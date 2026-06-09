[安平午餐晚餐]庫霸豬肉湯飯，新推出的海鮮小菜好驚艷！必點豬肉嫩豆腐鍋，安平韓式湯飯推薦，附最新菜單

[安平午餐晚餐推薦]庫霸豬肉湯飯，安平韓式湯飯推薦，新推出的海鮮小菜好驚艷！台南安平必吃的豬肉嫩豆腐鍋，推薦加點DIY拳頭飯、很夠味的韓式炸雞，附庫霸豬肉湯飯最新菜單

文章目錄

關於庫霸豬肉湯飯

「安平午餐晚餐推薦、安平韓式湯飯推薦」

庫霸豬肉湯飯在哪裡

庫霸豬肉湯飯位於台南市安平區平通路421號，近安平老街。

庫霸豬肉湯飯環境與餐點特色

寬敞舒適的韓式風格食堂

寬敞舒適的用餐空間，溫馨且不擁擠的動線設計，讓食客一坐下來就能全然放鬆。

庫霸豬肉湯飯交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘台南市公車14路，到怡平公園下車後，走路2分鐘可抵達。

機車：平東路沿線路邊停車空間。

汽車：國平路停車場，停好車後走路6分鐘可抵達。

庫霸豬肉湯飯交通指引

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稍微遠離了最擁擠的安平老街核心觀光區，對於想在安平一帶尋找舒適、安靜用餐環境的饕客、遊客來說，是非常棒的午餐晚餐口袋名單。

庫霸豬肉湯飯環境開箱

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想在台南找道地的韓式豬肉嫩豆腐鍋，一定不能錯過這家！

每到午餐、晚餐用餐尖峰時段，總是看得到候位人潮的庫霸豬肉湯飯。

庫霸豬肉湯飯接待區

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在庫霸豬肉湯飯用餐，只能使用現金付款結帳。

庫霸豬肉湯飯自助區

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在這裡，小菜絕對不是可有可無的配角！

老闆堅持手工製作、不買半成品，不僅味道道地，新鮮度更是一吃就知道。

酸甜開胃的百香木瓜清脆解膩，是極佳的序曲；爽口的豆芽菜帶著麻油清香，單吃或配飯都很讚；靈魂擔當的韓式泡菜酸辣夠味，夾進湯飯裡更是一絕。

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提供免費暢飲的熱紅茶、熱麥茶，特別喜歡有獨特烘焙香氣的麥茶。

庫霸在不容易被注意到的角落，真的展現了滿滿的誠意，熱麥茶一喝就知道不一樣，那股獨特的烘焙香氣在口中散開，溫熱地流向胃裡，把剛才豆腐鍋的辣瞬間溫柔地撫平。

庫霸豬肉湯飯用餐區

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在庫霸豬肉湯飯，不必像在一般小吃店那樣匆忙。

店內流暢的動線讓你去自助吧補滿手作泡菜、盛杯帶著烘焙香氣的熱麥茶時，都可以優雅自如，全然放鬆地享用熱騰騰上桌的豬肉嫩豆腐鍋。

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牆面上或許掛著幾幅韓文海報、加入韓國特色小物妝點整個用餐空間，播放著輕快的K-Pop音樂，讓人一進門就被年輕活潑的氣息感染。

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桌距寬敞是這裡的一大優點！

不管是兩人約會、還是四到六人的朋友聚餐，都不會覺得擁擠背貼背，動線設計流暢，即使客滿時起身去拿小菜也不會卡卡的。

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庫霸豬肉湯飯自在的氛圍，會讓人忍不住想多待一會，放下手機、慢下節奏，仔細品嚐那碗熱騰騰上桌、冒著白煙的道地韓式好滋味。

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每張餐桌都會擺放四個碟子，方便入座後先拿著碟子到自助區夾取喜歡的韓式小菜。

庫霸豬肉湯飯餐點分享

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這次點了：

豬肉嫩豆腐鍋 附白飯一碗

韓式海螺加鮮蛤

韓式炸雞 辣味

DIY綜合拳頭飯

豬肉嫩豆腐鍋 268元

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肉控首選！

主食強力推薦豬肉嫩豆腐鍋。

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豬肉的鮮甜與濃厚湯汁完美交織，厚實的肉感搭配旁邊滑嫩無比的豆腐，一剛一柔的雙重口感，在嘴裡簡直是完美的交響樂。

韓式海螺加鮮蛤 108元

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這次最讓我驚艷的不是主食，而是新推出的韓式海螺加鮮蛤！

海螺肉切得厚實、口感Q彈；而鮮蛤每一顆都十分飽滿，一咬下去直接在嘴裡爆汁，直接被鮮味爆擊。

韓式炸雞 辣味 158元

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炸得金黃酥脆，裹上濃稠的韓式甜辣醬，依然保有脆度的辣味韓式炸雞。

甜甜辣辣的醬汁非常開胃，辣度適中，是不吃太辣的人也可以接受的。

DIY綜合拳頭飯 158元

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如果想增加飽足感、用餐樂趣，推薦可以點DIY綜合拳頭飯。

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自己動手捏、自己配著湯吃，那種層次豐富的香氣真的會讓人忍不住一口接一口。

消費資訊

用餐日期：2026/05

低消：每人268元，120公分以下兒童免低消。

用餐時間60分鐘。

付款方式：現金。

庫霸豬肉湯飯評價

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一口爽脆開胃的韓式小菜、一鍋熱氣騰騰的澎湃主餐，最後再用一杯烘焙麥茶劃下句點。

在安平想找一家兼具美味、舒適與高CP值的道地韓式湯飯，庫霸豬肉湯飯絕對值得專程來排隊。

庫霸豬肉湯飯常見問題懶人包

小菜是真的可以一直續嗎？

沒錯！

只要到庫霸豬肉湯飯用餐，用餐期間小菜都可以免費續加。

庫霸豬肉湯飯最新菜單

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[安平午餐晚餐推薦]庫霸豬肉湯飯最新菜單，來源：庫霸豬肉湯飯Google地圖，2026/06

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庫霸豬肉湯飯

營業中

708台灣臺南市安平區平通路421號

地圖

06 295 7070

星期一

休息

星期二

休息

星期三

11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15

星期四

11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15

星期五

11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15

星期六

11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15

星期日

11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15

品牌資訊

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