的百年古老村落，看著陽光灑落，石塔與防禦碉堡靜謐而迷人，是旅人認識山地文明的重要窗口。

▲在印古什、北奧塞梯及車臣，在視野較好的高山上建有不少塔樓，據說是用於通訊與外敵到來當作峰火臺的功能。 圖：shutterstock／來源

▲在「印古什」、「北奧塞梯」及「車臣」，在視野較好的高山上建有不少塔樓，據說是用於通訊與外敵到來當作峰火臺的功能。 圖：shutterstock／來源

走進印古什 看「塔樓之國」的防禦史詩

越過邊界進入神祕的「印古什共和國」（Ingushetia），以密布山谷的石造防禦塔樓聞名於世，被譽為「中世紀的摩天大樓」，在難以抵達的石塔秘境中看屹立數百年的塔樓，見證山地民族的智慧與英勇，是一場詩畫般的自然景觀巡禮。

▲車臣共和國－「沙利清真寺」（Shali Grand Mosque）是目前歐洲最大的清真寺之一。 圖：shutterstock／來源

探索神秘車臣共和國 見證戰後重生的現代奇蹟

對許多人而言，「車臣」（Chechnya）或許是新聞報導中的名字，但今日的車臣首府「格羅茲尼」（Grozny），早已展現截然不同的現代化面貌。戰後重生的車臣有高聳天際的摩天大樓群、恢弘的「車臣之心清真寺」、「車臣歷史文化博物館」，走訪整潔城市景觀與建築巡禮，見證這片土地的重生與蛻變。

▲德爾本特城堡、古城及要塞為一度稱霸裏海兩岸，圖為「納倫卡拉」千年要塞。 圖：shutterstock／來源

穿越五千年的時空之門 看達吉斯坦的壯麗篇章

位於「達吉斯坦共和國」（Dagestan）的「德爾本特」（Derbent），擁有超過兩千年歷史，是俄羅斯最古老城市之一，是古代絲路與裏海文明的重要據點。城內保存完整的古城牆與要塞遺址，見證波斯、阿拉伯、蒙古及俄羅斯等不同文明在此留下的足跡。

造訪俄羅斯境內最古老的城市、名列世界文化遺產的「德爾本特」，其中「納倫卡拉要塞」（Naryn-Kala Citadel）扼守著里海與高加索山脈間的戰略狹道，是絲綢之路上永恆的防禦堡壘與文化熔爐。登頂俯瞰如迷宮般的舊城區（Old City）一路延伸至湛藍的里海，感受「不落之城」的磅礴氣勢。

旅行的價值，不僅在於抵達，更在於理解世界的多樣性。真正令人難忘的旅程，往往藏在世界版圖的邊緣，理想旅遊「北高加索7個共和國2個邊疆區黑海－裏海17日」，以深度且完整的規劃，帶領旅人穿越群山與峽谷、城市與古堡、黑海與裏海，在高加索文明十字路口上，展開一場少數人能親身體驗的壯闊旅程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野