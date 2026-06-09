韓國自由行行李清單：證件、3C、保養彩妝與穿搭打包指南

去韓國前怎麼打包？一份給自由行新手的行李檢查清單

每次準備出國，最期待的通常不是整理行李，而是想像自己到了目的地之後，要吃什麼、逛哪裡、拍哪些照片。

尤其是去韓國，行程裡可能有咖啡廳、逛街、保養品採買、醫美或皮膚管理，也可能排了滿滿的景點和美食清單。明明只是短短幾天的旅行，行李卻總是越整理越多，最後還是會忍不住懷疑：「我是不是少帶了什麼？」

其實行李不一定要帶得很多，但該帶的東西最好先準備好。特別是韓國自由行很依賴手機網路、地圖、交通查詢與翻譯工具，如果證件、網路用品或充電設備忘記帶，到了當地真的會很麻煩。

這篇整理了一份「去韓國行李檢查清單」，從證件、3C、保養彩妝、衣物穿搭，到常備用品都幫大家分類好。出發前可以照著檢查一遍，讓打包變得更安心一點。

一、證件與重要資料：出國前最不能忘的東西

行李可以少帶幾件衣服，但證件和重要資料真的不能忘。

出發前第一件事，一定是確認護照效期是否足夠，並檢查機票姓名是否與護照一致。這些看起來很基本，但也是最不能出錯的地方。

建議準備：

・護照

・機票 / 訂房資料

・信用卡 / 現金

・旅平險資料

・證件影本 / 截圖備份

我自己習慣把機票、訂房確認信、旅平險、護照影本都截圖存在手機相簿裡，也會另外存一份在雲端。因為旅行時不一定隨時都有穩定網路，如果臨時要出示資料，直接打開截圖會方便很多。

信用卡也建議至少帶兩張，避免其中一張臨時刷不過或遺失。現金不用全部換好，但可以先準備一點韓幣，抵達後買交通卡、便利商店小物或臨時搭車都比較安心。

二、3C 與網路用品：韓國自由行真的很需要網路

去韓國自由行，手機幾乎是整趟旅程的核心。

查地圖、翻譯菜單、看票券 QR Code、搜尋店家營業時間、叫車、聯絡同行朋友，甚至拍照上傳限動，都需要穩定網路。

建議準備：

・手機

・行動電源

・充電器 / 充電線

・韓國兩圓孔轉接頭

・eSIM / 網卡資訊

・相機 / 記憶卡（有需要再帶）

韓國插座多為兩圓孔，出發前記得準備轉接頭。手機、相機、筆電充電器通常會支援國際電壓，但吹風機、電棒捲或離子夾這類電器，還是要先確認是否支援 220V，避免到了當地不能用。

