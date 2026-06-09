2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

如果重要的聚會讓我選餐廳，我一定選李向月連燕窩下午茶，品嚐真正的燕窩；環境舒適放鬆，讓我們總能專注在與親友相處的時光裡，找回溫暖的感受。

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李向月連燕窩名字的由來

很多注重健康養生、愛漂亮的女生，都會選擇「吃燕窩」來滋潤美容，但是不知道要怎麼選，才能買到真正的、純淨的、令人安心的燕窩呢？

沒關係，來桃園中壢李向月連燕窩，保證能買到真正的燕窩！創辦人一開始是想要燉給自己阿嬤吃的，所以堅持只用真正的燕窩，後來成立品牌，就用阿嬤的名字取名了，好可愛呀！

李向月連用頂級越南會安燕窩，做成奢華的貴婦下午茶，而這樣的現燉燕窩居然只要$499就可以吃到，超適合帶爸媽來，或是跟姐妹一起享受喔！

燕窩下午茶訂位、交通、特約停車場

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下新屋交流道後開車大約10分鐘，鄰近有【廣北停車場】

( 雖然不是特約停車場，不過店家有主動回饋，也算是特約的意思；單筆消費滿千元，可以折抵2小時停車費，所以下車時要記得帶停車幣，結帳前主動告知喔！)

搭車前往：可搭乘到高鐵桃園站，再搭計程車或公車；也可以搭到台鐵中壢車站前站，出來後搭計程車或公車

用LINE預約訂位：能事先瀏覽菜單、了解消費方式，而且，LINE還可以查消費紀錄跟紅利點數，非常方便。李向月連的LINE是真人客服，回覆速度很快、也很親切喔！

第一次吃燕窩下午茶怎麼點

其實燕窩並不是貴到吃不起，應該有很多人像我一樣，是害怕被騙、吃到假燕窩，所以才不敢嘗試吧！

在李向月連，很輕鬆就能吃到真正的燕窩，第一次吃燕窩下午茶的話，非常推薦一定要喝到燕窩雞湯、吃燕窩點心套餐。

1~2人，跟朋友來：

20g燕窩雞湯x2份、點心套餐x1份、1壺茶(可以一起喝，還能回沖)

3~4人，或有帶長輩來：

40g燕窩雞湯x4份、點心套餐x2份、1~2壺茶

因為點40g燕窩雞湯，可以免費續一壺雞湯，上次帶媽咪來她就非常滿意！

燕窩下午茶-燕窩雞湯

李向月連的燕窩雞湯真的非常好喝，因為使用大量「野生松茸」熬煮，喜歡蕈菇香氣的你一定會愛上這個雞湯，我已經回訪好多次，雞湯還是讓我念念不忘，媽媽嚐過也是讚不絕口，看來要得到媽媽嘴巴的認同也很不容易，幸好她喜歡。

【燕窩雞湯怎麼點】10g$499up依照燕窩的克數計價，10g燕窩+雞湯499，無論點幾克燕窩，都會有一壺雞湯。

克數越高相對越划算，點到40g可以免費續第2壺雞湯。

【松茸美人雞湯】松茸有多珍貴呢?

松茸的生長環境非常嚴格，長得很慢、而且採摘困難，全靠老經驗的師傅人工採摘，才能夠在香氣和口感最完美的時候採下來，至今仍然沒辦法人工培育，所以市面上的松茸幾乎全部都是野生的松茸。

也因為松茸的稀有性、和豐富的營養價值，松茸的身價非常高貴 (價錢也非常貴 )，在日本被視為珍貴的食材，甚至被譽為是「山珍海味」的「山珍」喔！

李向月連松茸雞湯真的非常濃郁好喝，熬煮成雞湯精華，滿滿的膠原營養；喝進嘴裡都有ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的感覺，上下嘴唇都想黏在一起不分開了。但即使如此濃厚，也不會讓人感覺膩口，我相信用真材實料熬出來的湯，你們喝過後一定會懂我在說什麼。

