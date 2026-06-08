[三重宵夜美食]柒息地串燒居酒屋三重自強店，生啤酒暢飲299元，整張菜單內用外帶都9折，三重聚餐推薦，附最新菜單

[三重宵夜美食推薦]柒息地串燒居酒屋三重自強店，三重聚餐美食推薦，週一到週四生啤酒暢飲299元、整張菜單內用外帶一律9折！超過10年不斷改良的五小時熬製烤肉神醬，有專業機構雙重認證食安保障，吃得美味又安心，附柒息地串燒居酒屋三重自強店最新菜單，捷運三重國小站美食推薦

文章目錄

關於柒息地串燒居酒屋三重自強店

「三重宵夜美食推薦、三重聚餐美食推薦」

「捷運三重國小站美食推薦」

柒息地串燒居酒屋三重自強店在哪裡

柒息地串燒居酒屋三重自強店位於新北市三重區正義里自強路一段230號，近捷運三重國小站、三和夜市，有便捷的大眾運輸、好停車。

柒息地串燒居酒屋三重自強店環境餐點特色

柒息地烤肉神醬

從第一滴醬到最後一刷，五小時、三道工序，每一步都是職人堅守10幾年持續改良的心血，最終煉成柒息地烤肉神醬，鎖住串燒的靈魂好滋味。

聚會小酌就會想到柒息地

學生聚餐、下班小酌、家庭聚會、節日慶祝，就到充滿人情味的居酒屋，給人滿滿安心自在的放鬆感。

物超所值的平價串燒，單串19元起

經過專業機構把關檢驗取得ISO22000、HACCP認證的合法工廠，確保每一串送上桌的串燒，是有品質保障、讓饕客可以安心享用的。

交通與停車資訊

大眾運輸：捷運三重國小站，走路8分鐘。

機車：自強路一段附近路邊機車停車格。

汽車：正義公園地下停車場，走路7分鐘。

柒息地串燒居酒屋三重自強店交通指引

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位在捷運三重國小站、三和夜市附近的柒息地串燒居酒屋三重自強店，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車場，擁有便捷的大眾運輸網絡、好停車免擔心找不到停車位。

柒息地串燒居酒屋三重自強店環境開箱

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跟姊妹約平日晚餐聚當天，搭乘捷運到三重國小站下車後，走路不到10分鐘就看到柒息地串燒居酒屋三重自強店顯眼的招牌。

柒息地串燒居酒屋三重自強店自助串燒區

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將各種串燒擺放在可維持新鮮程度的冷藏櫃中，放在分格裡的串燒們都有附上各自的名稱，方便拿取時參考。

看到冷藏冰箱內的琳琅滿目的串燒，超想每樣都拿一串嚐鮮，冷藏櫃上方有串燒詳細價格表可參考，免擔心被當盤子。

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秘醬串燒系列可到自助串燒區自行拿取，到接待區計算價格。

自助串燒區有擺放乾淨的夾子、食物籃，可自行取用、盛裝想吃的串燒。

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選擇內用的朋友們，可掃描QR Code連到線上點餐頁面，加點日式原味系列、柒息地私房菜系列、柒息地私房湯品系列餐食。

柒息地串燒居酒屋三重自強店飲品區

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可在冰箱區選擇酒水搭配串燒、私房菜一起享用，啤酒、韓國原裝進口酒款、日系酒款通通有。

不喝酒的朋友們，有頃刻間甜醋荔露、頃刻間甘菊金萱、頃刻間桃沫烏龍、可爾必思、王老吉、芬達橘子汽水、可樂可選擇，搭配餐點一起享用。

柒息地串燒居酒三重自強店製餐區

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可視化廚房可以看到串燒食材的處理過程、燒烤過程，看得到料理空間整潔狀態不錯，吃得美味也吃得安心。

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柒息地串燒居酒屋三重自強店用餐區

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在明亮、寬闊的日系空間，簡單設置幾張2人桌、4人桌，4人以上用餐建議提早1天以上打電話或使用線上訂位，方便外場人員先安排併桌。

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桌面上有擺放柒息地串燒居酒屋三重自強店精選的四款調味粉：孜然粉、辣椒粉、椒鹽粉、麻辣花椒粉，可以灑一點搭配秘醬串燒、私房菜享用，增添香氣層次。

