2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

2026-06-09 09:51 迷糊小姐

如果重要的聚會讓我選餐廳，我一定選李向月連燕窩下午茶，品嚐真正的燕窩；環境舒適放鬆，讓我們總能專注在與親友相處的時光裡，找回溫暖的感受。

Table of Contents

李向月連燕窩名字的由來

很多注重健康養生、愛漂亮的女生，都會選擇「吃燕窩」來滋潤美容，但是不知道要怎麼選，才能買到真正的、純淨的、令人安心的燕窩呢？

沒關係，來桃園中壢李向月連燕窩，保證能買到真正的燕窩！創辦人一開始是想要燉給自己阿嬤吃的，所以堅持只用真正的燕窩，後來成立品牌，就用阿嬤的名字取名了，好可愛呀！

李向月連用頂級越南會安燕窩，做成奢華的貴婦下午茶，而這樣的現燉燕窩居然只要$499就可以吃到，超適合帶爸媽來，或是跟姐妹一起享受喔！

李向月連真正的燕窩:中壢旗艦店

燕窩下午茶訂位、交通、特約停車場

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下新屋交流道後開車大約10分鐘，鄰近有【廣北停車場】  

( 雖然不是特約停車場，不過店家有主動回饋，也算是特約的意思；單筆消費滿千元，可以折抵2小時停車費，所以下車時要記得帶停車幣，結帳前主動告知喔！)

搭車前往：可搭乘到高鐵桃園站，再搭計程車或公車；也可以搭到台鐵中壢車站前站，出來後搭計程車或公車

用LINE預約訂位：能事先瀏覽菜單、了解消費方式，而且，LINE還可以查消費紀錄跟紅利點數，非常方便。李向月連的LINE是真人客服，回覆速度很快、也很親切喔！

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

第一次吃燕窩下午茶怎麼點

其實燕窩並不是貴到吃不起，應該有很多人像我一樣，是害怕被騙、吃到假燕窩，所以才不敢嘗試吧！

在李向月連，很輕鬆就能吃到真正的燕窩，第一次吃燕窩下午茶的話，非常推薦一定要喝到燕窩雞湯、吃燕窩點心套餐。

1~2人，跟朋友來：


20g燕窩雞湯x2份、點心套餐x1份、1壺茶(可以一起喝，還能回沖)

3~4人，或有帶長輩來：


40g燕窩雞湯x4份、點心套餐x2份、1~2壺茶

因為點40g燕窩雞湯，可以免費續一壺雞湯，上次帶媽咪來她就非常滿意！

李向月連真正的燕窩:下午茶菜單

燕窩下午茶-燕窩雞湯

李向月連的燕窩雞湯真的非常好喝，因為使用大量「野生松茸」熬煮，喜歡蕈菇香氣的你一定會愛上這個雞湯，我已經回訪好多次，雞湯還是讓我念念不忘，媽媽嚐過也是讚不絕口，看來要得到媽媽嘴巴的認同也很不容易，幸好她喜歡。

【燕窩雞湯怎麼點】10g$499up依照燕窩的克數計價，10g燕窩+雞湯499，無論點幾克燕窩，都會有一壺雞湯。


克數越高相對越划算，點到40g可以免費續第2壺雞湯。

李向月連真正的燕窩:燕窩雞湯菜單

【松茸美人雞湯】松茸有多珍貴呢?

松茸的生長環境非常嚴格，長得很慢、而且採摘困難，全靠老經驗的師傅人工採摘，才能夠在香氣和口感最完美的時候採下來，至今仍然沒辦法人工培育，所以市面上的松茸幾乎全部都是野生的松茸。

也因為松茸的稀有性、和豐富的營養價值，松茸的身價非常高貴 (價錢也非常貴 )，在日本被視為珍貴的食材，甚至被譽為是「山珍海味」的「山珍」喔！

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

李向月連松茸雞湯真的非常濃郁好喝，熬煮成雞湯精華，滿滿的膠原營養；喝進嘴裡都有ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的感覺，上下嘴唇都想黏在一起不分開了。但即使如此濃厚，也不會讓人感覺膩口，我相信用真材實料熬出來的湯，你們喝過後一定會懂我在說什麼。

李向月連真正的燕窩:燕窩雞湯

【越南會安-皇室級燕窩】皇室等級的燕窩，居然只要499元起就可以吃到？

原來是因為，下午茶所使用的燕窩，都是李向月連自己的小島生產的燕窩。當初為了照顧阿嬤身體健康，買下越南16座無人燕子小島；越南會安是全世界燕窩質量最高的產區，還未被過度開發的雨林區、長年氣候豐潤、食物充足，金絲燕就能孕養出「含有最高濃度燕窩酸」的：真正的燕窩。

