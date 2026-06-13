2026-06-13 17:02 旅遊經
小倉屋9週年推會長會席料理 百年鰻藝與凍眠生酒大展高端餐酒新時代
復刻了約2000年羅馬時期蒲燒風情，以紅酒、醋、胡椒、蜂蜜、魚露等「五醬」，來展現蒲燒的千年古典滋味(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
台日高端餐飲文化再掀微醺新浪潮，將極致食材、匠人技術、極速保鮮與餐酒搭配（Pairing）完美融合！適逢小倉屋來台9週年之際，日本九州本店「田舍庵」第三代傳人緒方弘會長特別來台親自獻藝，小倉屋首度推出品牌創立以來第一套「會長會席料理」，以鰻魚會席料理為核心，結合旬鮮海味、時令鮮蔬與職人料理工法，從前菜、八寸、刺身、椀物、炸物、燒物、飯物到甜點共八道頂級旬味饗宴，未來將採預約制限定販售。值得一提的是──此次特別引進近年於日本高端餐飲市場備受矚目「凍眠生酒」，透過餐酒搭配形式，讓饕客可以品嚐「職人料理」的極致旬味體驗，同時也揭開台灣高端日料餐酒文化的新篇章之際，也國人也能品嚐被譽為「讓時間停止的清酒」──剛榨生酒風味清酒。
小倉屋9週年推會長會席料理，由日本九州本店「田舍庵」第三代傳人緒方弘會長特別來台親自獻藝(圖：小倉屋提供)
凍眠生酒之一_KAGURA「LEAP 超級冷凍」(攝影：洪書瑱)
凍眠生酒之一_岩之井 超級冷凍(攝影：洪書瑱)
清酒與和食如一場日料文化具層次與儀式感的味蕾探尋之旅，包括：講究日料的旬味，清酒通常因個人喜好及料理特性，大致搭配「室溫」、向下冰鎮和向上溫熱（燗酒）的清酒來搭配。不同以往此次宴席，此次周年慶席間可以品嚐到「凍眠生酒」？ 那何謂「凍眠生酒」，那是2023年在日本掀起被譽為「清酒革命」的新風潮，不僅成為高端餐飲市場與精品送禮的新寵，更曾作為新加坡日本大使館「天皇誕生日慶祝酒會」國宴指定酒款。這是一種創新的未經火入（未加熱殺菌）清酒，透過獨特的冷凍技術保存，若不好想像，不妨類比一下，可想像成海鮮急速冷凍的作用，透過-30°C急速冷凍技術，鎖住剛壓榨完成時的生酒清新香氣與細膩風味，並防止因時間與運輸造成的品質劣化。開瓶後，可以品嚐到接近酒藏直飲時的鮮活風味。
小倉屋此次首波共引進來自京都、千葉、兵庫、富山、三重與秋田等六大酒藏、八款具代表性的凍眠生酒(攝影：洪書瑱)
「凍眠生酒」近年已成功拓展至台灣、香港、新加坡等海外市場。小倉屋此次首波共引進來自京都、千葉、兵庫、富山、三重與秋田等六大酒藏、八款具代表性的凍眠生酒，展現不同地域風土與酒體特色。「凍眠生酒」在台品嚐，得透過解決長距離運輸與海外流通的挑戰，凍眠生酒也為日本酒及日料品嚐，在台灣掀起了高端日料的全新體驗。
小倉屋表示，本次推出的「會長會席料理」，不僅是品牌有史以來首度推出的會長限定宴席，更首次以「鰻魚會席料理」為核心設計，透過多道不同料理工法與旬味搭配，細膩展現鰻魚於日式會席料理中的層次變化與職人底蘊，象徵品牌邁向高端日式餐酒文化的重要里程碑。未來，小倉屋也將首度開放「預約制限定會席套餐」的服務提供，以凍眠生酒搭配鰻魚會席料理形式限量推出，讓消費者在台灣即可體驗宛如置身日本高級料亭般的沉浸式旬味饗宴。
燻製鰻魚沙拉(攝影：洪書瑱)
八寸(攝影：洪書瑱)
綜合生魚片(攝影：洪書瑱)
鯛魚真薯湯(攝影：洪書瑱)
此次會長會席料理以「鰻魚旬藝」為核心主題，由緒方弘會長親自規劃菜色，透過日式會席料理講究的「季節感、食材原味與料理節奏」，細膩展現鰻魚在不同料理工法下的風味變化。整套料理從前菜開始即展現職人細節。以「燻製鰻魚沙拉」揭開序幕，選用鰻魚搭配食用花、羅勒、檸檬與橄欖油點綴，透過煙燻香氣與酸香堆疊清爽開胃層次；「八寸」則一次呈現多道精巧旬味小品，包括口感滑嫩鮮甜的「滷煮九孔鮑」、帶有酸甜層次的「蝦仁蛋黃醋」、融合牛蒡香氣與醬香風味的「鰻魚八幡卷」，以及結合山椒葉與白味噌香氣的「烤筍」，展現日式料理對季節食材與細節風味的講究。「刺身」則嚴選鯛魚、烏賊、鮪魚與蝦等旬鮮海味，搭配大葉、花穗紫蘇、山葵與現磨蘿蔔泥，呈現最純粹鮮味；椀物「鯛魚真薯湯」則以山藥製成細緻真薯，搭配高湯與柚子香氣，展現日式高湯文化底蘊。
炸鰻魚白燒(攝影：洪書瑱)
鰻魚生椒味噌燒(攝影：洪書瑱)
本次炸物、燒物更是整場宴席的靈魂所在，大致而言，許多人可能品嚐到鰻魚日式美味，通常是透過白燒及蒲燒的料理手法來詮釋，此次炸物為「炸鰻魚白燒」，特別以「酥炸」手法重新演繹鰻魚原始風味，外層薄酥輕脆、內裡保有鰻魚細緻油脂與柔嫩口感，搭配黃醋與獅子唐青椒點綴，是不同以往的品鮮。而烤物主廚以不同火候與調味方式詮釋鰻魚的多元風貌，「鰻魚山椒味噌燒」透過白味噌與山椒香氣交織，帶出鰻魚油脂的濃郁層次。而值得一提的是──這道經典「古典蒲燒」，不同於過往用醬油、味啉和糖的傳統「蒲燒」風味，而是復刻了約2000年羅馬時期蒲燒風情，以紅酒、醋、胡椒、蜂蜜、魚露等「五醬」，來展現蒲燒的千年古典滋味！
鰻魚散壽司蒸飯(攝影：洪書瑱)
柑橘果凍拼盤(攝影：洪書瑱)
飯物「鰻魚散壽司蒸飯」則以蒲燒鰻、錦絲蛋、醋蓮藕、青豆等食材層層堆疊，為整套會席帶來完整收尾；甜點「柑橘果凍拼盤」則結合柑橘類水果、葡萄柚、百香果與櫻桃酒香氣，透過清爽果香為整場旬味饗宴畫下優雅句點。
小倉屋表示，未來除了於店內不定期推出限定餐酒套餐外，也將持續推廣「凍眠生酒 × 日式料理」的全新飲食文化，並預計與高端日料、餐酒館及清酒專賣店等不同通路合作，讓更多台灣消費者體驗凍眠生酒所帶來的全新清酒風味革命。
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
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