來去彰化住一晚｜從文學步道到老宅咖啡廳，收藏文化底蘊的小鎮慢旅行

肉圓、爌肉飯、八卦山大佛，或許是許多人腦海裡最先浮現的彰化印象。但這座城市除了美食之外，還藏著豐富的人文風景與令人驚喜的慢旅行路線。

如果你也喜歡散步、逛展覽、品嚐美食與探索在地文化，不妨安排一趟兩天一夜的彰化小旅行。

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用一顆肉圓開啟彰化之旅

抵達彰化已接近中午，第一件事當然是吃肉圓。

北門口肉圓

位於市區的北門口肉圓是許多在地人推薦的老店，環境整潔舒適，小肉圓外皮Q彈、內餡扎實，搭配蒜泥與辣椒醬後風味更有層次。簡單的一份小吃，卻讓人立刻感受到彰化的飲食魅力。

穿過孔廟，走進八卦山的綠意裡

吃飽後，沿著街道慢慢往八卦山方向前進。

途中經過已有歷史的彰化孔廟，古樸建築靜靜佇立在城市一角，彷彿與熱鬧街區形成鮮明對比。

彰化孔廟

來到八卦山牌坊旁，便能銜接著名的文學步道。

與熱門景點相比，這裡顯得格外安靜。步道兩側綠樹成蔭，沿途設有文學裝置藝術，以及台灣詩人的作品介紹，走在其中，彷彿閱讀著一篇篇關於土地與生活的散文。

清幽的文學步道

緩緩向上而行，便能抵達八卦山風景區，俯瞰彰化市區景色。

天空步道上的城市風景

從八卦山風景區繼續前行，可以接上天空步道。

走在天空上

步道穿梭於林蔭之間，沿途可見楓香、相思樹與鳳凰木等大型喬木。雖然部分路段較為曝曬，但整體仍相當適合慢慢散步。

舒服的天空步道

意外發現全台唯一的台語文創意園區

沿著天空步道前進時，看見指標寫著「台語文創意園區」，於是臨時起意走進去看看，沒想到竟成為整趟旅程最難忘的一站。

園區前身為軍營，如今轉型成推廣台語文化的重要基地，也是全台唯一以台語文為主題的文化園區。

園區內設有音樂館、電影館、圖書館、戲劇館與親子館等不同展館，每一館都各有特色。

電影館有許多充滿歷史的海報，每月的第二、四週的週六下午2點有舊電影放映

展有黑膠唱片、卡帶、CD等現在已經不復在的產物

絕對不可以錯過這間－戲劇館！免費借穿戲服，甚至有相關的配件如帽子、扇子等，揮揮長長的衣袖，彷彿自己真的再演出歌仔戲。

戲服免費試穿

最讓人印象深刻的是園區志工的友善與熱情。無論是介紹館舍內容，還是分享歌仔戲、電影放映與相關活動，都能感受到他們對台語文化的熱愛。

免費參觀的藝文空間：彰化生活美學館

緊鄰園區的彰化生活美學館，也是值得順遊的地方。

館內依照展期更換不同展覽，我造訪時正好遇見油畫展。沒有擁擠的人潮，可以靜靜欣賞作品，享受難得的觀展時光。

旅行有時不一定要安排滿滿景點，留一些時間給藝術與文化，反而更能感受到一座城市的氣質。

老宅咖啡廳裡的午後時光

走了一整個下午，是時候找間咖啡廳休息。

位於巷弄裡的蜂蜜媽媽，由老宅改建而成，空間溫馨而有個性。店家自家養蜂，因此菜單上有許多與蜂蜜相關的飲品與甜點。

我點了一杯抹茶拿鐵和提拉米蘇。花朵造型的甜點相當可愛，帶有淡淡酒香，入口濕潤細緻卻不甜膩，增添小確幸。

療癒的下午茶時光

坐在老屋裡聽著音樂，看著窗外陽光灑落，旅行的節奏也慢了下來。

悠哉住一晚，更能認識彰化

這次入住距離彰化車站步行約五分鐘的金城旅舍。

房間雖然不大，但乾淨舒適，一樓公共空間寬敞溫馨，還貼心提供零食、茶包與自助烤吐司。

也因為多停留了一晚，我才有機會放慢腳步，看見彰化不同於觀光印象的一面。

彰化，值得被慢慢認識

從文學步道的綠蔭、台語文化園區的熱情志工，到老宅咖啡廳的午後時光，以及一路吃不停的在地美食，都讓我重新認識這座城市。

下次來彰化，不妨別急著當天來回。

住上一晚，慢慢走、慢慢吃，也許你會發現，彰化最迷人的風景，藏在那些不經意停留的時刻裡。

彰化一日遊行程規劃

午餐｜

北門口肉圓、大元蔴薯(鹹麻糬)

下午｜

彰化孔廟—八卦山文學步道—八卦山風景區—天空步道步道漫步

台語文創意園區、國立彰化生活美學館室內行程

蜂蜜媽媽下午茶

晚餐｜

住宿｜金城旅舍