李向月連真正的燕窩:現燉越南會安燕窩

李向月連真正的燕窩:現燉越南會安燕窩

產地幾乎決定了燕窩90%的命運，


在越南會安的燕窩，雜質少、營養價值高，是世界公認最珍稀的燕窩產地。

很少看到敢這樣把燕窩單獨放著，讓客人吃原味的耶！

其實，真正的燕窩有特別的蛋白清香味，李向月連希望能夠讓顧客品嚐到真正燕窩最原始的滋味，光是這一點就很令人放心了吧！不用擔心不好吃或有味道，嚼起來爽口脆彈，蠻清爽的，真正的燕窩吃起來原來是這樣呀！

李向月連真正的燕窩:越南自有小島會安燕窩

李向月連真正的燕窩:越南自有小島會安燕窩

嚐過真正的燕窩是什麼滋味之後，就可以搭配雞湯一起喝啦，這次點了40g燕窩，價錢$1399，除了原本一壺雞湯，還可以請門市免費續一壺，細細品嚐這個濃郁鮮美的滋味！

在李向月連官網也有賣【無糖】的燕窩，媽媽有時候也會煮雞湯來搭配一起吃，不過她開玩笑的說，沒有放昂貴的松茸，就是少一味啦😆

李向月連真正的燕窩:松茸燕窩雞湯

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燕窩下午茶-燕窩點心介紹

把燕窩融入點心裡，說是國宴等級也不過份，用真正的燕窩做成下午茶甜點，到底有多好吃呀！

我帶爸媽來吃過好幾次了， 李向月連燕窩點心不管是甜的、鹹的，還是辣的，一入口，便能從中品嚐到細膩的手工質感，以及真正的燕窩的美妙滋味。

附上菜單與價錢，推薦大家點套餐，雖然是套餐，但可以自己選擇喜歡的8個品項(不能複選)，價錢划算許多，還能吃到各種點心喔！

李向月連真正的燕窩:燕窩甜點菜單

【燕窩甜點怎麼點】套餐$680~$980美人套餐：8種點心$680

貴妃套餐：8種點心$980

以上2種套餐，都是可以選8個點心，上方燕窩點心選4、下方特選點心選4，不能選重複的品項。

而且因為是主廚手工製作的，有時候可能會遇到缺貨，如果有非吃不可的點心，可以在訂位時順便告知喔！

李向月連真正的燕窩:燕窩甜點菜單

【濃醇燕窩奶酪】👍

李向月連的奶酪口感吃起來綿密細滑、黑糖也富有濃郁香氣。主廚是專門赴日學習製作奶酪，回來台灣後專注研習，才有這道人氣招牌的燕窩奶酪。

奶酪有原味、豆漿兩種：


原味奶酪有淡淡的奶香，不像有些奶酪會有蛋腥味或是吃起來很Q，李向月連的奶酪是滑順綿密的口感，放入嘴裡彷彿都能融化，豆漿口味的也不搶戲，淡淡的黃豆香氣，是吃進口中慢慢體會的，不是鋪天蓋地而來的那種強烈滋味。

黑糖是手工熬炒，煮黑糖的時候要不停攪動避免燒焦、還要時刻監控火侯，耗時費工，才能煮出不苦不酸的濃醇黑糖。

打開蓋子後，上方巧妙點綴了真正的燕窩，晶透的燕窩搭配鮮醇奶酪和手炒黑糖，吃完一杯覺得唇齒留香，沒有什麼甜膩負擔，是大人味的享受。

李向月連真正的燕窩:燕窩奶酪

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【雪菜豚肉酥】👍

雪裡紅本來就是中式菜餚裡很常見的一個單品，不過它厲害的是既能當家常小菜，又能擔當得起國宴級大菜。喜歡雪裡紅那種香辣爽脆口感的，一定要試試看雪菜豚肉酥喔！

它像是縮小版的胡椒餅，餅皮又酥又薄，很有層次，內餡的雪裡紅和肉末完美融合，微辣的口感非常過癮！而表皮滿滿的新鮮芝麻粒，烘烤後的香味十分迷人，也為這個小點心帶來更豐富的口感。