【越南會安-皇室級燕窩】皇室等級的燕窩，居然只要499元起就可以吃到？

原來是因為，下午茶所使用的燕窩，都是李向月連自己的小島生產的燕窩。當初為了照顧阿嬤身體健康，買下越南16座無人燕子小島；越南會安是全世界燕窩質量最高的產區，還未被過度開發的雨林區、長年氣候豐潤、食物充足，金絲燕就能孕養出「含有最高濃度燕窩酸」的：真正的燕窩。

產地幾乎決定了燕窩90%的命運，

在越南會安的燕窩，雜質少、營養價值高，是世界公認最珍稀的燕窩產地。

很少看到敢這樣把燕窩單獨放著，讓客人吃原味的耶！

其實，真正的燕窩有特別的蛋白清香味，李向月連希望能夠讓顧客品嚐到真正燕窩最原始的滋味，光是這一點就很令人放心了吧！不用擔心不好吃或有味道，嚼起來爽口脆彈，蠻清爽的，真正的燕窩吃起來原來是這樣呀！

嚐過真正的燕窩是什麼滋味之後，就可以搭配雞湯一起喝啦，這次點了40g燕窩，價錢$1399，除了原本一壺雞湯，還可以請門市免費續一壺，細細品嚐這個濃郁鮮美的滋味！

在李向月連官網也有賣【無糖】的燕窩，媽媽有時候也會煮雞湯來搭配一起吃，不過她開玩笑的說，沒有放昂貴的松茸，就是少一味啦😆

燕窩下午茶-燕窩點心介紹

把燕窩融入點心裡，說是國宴等級也不過份，用真正的燕窩做成下午茶甜點，到底有多好吃呀！

我帶爸媽來吃過好幾次了， 李向月連燕窩點心不管是甜的、鹹的，還是辣的，一入口，便能從中品嚐到細膩的手工質感，以及真正的燕窩的美妙滋味。

附上菜單與價錢，推薦大家點套餐，雖然是套餐，但可以自己選擇喜歡的8個品項(不能複選)，價錢划算許多，還能吃到各種點心喔！

【燕窩甜點怎麼點】套餐$680~$980美人套餐：8種點心$680

貴妃套餐：8種點心$980

以上2種套餐，都是可以選8個點心，上方燕窩點心選4、下方特選點心選4，不能選重複的品項。

而且因為是主廚手工製作的，有時候可能會遇到缺貨，如果有非吃不可的點心，可以在訂位時順便告知喔！

【濃醇燕窩奶酪】👍

李向月連的奶酪口感吃起來綿密細滑、黑糖也富有濃郁香氣。主廚是專門赴日學習製作奶酪，回來台灣後專注研習，才有這道人氣招牌的燕窩奶酪。

奶酪有原味、豆漿兩種：

原味奶酪有淡淡的奶香，不像有些奶酪會有蛋腥味或是吃起來很Q，李向月連的奶酪是滑順綿密的口感，放入嘴裡彷彿都能融化，豆漿口味的也不搶戲，淡淡的黃豆香氣，是吃進口中慢慢體會的，不是鋪天蓋地而來的那種強烈滋味。

黑糖是手工熬炒，煮黑糖的時候要不停攪動避免燒焦、還要時刻監控火侯，耗時費工，才能煮出不苦不酸的濃醇黑糖。

打開蓋子後，上方巧妙點綴了真正的燕窩，晶透的燕窩搭配鮮醇奶酪和手炒黑糖，吃完一杯覺得唇齒留香，沒有什麼甜膩負擔，是大人味的享受。

【雪菜豚肉酥】👍

雪裡紅本來就是中式菜餚裡很常見的一個單品，不過它厲害的是既能當家常小菜，又能擔當得起國宴級大菜。喜歡雪裡紅那種香辣爽脆口感的，一定要試試看雪菜豚肉酥喔！

它像是縮小版的胡椒餅，餅皮又酥又薄，很有層次，內餡的雪裡紅和肉末完美融合，微辣的口感非常過癮！而表皮滿滿的新鮮芝麻粒，烘烤後的香味十分迷人，也為這個小點心帶來更豐富的口感。

