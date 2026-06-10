黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期回到台灣，不只帶來最新AI趨勢，也意外讓「黃仁勳美食地圖」再度成為話題！2026年6月1日，他在台北流行音樂中心舉行 GTC Taipei 主題演講，現場背板除了出現科技供應鏈與合作夥伴名單，也被眼尖網友發現藏有台灣美食店家，包括「磚窯」、「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」等，引發討論。

黃仁勳每次來台，除了公開活動與產業行程外，親民的美食行程也常受到關注，從夜市小吃、古早味台菜，到豬腳、肉粽、豆花、熱炒，這份清單不只因為「AI教父同款」受到矚目，也讓不少人重新發現台北巷弄裡的老派美味。這篇女子漾整理黃仁勳相關美食清單，想安排一趟「老黃同款台北美食路線」，可以先收藏起來~

★黃仁勳台味美食地圖-夜市篇

饒河夜市

1. 劉家現烤玉米

黃仁勳這次來台期間曾現身饒河夜市，其中手拿現烤玉米的畫面在社群上引發討論，也讓「劉家現烤玉米」成為夜市朝聖點之一。現烤玉米通常以秤重計價，可依喜好選擇不同調味，烤到金黃後再刷上醬汁，吃起來有玉米本身的甜味，也帶著夜市炭烤香氣。

地址：台北市松山區饒河街223-221號一帶

圖片來源：IG @nvidia

2. 福州世祖胡椒餅

到饒河夜市，許多人第一個想到的經典小吃，就是位在夜市入口附近的「福州世祖胡椒餅」，這間攤位不只是饒河夜市的代表名店，也曾獲米其林必比登推介，人氣一直相當高。胡椒餅以豬肉餡、青蔥和胡椒香氣為特色，製作時會將包好的餅貼進高溫窯爐中烘烤，讓外皮帶有酥脆焦香，內餡則保留肉汁與蔥香，剛出爐時熱氣十足，一咬下去胡椒香立刻散開，是第一次逛饒河夜市也很適合入門的經典選擇。

地址：台北市松山區饒河街249號前

圖片來源：IG @nvidia

圖片來源：YT @MICHELIN Guide

3. 愛伶玲綿綿冰

輝達官方社群曾曝光黃仁勳一行人吃冰的畫面，照片中他表情生動、反應逗趣，也讓饒河夜市的「愛伶玲綿綿冰」受到不少關注。店內以綿綿冰為招牌，水果口味選擇豐富，其中夏天最受歡迎的芒果口味尤其吸睛，金黃色冰品看起來清爽消暑，很適合逛完夜市後來上一碗。

地址：台北市松山區饒河街166號

圖片來源：IG @nvidia

4. 黑豬肉香腸

黃仁勳在饒河夜市被網友捕捉到拿著烤香腸的畫面，也讓饒河夜市的黑豬肉香腸受到討論，夜市香腸最迷人的地方，就是外皮烤到微焦油亮，咬下去帶著肉汁與鹹香，搭配蒜頭更有台灣味。

寧夏夜市

5. 豆花莊

寧夏夜市的「豆花莊」是台北知名甜品老店，豆花、刨冰、配料選擇多，適合當作夜市美食的收尾，黃仁勳過去也曾被拍到與科技圈人士一起吃豆花，讓這間店多了話題性。

地址：台北市大同區寧夏路49號

圖片來源：FB @豆花莊

6. 圓環邊蚵仔煎

「圓環邊蚵仔煎」是寧夏夜市經典名店，蚵仔煎、米糕等都是招牌，蚵仔煎最迷人的地方，在於鮮蚵、粉漿、蛋香與甜鹹醬汁融合，味道很有台灣小吃特色。

地址：台北市大同區寧夏路46號

7. 詹記水果

薑汁番茄酸甜交織，是他特別懷念的南部味，「詹記水果」位於寧夏夜市一帶，蓮霧、山竹、芭樂、番茄等都很適合邊走邊吃。

地點：台北市大同區寧夏路夜市攤位

圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果

圖片來源：取自官方

8. 老六高粱香腸蛋餅捲

「老六高粱香腸蛋餅捲」主打高粱香腸與蛋餅捲，屬於比較有記憶點的夜市小吃。外層蛋餅包入香腸，吃起來比單純烤香腸更有飽足感，也很適合喜歡鹹香口味的人。黃仁勳曾對高粱香腸價格表示「便宜」，讓這攤小吃多了不少話題。

地址：台北市大同區寧夏路97號攤位

9. 雅米花生捲冰淇淋

花生捲冰淇淋是很有台灣特色的古早味甜點，以薄餅皮包入冰淇淋、花生糖粉，有些版本還會加入香菜。這種「香菜到底合不合理」的搭配，常常會引發兩派討論，黃仁勳試吃後的反應也曾被媒體報導，讓這道夜市甜點成為話題之一。