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【松露燕窩綠豆椪】👍

我很喜歡松露的香味，松露燕窩綠豆椪有傳統綠豆椪那種綿密的內餡口感，但烘烤後又富有層次，不至於太黏牙。

松露的味道又濃又重，但是和清爽的綠豆完美搭配、互不搶戲，層層堆疊的酥皮，每一層都嚐的到松露的迷人香味。

遠看像個小行星，近看像大珍珠，真正的燕窩融入在內餡裡，存在但不干擾，真的非常好吃。

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【梅乾菜肉薯泥酥】

中式梅乾菜和西式薯泥，居然也可以變成口感這麼融洽的點心。

綿密的薯泥與肉末是撐起這個糕餅口感的主要角色，不過梅乾菜又巧妙中和了薯泥，所以咬下之後不會太黏膩，反而有一種清爽的感覺。

餅皮稍有厚度，但是不油不膩，而且上面還蓋了可愛的李字印章，好俏皮啊！

李向月連真正的燕窩:梅乾菜肉薯泥酥

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【秘製千層芋皇酥】👍

高貴的紫色，像不像宇宙裡的一顆漂亮星球？而這個紫色，是用天然食物的顏色製作的，不是色素染色唷！外皮一層又一層，千層酥皮烘烤後，每一口都能咬到不同的層次。

用道地的大甲芋泥，融合真正的燕窩，再加上整顆鹹鴨蛋黃的香氣，完全是大飯店裡會出現的高級點心！最重要的是，內餡藏了一顆小巧的夏威夷果，完美平衡中式糕餅的綿密，讓整體口感清爽、鬆弛，真的很好吃喔！

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【剝皮辣椒豚肉酥】👍

外型有點像港式點心，結果內餡卻是台灣道地的剝皮辣椒口味，不是常聽到的剝皮辣椒雞，而是豬喔！

這顆酥餅一口咬下，先是外皮的酥香，再來是剝皮辣椒的微微鮮辣，雖然看的到辣椒，但辣度不高，豬肉末微辣不嗆喉，跟著酥皮一起咬開，反而有一種意料之外的清爽。

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【鮭魚海苔司康】

第一次看到這麼小巧又奢華的司康點心，真正的燕窩直接襯在旁邊。司康是來自英國的特色點心，口感鬆軟有層次，但我之前吃過的司康都偏硬，導致我對司康有不好的印象。

李向月連的小司康很好吃，口感外酥內軟，透出鮭魚濃郁的油脂味，但是不會腥，與海苔的清香交織融合，像是把海風也一起烘烤進去了。鹹鹹的海苔香味，好像回到小時候，是讓人充滿驚喜的鹹食司康。

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【鹹蛋奶黃金元寶】

整顆元寶金光閃閃的，很有福氣的樣子！濃郁的奶黃香味、真正的燕窩、和紅土鹹蛋黃交織融合；鹹甜交錯、口感細滑、但又充滿層次。

因為外皮烤的非常香酥，吃起來不是很甜膩那種點心，反而因為鹹蛋黃的鬆軟，入口後有一種鬆弛感，是可以安心放在嘴巴裡好好品嚐的點心喔。

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【紅玉茶香鳳梨酥】👍

鳳梨酥是台灣名產，李向月連的燕窩鳳梨酥，也有使用道地的台灣茶葉來襯托美味喔！

外皮是刷上金箔的蝴蝶結造型，像一個精美的珠寶盒，原料是台灣18號紅玉紅茶，紅玉紅茶自帶一股蜜香和淡淡肉桂韻味，跟晶鑽土鳳梨的酸甜果香完美契合。

內餡看得到真正的燕窩融入其中，餅皮酥香不油膩，茶香在口腔中慢慢擴散，為這款國民點心帶來成熟穩重的感覺。

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【海鹽太妃糖乳酪塔】

雖然說是乳酪「塔」，但它並不像蛋塔一樣有個塔皮，比較像是小蛋糕，外觀小巧卻有濃烈驚喜。

像分子料理一樣的「太妃糖針管」好特別喔，可選擇把糖漿打入內餡，或直接淋在上方，搭配真正的燕窩直接一口咬下，太妃糖香氣先衝擊味蕾，隨後乳酪的濃郁緊跟而來，而海鹽則在最後跳出來收尾，將甜膩感完美中和，也是我非常愛的一個甜點。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

