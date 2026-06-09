2026-06-09 09:38 FunTime旅遊比價
去澎湖跟著這篇買！最新澎湖當地伴手禮大集合
準備好迎接浪漫的澎湖花火節了嗎？每年四到九月，澎湖總是擠滿了想一睹煙火風采的旅人。在台灣離島全攻略中，我們分享了人氣打卡景點與特色水上活動，但還有一塊拼圖不能少，那就是「澎湖伴手禮」！難得飛一趟離島，當然不能空手而回。想知道除了黑糖糕還有什麼必買神物？快跟著FunTime小編一起挖掘這些在地美味吧！
看詳細全文連結：【澎湖名產推薦】不只海味！道地特色澎湖伴手禮一次看
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澎湖黑糖糕
提到澎湖名產，大家第一個想到的肯定是各種新鮮海味，但你知道嗎？澎湖的超人氣伴手禮竟然是黑糖糕！其實黑糖糕的出現最早要追溯於日治時期，那時候的澎湖進駐了許多沖繩人以及日本糕餅店，而黑糖糕就是由沖繩的琉球粿加以改良而來！以黑糖、水、低筋麵粉等原料，製作出香嫩可口的黑糖口，一口咬下去相當扎實，加上白芝麻的點綴，因為口味獨特，所以黑糖糕就成了澎湖特色伴手禮啦！
推薦店家：媽宮、御品家、黑妞、源利軒黑糖糕老店
【媽宮食品門市】
地址：澎湖縣馬公市中正路20號
營業時間：09:00-21:00
【御品家】
地址：澎湖縣馬公市惠安路20號
營業時間：08:00-22:00
【黑妞】
地址：澎湖縣馬公市中央街21號（澎湖中央老街）
營業時間：09:00-17:00
【源利軒黑糖糕老店】
地址：澎湖縣馬公市仁愛路42號
營業時間：08:00-22:00
澎湖干貝醬/海鮮醬
因為污染程度相對較低、年降雨量少、海水平均鹽度高，澎湖的海鮮特別新鮮！所以到澎湖必吃現撈海鮮以外，別忘了帶一點澎湖海鮮醬回本島細細品嘗～澎湖的海鮮醬最有名的就是干貝醬啦！其實每一家的干貝醬都很美味，畢竟都是來自澎湖新鮮的海產，另外也有小管醬、飛魚卵醬等，絕對必買！
小編偷偷說：大辣的干貝XO醬簡直人間美味～小編每次去澎湖都會買！
推薦店家：菊之鱻、天人菊名產行、新臺澎
【菊之鱻】
地址：澎湖縣馬公市鎖管港1062號
營業時間：09:00-12:00、13:30-17:00（假日公休）
【天人菊名產行】
地址：澎湖縣馬公市中正路6號5巷
營業時間：10:00-22:00
【新臺澎】
地址：澎湖縣馬公市民生路13-4號
營業時間：08:00-21:30
澎湖奶油花生酥
澎湖的地形為砂質地形，這樣貧脊的土地就可以種出好吃的花生！澎湖的花生不同之處在於它比較結實飽滿，咬下去又香又脆，而花生酥就是由這花生衍伸而來的名產！除了當地人喜歡，有許多日本人前往澎湖也會大量購買，吃起來甜而不膩、清脆可口。不過每一家的花生酥口味略微不同，但都各有擁護者，大家可以去試吃看看再買！
推薦店家：正一食品、玉春澎湖海產
【正一食品】
地址：澎湖縣馬公市惠安路6號
營業時間：07:00-19:30
【玉春澎湖名產】
地址：澎湖縣西嶼鄉池西村179-1號
營業時間：06:00-20:00
澎湖鹹餅
澎湖鹹餅是相當具有特色的澎湖名產，也是澎湖特有的餅乾，於清領時期傳入澎湖，主要以麵粉、蔥丁、豬油、胡椒等材料製作而成，口味偏鹹，不過現在經由許多店家漸漸改良成現代人喜歡的口味，仍然是不敗的澎湖名產之一啊！
小編偷偷說：吃鹹餅配上一杯無糖茶（或是澎湖風茹茶）剛剛好，大家可以試試看喔！
推薦店家：媽宮、泉利糕點、盛興製餅舖
【媽宮食品門市】
地址：澎湖縣馬公市中正路20號
營業時間：09:00-21:00
【泉利餅舗】
地址：澎湖縣馬公市民權路84號
營業時間：08:00-21:00
【盛興製餅舖】
地址：澎湖縣馬公市仁愛路36號
營業時間：08:00-22:30
澎湖西衛麵線
澎湖馬公市的西衛里因為氣候和地理環境很適合製作麵線，而成了手工麵線大本營，天氣好的話也有機會在西衛里看見師傅在曬麵條喔！西衛麵線的製作至今已經有百年的歷史，從麵糰、「桿」、「拉」、「醒」、「甩」、「曬」，每個步驟都不能馬虎，耗時也費力，至今堅持手作的師傅已經不多啦！若要買手作西衛麵線，到澎湖可別錯過了！
小編偷偷說：麵線皆為純手工製作售完為止~建議提前預訂才不會撲空喔！
推薦店家：三兄弟手作麵線
地址：澎湖縣馬公市光復路378號
營業時間：08:00-14:00
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