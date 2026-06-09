2026-06-09 10:58 FunTime旅遊比價
極致奢華體驗！精選台北頂級五星級酒店指南
台北為台灣的中心城市，有許多一流的飯店，今天小編就要介紹幾間台北的五星級飯店，高規格的環境、高品質的服務，最高等級的享受！既然平日上班都那麼辛苦了，偶爾也要慰勞一下自己～住一下五星級酒店洗去生活的疲憊感，快跟著小編看下去吧！
看詳細全文連結：最高等級的享受！12間必住的台北五星級飯店
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台北五星級飯店｜快速導覽＋分類
台北五星級飯店怎麼選？以下4大區特色整理給你：
台北五星級飯店｜松山機場、台北小巨蛋附近
無論你是要商務出差趕飛機，還是專程來朝聖偶像的演唱會，建議住在松山機場與台北小巨蛋周邊！這一區最大的優勢就是交通機能極佳，多數飯店都緊鄰捷運文湖線（棕線），讓你無論是出入境還是嗨完演唱會後，都能用最快速度回房充飽電。
JR東日本大飯店台北
JR東日本大飯店台北為「台北威斯汀六福皇宮」舊址，也是JR東日本飯店集團海外第一家分館，位置鄰近台北捷運南京復興站，相當方便。一進到飯店大廳就會有服務人員親切問候與服務，整個過程專業又親切周到。而JR東日本大飯店台北共有20種房型，從基本的雙人房型到總統套房都有，全房型都有日本必備的免治馬桶。飯店的設施有spa、游泳池、三溫暖及健身房，另外還有仙台懷石料理、中華料理、酒吧、雪茄吧等，小編推薦一定要品嘗一下道地的懷石料理喔！
小編小提醒：因應疫情，飯店三溫暖及游泳池採預約制，有興趣的民眾可以向櫃檯詢問喔！
訂房網評價：9.1/10(Agoda)
地址：台北市中山區南京東路三段133號
附近景點：遼寧夜市步行約6分鐘、台北小巨蛋步行約13分鐘
台北五星級飯店｜台北101、東區周邊
對於渴望下樓就是市中心、想輕鬆逛街吃美食的人來說，住在台北101、信義商圈與東區街頭絕對是首選！此外，這附近也能讓你轉個彎就漫步到鄰近的松山文創園區與國父紀念館，在盡情血拼之餘，一秒切換時尚奢華與藝文慢活。
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店也是信義區知名的五星酒店，內部設計優雅大方，融合了藝術、品味及生活的風格，是許多人婚宴、晚會或度假的首席選擇。設施部分提供健身房、會議室、spa以及露天游泳池，其中最受注目的就是酒店頂樓的無邊際泳池，可以近距離觀賞到台北101的風貌，一旁還有完善的植栽規劃，加上全區木地板的材質，度假感十足～台北艾麗希爾頓格芮精選酒店擁有86間客房可欣賞台北夜景，房型則以雙人為主，非常適合情侶、夫妻檔～
訂房網評價：8.9/10(Agoda)
地址：台北市信義區松高路18號
附近景點：信義區商圈步行約5分鐘、台北101步行約10分鐘
台北五星級飯店｜北投溫泉飯店
想要遠離城市喧囂、好好放鬆身心的溫泉愛好者，推薦入住北投的溫泉五星級飯店。飯店周邊不僅環繞著綠意盎然的北投公園，附近還有溫泉博物館與地熱谷等必訪景點喔～
北投麗禧溫泉酒店
北投麗禧溫泉酒店位於北投，是北部溫泉勝地，不過它可以說是在北投最知名的典雅奢華溫泉飯店，飯店所在位置雖然沒有鄰近捷運站，不過都有提供接駁車喔！北投麗禧溫泉酒店提供三種客房及四種套房房型，每個房型都有私人陽台、冷熱溫泉池，而且最小的房間坪數也有15坪！最深受住客喜愛的，除了景色很美與服務到位，還有房間裡的洗浴備品、minibar以及酒店的餐點都很用心，來這邊可以好好泡湯放鬆，享受不受紛擾的度假生活。
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：台北市北投區幽雅路30號
附近景點：陽明山國家公園開車約2分鐘、北投地熱谷開車約3分鐘
台北五星級飯店｜捷運中山站周邊
想要朝聖現下年輕人最愛的潮流街頭嗎？那就直接入住心中山商圈吧！這裡不僅下樓就能逛文青感滿分的赤峰街與心中山線形公園，到了晚上，還能至鄰近的寧夏夜市品嘗美食，甚至要前往台北車站也超方便！
晶華酒店
晶華酒店與國際IHG飯店集團品牌結盟，除了餐飲很吸引人，像是赫赫有名的ROBIN'S鐵板燒、ROBIN'S牛排屋以及柏麗廳自助餐有機會一定要去池之外，飯店的服務與環境也是一流喔！晶華酒店的房型從精緻雙人房到高級套房共有11種房型，設施的部分包含SPA、瑜珈教室、健身房、游泳池以及童話森林遊戲室，在這邊吃、住及娛樂都能被好好的滿足，待上一整天絕對可以好好放鬆身心靈！飯店內還有麗晶精品購物中心，想要逛精品的你千萬不要錯過！
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號
附近景點：中山商圈步行約7分鐘、華山文創園區開車約6分鐘
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