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燕窩下午茶-特選甜點

【花好月圓蛋黃酥】👍

誰跟我一樣是蛋黃酥控呢？

台灣這麼多有名的牌子，我也吃過很多家，而李向月連的蛋黃酥真的100分，我覺得甚至比陳耀訓的紅土蛋黃酥還要好吃喔！

整顆金黃飽滿的鹹鴨蛋黃，減糖少油的細緻烏豆沙，又酥又薄的千層酥皮，這個超完美的蛋黃酥，我一次可以吃好幾顆！

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【翠琉璃蘿蔔絲餅】👍

堅持用台灣當地蘿蔔，整顆酥餅透出一股蘿蔔味，好香好好吃喔！這個是做成圓形的，跟傳統小吃扁扁一片的蘿蔔絲餅不太一樣。

我覺得因為做成立體形狀了，炒香後的蘿蔔絲更有舒展的空間，烘烤後就變的又酥又鬆，咬在嘴巴裡帶著細微白胡椒香氣，很豐富的口感喔！

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

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【美人香鬆白玉枕】

我超愛這個白玉枕，每次來都要吃！內餡是新鮮鬆軟麻糬，佐新東陽肉鬆，材料都是天然食物或是有品牌的。

麻糬的黏牙感，用肉鬆去平衡了，整體是層次分明但和諧的口感。金閃閃的酥皮看起來也好奢華，真的有神似宮廷美人的枕頭喔。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

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【好運花生松子酥】

松子酥咬起來像貢糖，是很紮實細密的口感，採用美國松子和本地花生製作，透出濃濃的花生酥香；這個酥餅甜度很低，保留了細緻的感受，但不會帶來太多負擔。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

【黑芝麻雪花糕】👍

喜歡傳統綠豆糕的人，推薦你吃吃看！

黑芝麻雪花糕用的是「張豐盛」的黑芝麻，內餡飽滿，真的真的很香，外表像綠豆糕一樣軟綿，但是多了一點鬆弛，所以不會整個黏在上顎；甜度一樣很低，吃完一整顆都不會膩。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

【竹炭香菇鮮筍酥】

推薦給喜歡香菇的人，鮮筍搭香菇真的絕配，竹炭外皮薄如蟬翼，很考驗主廚功力，但就算掉落下來也不會破碎，居然都還是酥的！

內料的鮮筍和香菇鹹香交織非常開胃，烤的熱熱直接一口咬下真的超級好吃！

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

【富貴棗泥桃花酥】

用紅棗、黑棗兩種棗泥做的。

互相擷取優點，凸顯桃花酥的細膩；花朵造型好精緻，果然吃一次就留下美好印象，難以忘記。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

【義大利堅果餅乾】👍

雖然是餅乾，但超級費工喔！它是經典的義大利點心，一定要有酥脆的口感和豐富的堅果，才算正統。

這個堅果餅乾經過四次烘烤，還要小心切片，一咬下去有新鮮堅果跟蔓越莓的味道，小小一片卻蘊藏豐富滋味，非常推薦。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