【松露燕窩綠豆椪】👍

我很喜歡松露的香味，松露燕窩綠豆椪有傳統綠豆椪那種綿密的內餡口感，但烘烤後又富有層次，不至於太黏牙。

松露的味道又濃又重，但是和清爽的綠豆完美搭配、互不搶戲，層層堆疊的酥皮，每一層都嚐的到松露的迷人香味。

遠看像個小行星，近看像大珍珠，真正的燕窩融入在內餡裡，存在但不干擾，真的非常好吃。

【梅乾菜肉薯泥酥】

中式梅乾菜和西式薯泥，居然也可以變成口感這麼融洽的點心。

綿密的薯泥與肉末是撐起這個糕餅口感的主要角色，不過梅乾菜又巧妙中和了薯泥，所以咬下之後不會太黏膩，反而有一種清爽的感覺。

餅皮稍有厚度，但是不油不膩，而且上面還蓋了可愛的李字印章，好俏皮啊！

【秘製千層芋皇酥】👍

高貴的紫色，像不像宇宙裡的一顆漂亮星球？而這個紫色，是用天然食物的顏色製作的，不是色素染色唷！外皮一層又一層，千層酥皮烘烤後，每一口都能咬到不同的層次。

用道地的大甲芋泥，融合真正的燕窩，再加上整顆鹹鴨蛋黃的香氣，完全是大飯店裡會出現的高級點心！最重要的是，內餡藏了一顆小巧的夏威夷果，完美平衡中式糕餅的綿密，讓整體口感清爽、鬆弛，真的很好吃喔！

【剝皮辣椒豚肉酥】👍

外型有點像港式點心，結果內餡卻是台灣道地的剝皮辣椒口味，不是常聽到的剝皮辣椒雞，而是豬喔！

這顆酥餅一口咬下，先是外皮的酥香，再來是剝皮辣椒的微微鮮辣，雖然看的到辣椒，但辣度不高，豬肉末微辣不嗆喉，跟著酥皮一起咬開，反而有一種意料之外的清爽。

【鮭魚海苔司康】

第一次看到這麼小巧又奢華的司康點心，真正的燕窩直接襯在旁邊。司康是來自英國的特色點心，口感鬆軟有層次，但我之前吃過的司康都偏硬，導致我對司康有不好的印象。

李向月連的小司康很好吃，口感外酥內軟，透出鮭魚濃郁的油脂味，但是不會腥，與海苔的清香交織融合，像是把海風也一起烘烤進去了。鹹鹹的海苔香味，好像回到小時候，是讓人充滿驚喜的鹹食司康。

【鹹蛋奶黃金元寶】

整顆元寶金光閃閃的，很有福氣的樣子！濃郁的奶黃香味、真正的燕窩、和紅土鹹蛋黃交織融合；鹹甜交錯、口感細滑、但又充滿層次。

因為外皮烤的非常香酥，吃起來不是很甜膩那種點心，反而因為鹹蛋黃的鬆軟，入口後有一種鬆弛感，是可以安心放在嘴巴裡好好品嚐的點心喔。

【紅玉茶香鳳梨酥】👍

鳳梨酥是台灣名產，李向月連的燕窩鳳梨酥，也有使用道地的台灣茶葉來襯托美味喔！

外皮是刷上金箔的蝴蝶結造型，像一個精美的珠寶盒，原料是台灣18號紅玉紅茶，紅玉紅茶自帶一股蜜香和淡淡肉桂韻味，跟晶鑽土鳳梨的酸甜果香完美契合。

內餡看得到真正的燕窩融入其中，餅皮酥香不油膩，茶香在口腔中慢慢擴散，為這款國民點心帶來成熟穩重的感覺。

【海鹽太妃糖乳酪塔】

雖然說是乳酪「塔」，但它並不像蛋塔一樣有個塔皮，比較像是小蛋糕，外觀小巧卻有濃烈驚喜。

像分子料理一樣的「太妃糖針管」好特別喔，可選擇把糖漿打入內餡，或直接淋在上方，搭配真正的燕窩直接一口咬下，太妃糖香氣先衝擊味蕾，隨後乳酪的濃郁緊跟而來，而海鹽則在最後跳出來收尾，將甜膩感完美中和，也是我非常愛的一個甜點。