網路的部分，如果手機支援 eSIM，可以在出發前先買好並保存安裝資訊。建議把 QR Code、安裝教學、客服資訊都截圖起來，不要等到機場才臨時翻信箱找資料。

行動電源也很重要。韓國自由行常常會走一整天，手機又要一直開地圖和拍照，電量掉得比想像中快很多。

三、保養與彩妝：韓國天氣乾，保濕真的要帶

很多人去韓國會想買保養品、彩妝品，但出發時還是建議帶自己平常用習慣的產品。

旅行期間作息、氣候、飲食都可能改變，皮膚狀態也容易不穩。如果突然全套換新保養品，敏感肌或不穩定膚況可能會更容易出問題。

建議準備：

・保濕保養品

・防曬

・卸妝 / 洗面乳

・護唇膏

・日常彩妝品

・隱形眼鏡 / 藥水

韓國如果遇到秋冬、換季，或是室內暖氣比較強，皮膚和嘴唇都很容易乾。保濕精華、乳霜、護唇膏可以先放進行李，不要想說到當地再買就好。

彩妝品不需要帶太多，帶平常最常用、最穩定的就好。旅行時每天早起跑行程，真正會用到的通常還是那幾樣：底妝、眉筆、眼影、睫毛膏、腮紅、唇彩。

如果有戴隱形眼鏡，藥水和備用鏡片也一定要記得帶。這種東西雖然當地也買得到，但臨時找會很麻煩。

四、衣物與穿搭：好看之外，也要真的好走

去韓國當然會想穿得好看一點，畢竟咖啡廳、街景和拍照點都很適合拍照。但自由行最現實的一點是：真的會走很多路。

不管是逛弘大、明洞、聖水、漢南洞，還是搭地鐵轉乘，走路量通常都比想像中高。鞋子如果不好走，旅程後半段會非常痛苦。

建議準備：

・上衣 / 下身

・內衣褲 / 襪子

・外套

・睡衣

・好走的鞋子

・包包 / 配件

衣服可以依照行程和天氣搭配。春秋早晚溫差大，可以帶薄外套；冬天則要準備保暖外套、圍巾或發熱衣；夏天雖然熱，但室內冷氣可能很強，也可以帶一件薄外套備用。

我會建議至少帶一雙真正好走、不磨腳的鞋。想拍照的鞋可以帶，但主要行程還是以舒服為主。畢竟旅行不是只有拍照，也要讓自己有體力好好享受。

包包的部分，建議帶一個日常外出用的小包，放護照、錢包、手機、行動電源和護唇膏。如果有打算大量購物，也可以準備一個輕便購物袋。

五、常備用品與其他：小東西最容易被忘記

有些東西平常看起來不起眼，但旅行時忘記帶就會很有感。

像是腸胃藥、止痛藥、濕紙巾、雨傘、水壺、購物袋，都是我覺得很值得先放進行李清單裡的東西。

建議準備：

・腸胃藥 / 止痛藥

・口罩 / 濕紙巾

・雨傘

・水壺 / 環保杯

・購物袋

・回程預留行李空間

韓國美食很多，烤肉、炸雞、辣炒年糕、咖啡甜點都很容易排進行程。如果腸胃比較敏感，建議帶一些平常習慣使用的腸胃藥。止痛藥也可以備著，以防突然頭痛、經痛或身體不舒服。

雨傘可以帶輕便款，尤其春夏或換季時天氣比較不穩。濕紙巾也很實用，吃小吃、搭車、逛街時都會用到。

另外，如果妳本來就打算去韓國買保養品、衣服、零食或伴手禮，回程行李空間一定要先預留。不要去程就把行李箱塞滿，最後回來才發現完全裝不下。

去韓國行李檢查清單總整理

最後幫大家整理成一份可以直接對照的清單：

證件 / 重要資料

□ 護照

□ 機票 / 訂房資料

□ 信用卡 / 現金

□ 旅平險資料

□ 證件影本 / 截圖備份

3C / 網路用品

□ 手機

□ 行動電源

□ 充電器 / 充電線

□ 韓國兩圓孔轉接頭

□ eSIM / 網卡資訊

□ 相機 / 記憶卡（有需要再帶）

保養 / 彩妝

□ 保濕保養品

□ 防曬

□ 卸妝 / 洗面乳

□ 護唇膏

□ 日常彩妝品

□ 隱形眼鏡 / 藥水

衣物 / 穿搭

□ 上衣 / 下身

□ 內衣褲 / 襪子

□ 外套

□ 睡衣

□ 好走的鞋子

□ 包包 / 配件

常備用品 / 其他

□ 腸胃藥 / 止痛藥

□ 口罩 / 濕紙巾

□ 雨傘

□ 水壺 / 環保杯

□ 購物袋

□ 回程預留行李空間

結語：先整理好，旅行會更輕鬆

旅行前的打包，其實也是一種讓自己慢慢進入旅程的方式。

把該帶的東西一項一項整理好，不只是為了避免忘記，更像是幫自己減少一點不必要的焦慮。到了韓國以後，就不用一直擔心少帶什麼，可以更放心地把時間留給喜歡的店、想吃的食物、好看的風景，還有那些只有在旅行中才會出現的小驚喜。

行李不用完美，但該準備的先準備好，出發就會更安心。

先整理好，旅行也會更輕鬆。