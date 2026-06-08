Karen 花蓮伴手禮推薦｜一到花蓮車站就先衝！開箱百年老店《豐興餅舖》全新禮盒，這次真的太欠買

每次去花蓮，我都有一個固定行程。

不是先去看海，也不是先吃美食，而是先找伴手禮🤣

因為我一直覺得，旅行最可愛的地方，就是可以把「當下的記憶」一起打包帶回家。

而且說真的，現在大家送禮超挑，太普通的不行、太制式也不行，最好還要有地方特色又有質感（笑）

這次剛好到花蓮，發現創立快百年的《豐興餅舖》居然在今年正式進駐花蓮車站商店街！

身為伴手禮控的我，直接失心瘋開箱三款新品＋門市限定商品，結果吃完認真覺得：

「這根本不是普通伴手禮，是把整個花蓮的味道濃縮進禮盒裡欸🥹」

花蓮車站伴手禮推薦｜《豐興餅舖》車站店真的太方便！

這次最讓我驚喜的，就是全新開幕的花蓮車站店。

以前買花蓮伴手禮，總會擔心時間不夠、還要特地繞路。

現在一下火車，直接就能逛到《豐興餅舖》車站店，對旅人來說真的方便很多。

而且它不是那種傳統糕餅店的感覺。

一走進去，我第一個反應是：

「欸？這空間也太時尚了吧！」

店內整體設計很明亮，還特別規劃了「脆食屋雷古多專區」，各種復古黑膠唱片造型包裝超吸睛，完全會讓人忍不住停下來拍照📸

另外像是：

* 花蓮薯

* 花蓮芋

* 小月餅

* 茶羊羹

* 鳳梨酥

* 剝皮辣椒

* 沙其瑪

通通都能一次買齊。

最加分的是，這裡支付方式超完整。

LINE Pay、Apple Pay、街口、全支付、悠遊卡幾乎都能用，對現在習慣行動支付的人真的很友善。

如果你跟我一樣是那種「回程前10分鐘才在買伴手禮」的人（笑）

真的可以直接來車站店一次解決。

花蓮伴手禮開箱｜「豐味小食光」根本是花蓮味覺懶人包

我第一個拆的就是這盒「豐味小食光」。

它有點像是《豐興餅舖》的經典人氣總集合，

裡面一次收進：

* 花蓮薯

* 小月餅

* 鳳梨酥

* KAO鏍雷餅乾

* KALA礦石餅乾

* 茶羊羹

我超喜歡它一體式提繩設計。

整盒拿起來很有質感，而且不是那種「送完會有壓力」的大禮盒，反而有種精緻又剛剛好的感覺。

我最驚豔的是花蓮薯🥹

以前我其實對地瓜類糕點很無感。

但它們家的花蓮薯真的不一樣。

吃得到很自然的地瓜香氣，而且口感超細緻綿密，外層薄薄蛋衣烤過後有一點微酥感，完全不會甜到膩。

有種：

「啊，這就是很純粹的台灣味。」

另外小月餅我也懂為什麼可以熱賣百萬顆🤣

27層餅皮真的超誇張，一入口直接化開，奶香跟豆沙融合得很剛好。

茶羊羹反而是意外黑馬。

原本以為會偏甜，結果因為減糖配方＋舞鶴茶香，吃起來很清爽，很適合配茶。

整盒吃完會有一種：

「好像把花蓮經典全部巡禮一輪」的感覺。

花蓮必買禮盒推薦｜「地味小八帖」真的超有故事感！

如果你是很重視「送禮故事感」的人，我會超推這盒「地味小八帖」。

它最酷的地方，是直接集結花蓮八家人氣品牌。

真的有種：

「一盒直接吃遍花蓮」的感覺🤣

裡面包含：

* 花柚餅

* 奶油酥條

* 花生酥

* 五香豆乾

* 巧克力麻糬

* 黑潮魚酥

* 哈姆勁厚餅

* 醬油米果

我自己超愛那個花柚餅。

地瓜泥搭配柚子丁，甜味很溫柔，而且柚香會慢慢跑出來，完全不是一般傳統糕餅的味道。

還有黑潮魚酥真的會不小心默默吃完整包🤣

這盒我覺得很適合：

* 公司送禮

* 朋友聚會

* 回家探親

* 想送有地方特色的伴手禮

因為它不只是「好吃」，而是每一款都像在介紹花蓮不同的風土故事。

門市限定「太魯閣杜侖」｜這個沒買真的會後悔

這次我私心最愛的，絕對是「太魯閣杜侖－綜合」。

而且它居然是門市限定！

官網買不到，只能現場買。

這種限定感真的很危險欸🫣

它外包裝融入原住民圖騰與插畫設計，整體超有花蓮感。

送人很有特色，自己吃也會很有旅行記憶點。

最厲害的是外皮。

用純小米製作，所以麻糬不是那種死甜軟黏，而是有一種很自然的穀物香氣，Q度超級舒服。

我自己最愛芝麻口味。

咬下去芝麻香會直接炸開，但甜度又控制得很好。

花生口味也超強。

可以吃到花生本身的香氣，不是只有糖味。

而且因為堅持手工新鮮製作，賞味期限只有10天。

也因為這樣，吃起來真的會感受到：

「喔，這個是很認真在做的東西。」

百年花蓮老店《豐興餅舖》為什麼可以一直紅？

我後來認真覺得，《豐興餅舖》厲害的地方，是它沒有停在「傳統」。

很多老店會讓人覺得離年輕人很遠。

但它們家反而一直在做新的東西。

像雷古多系列、創意脆食、聯名禮盒，都看得出來品牌有在持續創新。

可是同時，它又保留那種很溫暖的人情感。

你會感覺得到：

它不是只想賣產品。

而是真的想把「花蓮味」分享出去。

這點我自己非常有感🥹

花蓮伴手禮推薦｜這次我最想回購的是它！

如果你問我：

「第一次去花蓮，最推薦買哪盒？」

我可能會這樣選：

* 想一次吃到經典 →「豐味小食光」

* 想送禮有故事感 →「地味小八帖」

* 想買限定必吃 →「太魯閣杜侖」

尤其現在車站店真的太方便。

不管是剛到花蓮，還是回程前最後補貨，都超適合直接衝一波🤣

有時候旅行最容易被記住的，不一定是景點。

反而是某個味道、某個當下、某份想分享給別人的心情。

而這次《豐興餅舖》給我的感覺，就是這樣。

把花蓮的溫度，變成可以帶回家的味道🤍

《豐興餅舖》門市資訊

車站店

📍花蓮市火車站三樓商店街

🕒 08:00－21:00

總店

📍花蓮市中華路296-2號

🕒 08:30－21:00

中華店

📍花蓮市中華路107號

🕒 平日12:30－21:00／假日10:30－21:00

站前店

📍花蓮市國聯一路57號

🕒 08:30－21:00

📞客服專線：03-832-3436 轉9