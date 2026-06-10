玩翻2026夏日！暑假旅遊靈感全開 國際金旅獎精選熱門玩法

日本大阪環球影城「超級任天堂世界」是全球首座任天堂主題園區。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年轉眼已過半，迎接熱情盛夏，跟著國際金旅獎一起玩點清涼的、放鬆的、歡樂的夏日旅行！無論是親子同樂的主題樂園、悠閒療癒的島嶼度假，或是海上吹風的郵輪假期，每段旅程都是無可取代的美好回憶。

海外主題樂園魅力大發 日本、新加坡最受家庭客喜愛

對親子族群而言，能一次滿足遊樂、拍照、美食與購物等多元需求的主題樂園，依舊是暑假出國熱門首選。其中，日本更是台灣旅客最熟悉且接受度最高的親子旅遊目的地。位於大阪的日本環球影城，近年憑藉任天堂園區與多項人氣 IP 主題設施持續掀起熱潮，成為許多親子家庭指定朝聖景點；而東京迪士尼從夢幻遊行到夏季限定活動的雙園魅力，同樣也是暑假熱門焦點。

▲馬來西亞樂高樂園是亞洲第一座 Lego Land 樂高樂園，有主題樂園、水上樂園還有海洋世界。 圖：shutterstock／來源

此外，亞洲另一個親子人氣樂園則是新加坡環球影城，園區結合城市度假、海島氛圍與便利交通，特別適合首次帶孩子出國的家庭旅客。

若偏好寓教於樂與互動體驗，位於馬來西亞新山的樂高樂園，同樣深受親子市場青睞，園區結合積木主題遊樂設施、水樂園與創意互動空間，不僅適合學齡兒童，也成為許多家庭暑假海外旅遊的熱門選擇。

▲香港海洋公園夏季期間會推出「夏水禮」與暑期限定活動，是大小朋友享受清涼感的熱門景點。 圖：shutterstock／來源

而距離台灣飛行時間較短的香港，同樣身受親子旅遊喜愛。除了經典的香港迪士尼樂園外，結合動物展館、海洋劇場與刺激設施的香港海洋公園，以及能飽覽山海景色的昂坪360，都相當適合安排3至4天的訪港親子假期。安排了樂園，也別忘了品嚐道地的香港美食及熱鬧的大排檔，來場令人回味無窮的舌尖饗宴。

而喜愛追星、韓流文化或韓劇氛圍的上班族與親子客群，利用5天短假期暢遊首爾，也是暑假熱門選擇。除逛街、購物、醫美、韓系咖啡廳外，還可安排樂天世界或愛寶樂園，體驗刺激遊樂設施、主題表演，以及小朋友最喜愛的動物園，除釋放壓力外，來可留下難忘夏日回憶。

▲韓國濟州神話世界大型主題樂園，結合韓國知名動畫《逗逗蟲 (Larva)》角色，也有雲霄飛車、旋轉木馬與兒童遊樂設施。 圖：shutterstock／來源

一直是熱門韓綜與韓劇取景的濟州島，同樣是暑假旅遊人氣目的地。除了擁有療癒海景、特色咖啡館與豐富海鮮美食外，島上還有深受旅客喜愛的濟州神話世界主題公園、史努比庭園與濟州泰迪熊博物館等人氣景點，無論親子家庭、情侶或年輕族群，都相當適合安排一場結合放鬆與玩樂的夏日假期。

▲麗星郵輪「探索星號」船上有豐富娛樂設施，包含高人氣的羅馬泳池與刺激的凱撒滑水梯。 圖：麗星郵輪／來源

郵輪旅遊成暑假新寵 一次打包吃住玩樂

除了樂園型旅遊，近年郵輪市場也逐漸成為親子與小資族的新選擇。尤其從基隆出發的短天數航程，不必頻繁更換飯店與拖著行李移動，大幅提升旅遊舒適度，也讓郵輪假期成為近年暑假市場的熱門關鍵字。

不同於傳統交通工具，郵輪本身就是旅行目的地。從海景客房、泳池、水上設施、劇院表演，到異國餐廳、自助美食、親子遊戲空間與夜間娛樂活動，旅客即使不下船，也能在海上享受豐富多元的度假體驗，特別受到家庭客層與年輕族群青睞。

▲歌詩達郵輪「莎倫娜號」基隆出發，主打義式風情、親子娛樂與日韓跳島遊。 圖：歌詩達郵輪／來源

像是麗星夢郵輪旗下「探索星號」，主打日本、韓國航線與海上娛樂設施，白天靠港觀光、晚上回到船上繼續享受度假氛圍，從白天玩到夜晚，讓郵輪成為懶人一族度假的救星。此外，由基隆出發的熱門暑假航程，還包含歌詩達郵輪旗下的「莎倫娜號」，以及MSC 地中海郵輪的「榮耀號」等豪華郵輪。航線包含沖繩、石垣島、鹿兒島，到韓國濟州島、釜山、麗水等熱門港口城市，暑假期間更釋出早鳥優惠或同艙房折扣的好康。

而2026年全新下水迪士尼郵輪「迪士尼探險號」，雖以新加坡為母港，仍吸引大批台灣旅客預訂航程，分享文攻佔 IG 與 Threads 等社群平台，沉浸式娛樂體驗，從角色見面會、主題餐廳、音樂劇表演，到充滿童話氛圍的船艙設計與海上煙火秀，都吸引大量親子家庭與迪士尼迷關注。

▲2026「台灣國際熱氣球嘉年華」將於07/04-08/20在鹿野高台登場。 圖：shutterstock／來源

不想出國？台灣國旅吹起療癒系與體驗式旅行風潮

若不想舟車勞頓，台灣國旅也能玩得精彩，花東海岸、公路旅行、山林系住宿、溫泉度假與農村體驗或露營車等，都是暑假熱門選項。

夏季期間熱鬧的慶典更從6月一路延伸到8月，像台東鹿野高台登場的「」國際熱氣球嘉年華、宜蘭冬山河親水公園的「宜蘭國際童玩藝術節」、東北角「福隆國際沙雕藝術季」與台北「大稻埕夏日節」、屏東「夏日狂歡祭」等，都是清涼消暑又讓人期待的重大盛會。另外，結合觀光工廠、手作體驗、市集與在地文化的小旅行，也越來越受到年輕上班族喜愛，利用2至3天短假期，就能達到放鬆充電效果。

從海外主題樂園、郵輪假期，到台灣療癒系國旅，2026暑假旅遊市場展現更多元的玩法與選擇。對親子家庭而言，是陪伴孩子創造回憶的重要時光；對忙碌上班族來說，也是一場重新找回生活節奏的療癒旅程。

這個夏天，跟著國際金旅獎準備好衝那個樂園了嗎？快拿出手機訂票，在不同城市與風景間，留下屬於夏日最美好的回憶。

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