地址：台北市大同區寧夏路115號攤位

通化夜市

10. 通化街阿婆水果攤

通化街夜市、也就是臨江街夜市一帶，也曾因黃仁勳提及而受到關注，其中「阿婆水果攤」被網友稱為「兆元水果攤」，販售番茄、情人果、芭樂等台式水果組合。

地址：台北市信義區臨江街40巷口一帶

通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照

★黃仁勳台味美食地圖-餐廳小館篇

11. 磚窯古早味懷舊餐廳

「磚窯古早味懷舊餐廳」近期再度受到關注，主因是黃仁勳曾在此宴請台灣科技供應鏈重要人物，也讓這場聚會被外界形容為「兆元宴」。店內主打古早味台菜、辦桌菜與家常料理，像是豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、白斬雞、蛤蜊絲瓜等，都是適合多人聚餐的經典菜色。

磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照

12. 春韭士林總店

「春韭」出現在黃仁勳美食清單中，士林總店位在中山北路巷弄內。相較於夜市小吃，春韭更偏向正餐型餐廳，適合家庭聚餐或朋友聚會。

地址：台北市士林區中山北路五段505巷7號

13. 牛耳精緻麵館

「牛耳精緻麵館」位於內湖，屬於比較日常型的麵食選擇，紅燒牛肉湯頭濃郁、牛筋軟嫩，令人欲罷不能。

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

27. 五燈獎豬腳魯肉飯

「五燈獎豬腳魯肉飯」是三重人氣小吃店，豬腳、腿庫、魯肉飯都是招牌組合。

地址：新北市三重區正義北路38號

15. 鄒記食舖

鄒記食舖位在復興北路巷弄內，是清單中相對低調的一站。這類巷弄餐廳通常適合熟客聚餐，也很適合想避開觀光人潮、慢慢吃飯的人。

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

16. 雞家莊

「雞家莊」是台北知名老字號台菜餐廳，店名直接點出特色，雞料理是許多人對它的印象。若想安排長輩聚餐、家庭聚會，這類老派台菜餐廳通常接受度高，也很有台北老店氛圍。

地址：台北市中山區長春路55號

17. 富霸王極品豬腳

「富霸王極品豬腳」是台北人氣豬腳店，這次也因出現在 GTC Taipei 背板美食名單中受到關注。豬腳滷到入味，膠質感明顯，是很多上班族會專程排隊的經典便當型美食。

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

圖片來源：聯合報系資料照

18. 四平陽光豆花店

四平街商圈有不少小吃與店家，「四平陽光豆花店」則是適合飯後續攤的甜點選擇。吃完豬腳、熱炒或台菜後，來碗豆花收尾，剛好清爽。

地址：台北市中山區四平街59號

19. 譽展蜜餞行

黃仁勳美食地圖不只正餐與夜市，連蜜餞行也出現在清單中。「譽展蜜餞行」位於四平街，蜜餞、果乾、台式零食都很適合帶回家，也能當作伴手禮。

地址：台北市中山區四平街72號

20. 犁園湯包館

「犁園湯包館」位於南京東路巷弄內，是台北知名湯包店之一。湯包、蒸餃、麵點類都適合多人分食，也很適合安排成午餐或晚餐。

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

21. 老撈麻辣火鍋

如果喜歡麻辣鍋，「老撈麻辣火鍋」可以列入口袋名單。火鍋本來就是台灣人常見的聚餐選擇，適合朋友多人同行，也能邊吃邊聊天。

地址：台北市中山區敦化北路4巷53號

22. 王記府城肉粽

「王記府城肉粽」是這波美食地圖中討論度很高的店家。黃仁勳2026年5月曾再訪這間位於台北松山區的肉粽店，並與現場民眾互動合照。店內主打府城風味肉粽，對喜歡南部粽口感的人來說，是很有記憶點的小吃選擇。

地址：台北市松山區八德路二段374號

23. 花娘小館

「花娘小館」也出現在 GTC Taipei 背板美食名單中，因此再次受到注意，它位在松山區巷弄內，屬於比較熟門熟路的餐廳類型。

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

圖片來源：聯合報系資料照

24. 醉翁漁港海鮮

「醉翁漁港海鮮」是黃仁勳美食清單中較有台灣聚餐氛圍的一站，主打海鮮與熱炒料理，適合多人一起點菜共享，從鮮味十足的海鮮料理到鑊氣滿滿的熱炒，是很有台灣味的下班聚餐日常。

地址：台北市中山區遼寧街169號一帶

25. 聚聚無菜單料理

「聚聚無菜單料理」位於中正區，無菜單料理的特色是依照當日食材與主廚安排出菜，若想安排比較有儀式感的餐敘，可以把它列入名單。

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

26. 驥園川菜餐廳

「驥園川菜餐廳」是台北老字號餐廳，許多人會想到它的砂鍋雞湯與川菜料理。這類餐廳很適合家庭聚會、商務聚餐，也很適合想吃一桌澎湃中菜的人。

地址：台北市大安區敦化南路一段324號