燕窩下午茶-特選甜點

【花好月圓蛋黃酥】👍

誰跟我一樣是蛋黃酥控呢？

台灣這麼多有名的牌子，我也吃過很多家，而李向月連的蛋黃酥真的100分，我覺得甚至比陳耀訓的紅土蛋黃酥還要好吃喔！

整顆金黃飽滿的鹹鴨蛋黃，減糖少油的細緻烏豆沙，又酥又薄的千層酥皮，這個超完美的蛋黃酥，我一次可以吃好幾顆！

【翠琉璃蘿蔔絲餅】👍

堅持用台灣當地蘿蔔，整顆酥餅透出一股蘿蔔味，好香好好吃喔！這個是做成圓形的，跟傳統小吃扁扁一片的蘿蔔絲餅不太一樣。

我覺得因為做成立體形狀了，炒香後的蘿蔔絲更有舒展的空間，烘烤後就變的又酥又鬆，咬在嘴巴裡帶著細微白胡椒香氣，很豐富的口感喔！

【美人香鬆白玉枕】

我超愛這個白玉枕，每次來都要吃！內餡是新鮮鬆軟麻糬，佐新東陽肉鬆，材料都是天然食物或是有品牌的。

麻糬的黏牙感，用肉鬆去平衡了，整體是層次分明但和諧的口感。金閃閃的酥皮看起來也好奢華，真的有神似宮廷美人的枕頭喔。

【好運花生松子酥】

松子酥咬起來像貢糖，是很紮實細密的口感，採用美國松子和本地花生製作，透出濃濃的花生酥香；這個酥餅甜度很低，保留了細緻的感受，但不會帶來太多負擔。

【黑芝麻雪花糕】👍

喜歡傳統綠豆糕的人，推薦你吃吃看！

黑芝麻雪花糕用的是「張豐盛」的黑芝麻，內餡飽滿，真的真的很香，外表像綠豆糕一樣軟綿，但是多了一點鬆弛，所以不會整個黏在上顎；甜度一樣很低，吃完一整顆都不會膩。

【竹炭香菇鮮筍酥】

推薦給喜歡香菇的人，鮮筍搭香菇真的絕配，竹炭外皮薄如蟬翼，很考驗主廚功力，但就算掉落下來也不會破碎，居然都還是酥的！

內料的鮮筍和香菇鹹香交織非常開胃，烤的熱熱直接一口咬下真的超級好吃！

【富貴棗泥桃花酥】

用紅棗、黑棗兩種棗泥做的。

互相擷取優點，凸顯桃花酥的細膩；花朵造型好精緻，果然吃一次就留下美好印象，難以忘記。

【義大利堅果餅乾】👍

雖然是餅乾，但超級費工喔！它是經典的義大利點心，一定要有酥脆的口感和豐富的堅果，才算正統。

這個堅果餅乾經過四次烘烤，還要小心切片，一咬下去有新鮮堅果跟蔓越莓的味道，小小一片卻蘊藏豐富滋味，非常推薦。

【抹茶杏仁葉片酥餅】

用日本靜岡抹茶粉製作，不用飛日本就能吃到濃濃的正統抹茶味！葉片造型好可愛、口感厚實酥脆，像精緻伴手禮會出現的手工餅乾，十分討喜！

【鹽之花焦糖核桃餅】

鹽之花是一種頂級海鹽，被譽為「海鹽中的皇后」。這個焦糖核桃餅乾口感香脆，甜中帶鹹，是能夠讓人記得的美好滋味。

燕窩下午茶-李式茗茶

吃了甜的、鹹的點心，當然要配一壺好茶才能轉換口味啊！

李向月連的阿里山手採烏龍茶，清香回甘、不會苦澀，是淡淡的茶葉香味，真是顛覆我對烏龍茶又苦又濃的刻板印象啊！

如果擔心攝取過多咖啡因，也可以選擇草本花茶，西式花草茶跟中式點心也很搭配，毫無違和。

【茶品怎麼點】阿里山烏龍茶220一壺

花草茶280一壺

