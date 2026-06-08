2026-06-08 22:12 跟著KarenW.品味人生
Karen 花蓮伴手禮推薦｜一到花蓮車站就先衝！開箱百年老店《豐興餅舖》全新禮盒，這次真的太欠買
每次去花蓮，我都有一個固定行程。
不是先去看海，也不是先吃美食，而是先找伴手禮🤣
因為我一直覺得，旅行最可愛的地方，就是可以把「當下的記憶」一起打包帶回家。
而且說真的，現在大家送禮超挑，太普通的不行、太制式也不行，最好還要有地方特色又有質感（笑）
這次剛好到花蓮，發現創立快百年的《豐興餅舖》居然在今年正式進駐花蓮車站商店街！
身為伴手禮控的我，直接失心瘋開箱三款新品＋門市限定商品，結果吃完認真覺得：
「這根本不是普通伴手禮，是把整個花蓮的味道濃縮進禮盒裡欸🥹」
花蓮車站伴手禮推薦｜《豐興餅舖》車站店真的太方便！
這次最讓我驚喜的，就是全新開幕的花蓮車站店。
以前買花蓮伴手禮，總會擔心時間不夠、還要特地繞路。
現在一下火車，直接就能逛到《豐興餅舖》車站店，對旅人來說真的方便很多。
而且它不是那種傳統糕餅店的感覺。
一走進去，我第一個反應是：
「欸？這空間也太時尚了吧！」
店內整體設計很明亮，還特別規劃了「脆食屋雷古多專區」，各種復古黑膠唱片造型包裝超吸睛，完全會讓人忍不住停下來拍照📸
另外像是：
* 花蓮薯
* 花蓮芋
* 小月餅
* 茶羊羹
* 鳳梨酥
* 剝皮辣椒
* 沙其瑪
通通都能一次買齊。
最加分的是，這裡支付方式超完整。
LINE Pay、Apple Pay、街口、全支付、悠遊卡幾乎都能用，對現在習慣行動支付的人真的很友善。
如果你跟我一樣是那種「回程前10分鐘才在買伴手禮」的人（笑）
真的可以直接來車站店一次解決。
花蓮伴手禮開箱｜「豐味小食光」根本是花蓮味覺懶人包
我第一個拆的就是這盒「豐味小食光」。
它有點像是《豐興餅舖》的經典人氣總集合，
裡面一次收進：
* 花蓮薯
* 小月餅
* 鳳梨酥
* KAO鏍雷餅乾
* KALA礦石餅乾
* 茶羊羹
我超喜歡它一體式提繩設計。
整盒拿起來很有質感，而且不是那種「送完會有壓力」的大禮盒，反而有種精緻又剛剛好的感覺。
我最驚豔的是花蓮薯🥹
以前我其實對地瓜類糕點很無感。
但它們家的花蓮薯真的不一樣。
吃得到很自然的地瓜香氣，而且口感超細緻綿密，外層薄薄蛋衣烤過後有一點微酥感，完全不會甜到膩。
有種：
「啊，這就是很純粹的台灣味。」
另外小月餅我也懂為什麼可以熱賣百萬顆🤣
27層餅皮真的超誇張，一入口直接化開，奶香跟豆沙融合得很剛好。
茶羊羹反而是意外黑馬。
原本以為會偏甜，結果因為減糖配方＋舞鶴茶香，吃起來很清爽，很適合配茶。
整盒吃完會有一種：
「好像把花蓮經典全部巡禮一輪」的感覺。
花蓮必買禮盒推薦｜「地味小八帖」真的超有故事感！
如果你是很重視「送禮故事感」的人，我會超推這盒「地味小八帖」。
它最酷的地方，是直接集結花蓮八家人氣品牌。
真的有種：
「一盒直接吃遍花蓮」的感覺🤣
裡面包含：
* 花柚餅
* 奶油酥條
* 花生酥
* 五香豆乾
* 巧克力麻糬
* 黑潮魚酥
* 哈姆勁厚餅
* 醬油米果
我自己超愛那個花柚餅。
地瓜泥搭配柚子丁，甜味很溫柔，而且柚香會慢慢跑出來，完全不是一般傳統糕餅的味道。
還有黑潮魚酥真的會不小心默默吃完整包🤣
這盒我覺得很適合：
* 公司送禮
* 朋友聚會
* 回家探親
* 想送有地方特色的伴手禮
因為它不只是「好吃」，而是每一款都像在介紹花蓮不同的風土故事。
門市限定「太魯閣杜侖」｜這個沒買真的會後悔
這次我私心最愛的，絕對是「太魯閣杜侖－綜合」。
而且它居然是門市限定！
官網買不到，只能現場買。
這種限定感真的很危險欸🫣
它外包裝融入原住民圖騰與插畫設計，整體超有花蓮感。
送人很有特色，自己吃也會很有旅行記憶點。
最厲害的是外皮。
用純小米製作，所以麻糬不是那種死甜軟黏，而是有一種很自然的穀物香氣，Q度超級舒服。
我自己最愛芝麻口味。
咬下去芝麻香會直接炸開，但甜度又控制得很好。
花生口味也超強。
可以吃到花生本身的香氣，不是只有糖味。
而且因為堅持手工新鮮製作，賞味期限只有10天。
也因為這樣，吃起來真的會感受到：
「喔，這個是很認真在做的東西。」
百年花蓮老店《豐興餅舖》為什麼可以一直紅？
我後來認真覺得，《豐興餅舖》厲害的地方，是它沒有停在「傳統」。
很多老店會讓人覺得離年輕人很遠。
但它們家反而一直在做新的東西。
像雷古多系列、創意脆食、聯名禮盒，都看得出來品牌有在持續創新。
可是同時，它又保留那種很溫暖的人情感。
你會感覺得到：
它不是只想賣產品。
而是真的想把「花蓮味」分享出去。
這點我自己非常有感🥹
花蓮伴手禮推薦｜這次我最想回購的是它！
如果你問我：
「第一次去花蓮，最推薦買哪盒？」
我可能會這樣選：
* 想一次吃到經典 →「豐味小食光」
* 想送禮有故事感 →「地味小八帖」
* 想買限定必吃 →「太魯閣杜侖」
尤其現在車站店真的太方便。
不管是剛到花蓮，還是回程前最後補貨，都超適合直接衝一波🤣
有時候旅行最容易被記住的，不一定是景點。
反而是某個味道、某個當下、某份想分享給別人的心情。
而這次《豐興餅舖》給我的感覺，就是這樣。
把花蓮的溫度，變成可以帶回家的味道🤍
《豐興餅舖》門市資訊
車站店
📍花蓮市火車站三樓商店街
🕒 08:00－21:00
總店
📍花蓮市中華路296-2號
🕒 08:30－21:00
中華店
📍花蓮市中華路107號
🕒 平日12:30－21:00／假日10:30－21:00
站前店
📍花蓮市國聯一路57號
🕒 08:30－21:00
📞客服專線：03-832-3436 轉9
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