【抹茶杏仁葉片酥餅】

用日本靜岡抹茶粉製作，不用飛日本就能吃到濃濃的正統抹茶味！葉片造型好可愛、口感厚實酥脆，像精緻伴手禮會出現的手工餅乾，十分討喜！

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

【鹽之花焦糖核桃餅】

鹽之花是一種頂級海鹽，被譽為「海鹽中的皇后」。這個焦糖核桃餅乾口感香脆，甜中帶鹹，是能夠讓人記得的美好滋味。

2026貴婦下午茶推薦！桃園中壢499up就能吃到真正的燕窩！燕窩雞湯/燕窩鳳梨酥

燕窩下午茶-李式茗茶

吃了甜的、鹹的點心，當然要配一壺好茶才能轉換口味啊！

李向月連的阿里山手採烏龍茶，清香回甘、不會苦澀，是淡淡的茶葉香味，真是顛覆我對烏龍茶又苦又濃的刻板印象啊！

如果擔心攝取過多咖啡因，也可以選擇草本花茶，西式花草茶跟中式點心也很搭配，毫無違和。

【茶品怎麼點】阿里山烏龍茶220一壺

花草茶280一壺

推薦東方美人茶、金萱烏龍茶，都是女生會很喜歡的烏龍茶喔！

李向月連真正的燕窩:李氏茗茶菜單

李向月連真正的燕窩:李氏茗茶菜單

李向月連.中壢秘境下午茶.李氏茗茶

燕窩下午茶-環境介紹

這是李向月連-中壢旗艦店，下午茶的用餐環境。


大部分在2樓包廂內用餐，喜歡吧檯也可以指定坐1樓。

2樓不是獨立包廂，最多會容納4組客人，說是包廂是因為可以關上玻璃門、與外界隔絕；室內是暖暖的黃光，不管哪一個季節來，都是舒服放鬆，很溫潤的感覺。

李向月連真正的燕窩:2樓包廂環境介紹

李向月連真正的燕窩:2樓包廂環境介紹

李向月連真正的燕窩:2樓包廂環境介紹

燕窩下午茶-VIP包廂

如果喜歡獨立包廂，想要有私人隱密空間，那很簡單呀，成為VIP就可以了！

李向月連VIP有超多福利，比如可以使用VIP包廂、買東西有打折、點數累積比人家快，而且每個月都可以來免費兌換一份下午茶套餐。

最低門檻年消費6萬即可升級VIP，每個月免費吃一次燕窩下午茶耶！所以買燕窩禮盒選李向月連真好，買到真正的燕窩，還能享受VIP的禮遇。

李向月連真正的燕窩:5樓VIP包廂環境介紹

李向月連真正的燕窩:5樓VIP包廂環境介紹

李向月連真正的燕窩:5樓VIP包廂環境介紹

燕窩下午茶-評價

網路上的討論、Google評論，都是好評居多。

那麼李向月連燕窩下午茶評價好嗎？我的真實心得：

⭐ 燕窩雞湯超濃醇，你一定要喝喝看，推薦點20g以上燕窩，才有吃燕窩的感覺。

⭐ 甜點套餐一份有8個，吃完真的會飽，前面不要吃很飽才來，會沒辦法好好品嚐美食滋味

⭐ 想要慵懶就選2樓沙發區，想要坐的舒服就選2樓木桌區，用餐時間都是2小時

⭐ 最晚點餐時間17：30，好處是沒有公休日，平假日都可以預約

⭐ 我已經來訪很多次囉！帶爸媽來、跟好朋友聚會、姊妹聊天，為什麼每次都選李向月連呢？因為燕窩雞湯真的很濃很香很好喝，滋養了我的味蕾，也滋養了我的胃。

️⭐ 燕窩點心做工精緻，吃得到主廚的用心，但不會吃進油膩，入口都是輕盈的，療癒了我們平日緊張的情緒。

️⭐ 環境舒適放鬆，溫柔的古風音樂、剛剛好的室溫，讓我們總能專注在與親友相處的時光裡，舒緩了人際關係，找回溫暖的感受。

如果重要的聚會讓我選餐廳，我一定選李向月連燕窩下午茶，品嚐真正的燕窩。

硬要挑剔的話，還是有一些小毛病：

❌ 建議預約訂位，突然跑去真的會沒位子

❌ VIP包廂沒有開放給一般會員喔

❌ 盛裝點心的容器都很小、容易打破，拿取時要小心

李向月連.中壢秘境下午茶.jpg

李向月連燕窩哪裡買

不管是新年禮物、中秋禮物，還有母親節禮物、生日禮物，想送禮的時候，我都會買李向月連真正的燕窩。官網全台配送、一律免運；2025年底已經進駐貴婦百貨，以後在台北也能輕鬆買到真正的燕窩！

官網：https：//www.leeselect.co/

李向月連真正的燕窩:3入極濃燕窩禮盒

李向月連真正的燕窩:3入極濃燕窩禮盒

李向月連真正的燕窩:6入經典燕窩禮盒

李向月連真正的燕窩:6入經典燕窩禮盒

李向月連燕窩門市資訊

【台北BELLAVITA百貨門市】

台北市信義區松仁路28號

(B2 分享餐廳旁邊)

✦專線電話：(02)8729-2759

✦百貨營業時間：日~四11:00-21:30｜五~六11:00-22:00

【桃園旗艦門市】

桃園市中壢區民族路316號

✦客服電話：(03)402-0222

✦營業時間：平日09:00-20:00｜假日11:00-20:00

迷糊小姐

迷糊小姐

迷糊小姐是一位生活觀察家，熱愛文字、成語、全形標點符號。擅長把複雜的東西變簡單、無聊的事情變有趣！

#下午茶 #鳳梨酥

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

zoomable

穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

zoomable

這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

zoomable
消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

zoomable
在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.06.09 21
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#下午茶 #鳳梨酥

迷糊小姐 2026.06.09 17
去澎湖跟著這篇買！最新澎湖當地伴手禮大集合

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#澎湖 #伴手禮 #花火節 #澎湖美食 #離島旅遊 #澎湖旅遊

FunTime旅遊比價 2026.06.09 31
世界自行車日「健康台灣 微笑南灣 茂林山城綠色騎行」圓滿落幕 百名車友騎出健康與永續新風潮

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#茂林 #健康 #台灣

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.06.09 14
忠清南道公州，「他」與栗子是密不可分的城市印象 帶領您穿越千年的百濟古都！

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#首爾 #韓國 #朝鮮

旅遊經 2026.06.09 13
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冠婷生活趣 2026.06.09 25
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冠婷生活趣 2026.06.09 12
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