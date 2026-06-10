摩斯必點菜單推薦！蒲燒鰻珍珠堡、柑橘雞腿堡登場，夏季新品最低40元起～

炎炎夏日不知道午餐、下午茶要吃什麼？摩斯漢堡這次直接把日式風味、果香漢堡、現炸點心與清爽飲品一次端上桌！自6月10日起，摩斯漢堡陸續推出全新夏季新品，包括話題感十足的「蒲燒鰻珍珠堡」、盛夏開胃系「柑橘雞腿堡」，還有酥炸杏鮑菇、玉米白醬可樂餅、100%還原果汁與期間限定飲品升級優惠，最低40元起就能開吃。

如果你平常就是摩斯紅茶、米漢堡、和風炸雞的忠實粉絲，這波新品真的可以列入夏季必吃清單。

摩斯必點菜單推薦1：蒲燒鰻珍珠堡

這次最有話題性的新品，絕對是「蒲燒鰻珍珠堡」。售價180元，6月10日起登場，採限店販售。摩斯漢堡嚴選台灣鰻魚，以日式蒲燒工法細火烘烤，讓鰻魚油脂與醬汁香氣慢慢滲入肉質中。蒲燒鰻魚搭配海苔、金黃蛋絲，再夾進香Q米飯之間，一口咬下有米香、魚脂香與鹹甜蒲燒醬交織，很有日式便當變身米漢堡的感覺。這款很適合喜歡日式口味、想吃得比一般漢堡更有儀式感的人。尤其是平常就愛鰻魚飯、米漢堡的讀者，這款可以直接列為夏季新品第一順位。

摩斯必點菜單推薦2：柑橘雞腿堡

想吃清爽一點，可以鎖定6月18日上市的「柑橘雞腿堡」，售價110元。這款以去骨雞腿肉為主角，裹上酥炸麵衣後高溫油炸，鎖住雞腿肉肉汁，再搭配高麗菜絲、台灣椪柑沙拉醬與柚子胡椒醬。入口先是炸雞腿的酥香，接著有柑橘果香帶出的酸甜感，最後還有柚子胡椒微微辛香收尾。比起厚重系炸雞堡，柑橘雞腿堡更有夏天感，適合想吃肉、又不想太膩的人。午餐想開胃，或下班後想來點療癒速食，這款都很可以。

摩斯必點菜單推薦3：酥炸杏鮑菇

摩斯這次不只主餐有新品，點心也同步升級。6月10日起推出「酥炸杏鮑菇」，售價50元，活動期間搭配任一套餐，可享45元加購優惠。杏鮑菇本身多汁有咬感，裹上輕薄麵衣後酥炸，外層金黃酥脆，裡面保留菇類水分，吃起來鹹香又不會太負擔。對於想吃炸物、但又想稍微清爽一點的人來說，這款很適合拿來取代薯條或雞塊。

摩斯必點菜單推薦4：玉米白醬可樂餅

「玉米白醬可樂餅」售價40元，搭配任一套餐可用35元優惠價加購。這款走的是大人小孩都容易喜歡的香濃路線，以白醬拌入北海道玉米，再裹上麵衣炸至金黃。咬下去有玉米甜味、白醬奶香與可樂餅外皮的酥感，價格也相對親民，很適合當下午嘴饞小點，或是幫套餐多加一份幸福感。

摩斯必點菜單推薦5：MOS葡萄汁、MOS蘋果汁

這次飲品新品也很適合夏天。無加糖「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」單瓶售價45元，採100%還原果汁製成，無添加防腐劑與香料，瓶身還有MOS Friends角色設計。「MOS葡萄汁」目前已經熱銷中，「MOS蘋果汁」則自6月18日起販售。新品推廣期間，全台門市也推出6入組合優惠價229元，另贈精美禮袋乙個。如果不想喝含糖手搖飲，或想幫小朋友、家人準備比較輕盈的飲品，這兩款可以納入口袋名單。

摩斯必點菜單推薦6：期間限定紅心芭樂飲品升級

夏天喝飲料就是要冰涼、果香、夠消暑。摩斯漢堡自6月18日至7月22日推出套餐飲品升級優惠，凡點購任一套餐，只要加價19元，就能將套餐飲品升級為期間限定飲品四選一。可選品項包括「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」、「康普蒟蒻冰茶」。其中紅心芭樂系列很有夏日水果感，蒟蒻冰茶則多了咀嚼口感，適合喜歡飲料有料、又想喝得清爽的人。

摩斯必點菜單推薦7：火腿蛋三明治

說到摩斯早餐，很多人第一個想到的就是「火腿蛋三明治」。這款屬於早餐限定品項，以裹上蛋液現煎的法式吐司作為基底，搭配新鮮萵苣、厚火腿片與鬆軟厚蛋，入口有吐司香氣、蛋香與火腿鹹香，份量不會太厚重，卻很有飽足感。最特別的是，裡面還加入花生醬，讓整體多了一點甜香層次，鹹甜交錯的味道很有記憶點。想吃一份快速又不無聊的早餐，這款可以列入摩斯早晨必點清單。

摩斯必點菜單推薦8：摩斯熱狗堡

「摩斯熱狗堡」雖然常常被放在菜單比較低調的位置，但其實是不少老饕心中的隱藏版經典。熱狗本體偏向德式熱狗的脆彈口感，咬下去有肉汁與煙燻香氣，搭配大量洋蔥與醬料，吃起來簡單卻很有存在感。如果不想吃漢堡、又想來點輕鬆快速的小正餐，摩斯熱狗堡就是很安全的選擇。尤其適合下午有點餓、但又不想吃太飽的時候，搭配一杯紅茶就很剛好。

摩斯必點菜單推薦9：超級大麥海洋珍珠堡

摩斯漢堡的珍珠堡系列一直是招牌代表，其中「超級大麥海洋珍珠堡」更是不少人心中的經典必點。香Q米飯煎到微微焦香，搭配炸得酥脆的海鮮內餡，包含蝦仁、墨魚、干貝等元素，再刷上一層帶有甘甜風味的醬汁，鹹香、米香與海鮮香氣一次到位。比起一般麵包漢堡，米漢堡更有摩斯獨有的日式速食感，吃起來也更有飽足度。第一次吃摩斯不知道點什麼，這款可以說是最不容易出錯的經典選項之一。

摩斯必點菜單推薦10：摩斯紅茶

說到摩斯，絕對不能少了招牌「摩斯紅茶」。摩斯紅茶中杯售價35元、大杯40元，茶香明顯，喝起來清爽、不會太甜，是許多人每次到摩斯都會固定點一杯的經典飲品。除了原味紅茶，也有不少隱藏版喝法。喜歡酸甜感的人，可以請店員加檸檬片，直接變成清爽的檸檬紅茶；想喝奶茶口感，也可以加奶球，讓紅茶多一點滑順奶香。簡單一杯紅茶就能變出不同喝法，也難怪會成為摩斯人氣不敗品項。