推薦東方美人茶、金萱烏龍茶，都是女生會很喜歡的烏龍茶喔！

燕窩下午茶-環境介紹

這是李向月連-中壢旗艦店，下午茶的用餐環境。

大部分在2樓包廂內用餐，喜歡吧檯也可以指定坐1樓。

2樓不是獨立包廂，最多會容納4組客人，說是包廂是因為可以關上玻璃門、與外界隔絕；室內是暖暖的黃光，不管哪一個季節來，都是舒服放鬆，很溫潤的感覺。

燕窩下午茶-VIP包廂

如果喜歡獨立包廂，想要有私人隱密空間，那很簡單呀，成為VIP就可以了！

李向月連VIP有超多福利，比如可以使用VIP包廂、買東西有打折、點數累積比人家快，而且每個月都可以來免費兌換一份下午茶套餐。

最低門檻年消費6萬即可升級VIP，每個月免費吃一次燕窩下午茶耶！所以買燕窩禮盒選李向月連真好，買到真正的燕窩，還能享受VIP的禮遇。

燕窩下午茶-評價

網路上的討論、Google評論，都是好評居多。

那麼李向月連燕窩下午茶評價好嗎？我的真實心得：

⭐ 燕窩雞湯超濃醇，你一定要喝喝看，推薦點20g以上燕窩，才有吃燕窩的感覺。

⭐ 甜點套餐一份有8個，吃完真的會飽，前面不要吃很飽才來，會沒辦法好好品嚐美食滋味

⭐ 想要慵懶就選2樓沙發區，想要坐的舒服就選2樓木桌區，用餐時間都是2小時

⭐ 最晚點餐時間17：30，好處是沒有公休日，平假日都可以預約

⭐ 我已經來訪很多次囉！帶爸媽來、跟好朋友聚會、姊妹聊天，為什麼每次都選李向月連呢？因為燕窩雞湯真的很濃很香很好喝，滋養了我的味蕾，也滋養了我的胃。

️⭐ 燕窩點心做工精緻，吃得到主廚的用心，但不會吃進油膩，入口都是輕盈的，療癒了我們平日緊張的情緒。

️⭐ 環境舒適放鬆，溫柔的古風音樂、剛剛好的室溫，讓我們總能專注在與親友相處的時光裡，舒緩了人際關係，找回溫暖的感受。

如果重要的聚會讓我選餐廳，我一定選李向月連燕窩下午茶，品嚐真正的燕窩。

硬要挑剔的話，還是有一些小毛病：

❌ 建議預約訂位，突然跑去真的會沒位子

❌ VIP包廂沒有開放給一般會員喔

❌ 盛裝點心的容器都很小、容易打破，拿取時要小心

李向月連燕窩哪裡買

不管是新年禮物、中秋禮物，還有母親節禮物、生日禮物，想送禮的時候，我都會買李向月連真正的燕窩。官網全台配送、一律免運；2025年底已經進駐貴婦百貨，以後在台北也能輕鬆買到真正的燕窩！

官網：https：//www.leeselect.co/

李向月連燕窩門市資訊

【台北BELLAVITA百貨門市】

台北市信義區松仁路28號

(B2 分享餐廳旁邊)

✦專線電話：(02)8729-2759

✦百貨營業時間：日~四11:00-21:30｜五~六11:00-22:00

【桃園旗艦門市】

桃園市中壢區民族路316號

✦客服電話：(03)402-0222

✦營業時間：平日09:00-20:00｜假日11:00-20:00