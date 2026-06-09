2026-06-09 18:38 女子漾／編輯周意軒
爭鮮被小小兵攻佔了！《小小兵&大怪獸》聯名登場，香蕉鮭魚、主題店、限量周邊一次看爭
今夏最萌黃色軍團真的來了！隨著照明娛樂全新動畫電影《小小兵&大怪獸》將於6月30日在台上映，爭鮮也搶先攜手小小兵展開跨界聯名，從6月9日至8月3日推出限定餐點、獨家周邊與期間限定主題店，讓粉絲不用等到進戲院，就能先被滿滿Banana能量包圍。這次聯名不只是把小小兵放上包裝而已，而是從壽司、甜點、飲品到門市空間全部換上電影氛圍。無論是想嚐鮮創意料理、拍可愛打卡照，還是收藏小小兵實用周邊，都能在這波聯名中找到自己的快樂入口。
爭鮮聯名《小小兵&大怪獸》亮點1：11款限定餐點，把香蕉玩進壽司裡
說到小小兵，怎麼能少了香蕉？這次爭鮮推出11款特色餐點，最大亮點就是把小小兵的俏皮個性變成餐桌上的創意。其中最吸睛的絕對是「香蕉檸檬焦糖鮭」，將新鮮香蕉、焦糖鮭魚與酸甜檸檬片結合，光聽名字就很有話題感。果香、油脂香與檸檬清爽感交錯，完全是這次聯名最有記憶點的味覺彩蛋。可愛派則不能錯過「小小兵漢堡排」與「小小兵蝦味卷」。「小小兵漢堡排」以起士與燒肉漢堡排堆疊出療癒口感，「小小兵蝦味卷」則用蛋皮捲入乳酪白醬蝦沙拉，奶香、蛋香與蝦味一次入口，很適合想吃得可愛又有飽足感的人。如果喜歡清爽夏日感，「芒果莎莎和牛」也很值得一試。炙燒起士和牛搭配酸甜芒果莎莎醬，濃郁肉香中帶著果香，吃起來不會太膩，很有夏天出遊的輕盈感。
爭鮮聯名《小小兵&大怪獸》亮點2：PLUS限定餐點更有派對感
除了迴轉壽司門市與PLUS共有餐點外，爭鮮PLUS也推出限定品項，讓聯名餐桌更像一場小小兵夏日派對。「章魚怪炸串」以Q彈章魚串炸至金黃酥脆，再刷上濃郁蒜香燒肉醬，鹹香涮嘴，很適合多人一起分食。「橘橘焦芒雞肉串」則將鮮嫩雞肉、芒果沙拉醬與柑橘瓣結合，酸甜清爽，吃起來很有夏天感。
飲品方面，PLUS限定「漂浮芒芒可爾必思」也很適合拍照打卡。芒果可爾必思加上奶香霜淇淋，酸甜冰涼又帶點甜點感，根本是小小兵粉絲的夏日補給站。
爭鮮聯名《小小兵&大怪獸》亮點3：全台12間主題店，走進門就像闖進電影世界
這次聯名不只有吃的，爭鮮也同步於全台打造12間期間限定主題店，從門口、牆面到用餐空間都換上《小小兵&大怪獸》設計。小小兵與大怪獸不只出現在餐點上，也直接佔領門市空間，每個角落都藏著驚喜細節。對粉絲來說，這不只是吃壽司，更像是提前走進電影世界，邊吃邊拍照、邊收集黃色軍團的可愛瞬間。如果最近剛好想找親子用餐、朋友聚餐或暑假打卡點，這波主題店會是很有話題感的選擇。尤其小小兵本來就是跨年齡層都認識的超人氣角色，不管是大人想回味，還是小朋友想看電影前先暖身，都很適合安排一波。
爭鮮聯名《小小兵&大怪獸》亮點4：冷水瓶、手機掛繩、沙灘袋、行李吊牌限量加購
除了餐點與主題店，這次也推出一系列《小小兵&大怪獸》獨家電影聯名周邊，包括「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」、「小小兵放空手機掛繩」、「小小兵曬太陽沙灘袋」與「小小兵出發去行李吊牌」。這幾款周邊都很貼近夏天使用情境，冷水瓶適合上班、上課與外出補水；手機掛繩實用又能當造型配件；沙灘袋很適合海邊、泳池或小旅行；行李吊牌則是暑假出遊時最有存在感的小物。
活動期間凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可加購1個聯名商品；單筆消費滿400元可加購2個，依此類推。周邊數量有限，售完為止，想收藏的人真的要把開賣時間記起來。
聯名周邊開賣時間如下：6月9日推出「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」，加購價189元；6月23日推出「小小兵放空手機掛繩」，加購價159元；7月7日推出「小小兵曬太陽沙灘袋」，加購價359元；7月21日推出「小小兵出發去行李吊牌」，加購價159元。
爭鮮聯名《小小兵&大怪獸》亮點5：APP翻翻樂同步開玩，還有機會抽到餐點兌換券
爭鮮APP也同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」，活動時間為6月9日至7月27日。會員每日可使用5點參加遊戲，每日最多可玩兩次，有機會獲得聯名新品「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券，或最高100點爭鮮點數。對粉絲來說，這波活動不只是吃飯打卡，還多了一點收集感與遊戲感。吃聯名餐點、拍主題店、加購周邊、再玩APP抽獎，整套體驗感拉滿，也讓這次電影聯名更有暑假限定活動的氛圍。
《小小兵&大怪獸》6月30日上映，中英文版同步登場
《小小兵&大怪獸》延續2024年暑假全球票房大賣的《神偷奶爸4》熱潮，由照明娛樂再次擴展歡樂又瘋狂的動畫宇宙。這部全新動畫電影由奧斯卡獎提名導演皮爾柯芬執導，他不只是《神偷奶爸》前三集與第一部《小小兵》電影的導演，也是自2010年小小兵首度登場以來，長年為小小兵配音的靈魂人物。電影編劇為布萊恩林區與皮爾柯芬，製片則是照明娛樂創辦人克里斯梅勒丹德利與比爾萊恩。小小兵誕生十多年來，已成為全球最具代表性的動畫角色之一，《神偷奶爸》與《小小兵》系列也在全球締造超過56億美元票房成績。
《小小兵&大怪獸》將於6月30日在台上映，中英文版同步登場。想在進戲院前先感受黃色軍團的可愛攻勢，爭鮮這波聯名就像電影前哨站，從餐桌開始把夏天變成一場荒誕又歡樂的小小兵冒險。