柒息地串燒居酒屋三重自強店餐點分享

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內用都會附上一碟三樣開胃菜。

柒息地串燒與知名台菜師傅攜手研發、值得細細品嘗的開胃小菜，在等待神醬串燒上桌前，從開胃小菜：韓式泡菜、梅子蘿蔔開場，喚醒味蕾。

飄香10年柒息地人氣排行榜系列

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秘醬燒百頁豆腐 19元

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百頁豆腐入口的Q彈、軟嫩、綿密，加上神醬的鹹香、細膩的甜感，搭配蠻不錯的。

秘醬燒豬血糕 25元

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豬血糕與秘製神醬的完美搭配，烤豬血糕保有著濕潤、軟Q、帶些嚼勁的口感，搭配秘醬的多層次香氣，很可以！

秘醬燒豆干 25元

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火侯、時間掌控精準的美味豆干，口感軟Q，吃得到鹹甜醬香。

秘醬燒豆皮 30元

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一嚐外酥、內軟嫩的口感，可以吃得到裹藏在極致酥香外衣裡，淡淡的黃豆香氣與軟嫩的豆皮口感。

神醬燒甜不辣 30元

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烤甜不辣的火侯、時間控制得相當不錯，保有甜不辣本身軟Q的口感，與經過直火炭烤後酥香可口的外層。

秘醬燒花椰菜 36元

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烤過的青花菜保有本身的清甜與水分，且口感更加柔軟。

秘醬燒青椒 36元

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刷上柒息地烤肉神醬的秘醬燒青椒，讓青椒入口後留在嘴裡的清甜感再升級，口感軟嫩、不過鹹。

秘醬燒花枝丸 39元

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花枝丸對半切串成花枝丸串 → 燒烤過程中刷上香噴噴神醬增添香氣層次，外層酥香內層軟Q，一口一塊讚的。

雞腿肉串 50元

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不喜歡自行挑骨頭的朋友大推這個！

大口吃已去骨切塊的雞腿肉，一嚐保有肉汁的鮮甜、嫩口的美味雞腿肉。

梅花豬肉串 50元

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嚴選優質梅花豬肉切塊後串成梅花豬肉串，在燒烤過程中灑上特製椒鹽粉提香，外酥裡嫩吃得到鎖在肉裡的豬肉鮮味。

豬五花包番茄 56元

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不油膩的串燒組合，清爽甜酸的小番茄綜合了豬五花本身的油脂感，少了點油膩多了點清爽，在香氣上又多了一層水果清香。

柒息地私房菜系列

柒息地拉麵 165元

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想不到！

在居酒屋也吃得到現點現做，以牛奶為基底加入起司片，與加入豬五花肉片、青菜、Q彈麵條的熱騰騰拉麵，適合點上桌當主食分享。

正宗台越月亮蝦餅 170元

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現點現炸外層酥脆、餡料厚實的月亮蝦餅，在嘴裡留下滿滿蝦仁鮮香，沒有油耗味。

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搭配特調醬汁，增加香氣層次、美味加倍。

日式原味系列

明太子秋刀魚

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蜜香椒鹽雞翅5隻

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柒息地私房湯品系列

胡椒豬肚雞湯 159元

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在居酒屋喝到了充滿台味的胡椒豬肚湯！

溫熱入口的湯頭，來自於黑胡椒的辣感頗明顯，搭著軟嫩有肉汁的大塊雞肉、無腥味的豬肚一起吃，超滿足。

飲品系列

頃刻間甘菊金萱 65元

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桃沫烏龍 65元

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甜醋荔露 65元

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消費資訊

V 用餐日期：2026/04

V 付款方式：現金、信用卡。

V 用餐酌收5%服務費。

V 用餐時間2.5小時。

2026柒息地串燒居酒屋三重自強店優惠活動資訊

整張菜單9折

週一到週四，內用外帶全面9折，外帶回家配劇也超爽。

酒類暢飲299元、399元

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週一到週四18:30前入場，生啤無限暢飲每人299元。

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週一到週四19:00後入場，每人399元暢飲，麒麟、百威、海尼根、風味沙瓦通通隨你喝。

柒息地串燒居酒屋三重自強店最新菜單

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[三重宵夜美食推薦]柒息地串燒居酒屋三重自強店最新菜單，來源：柒息地串燒居酒屋三重自強店線上訂位2026/05

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柒息地串燒居酒屋三重自強店

營業中

241台灣新北市三重區正義里自強路一段230號

地圖

02 2971 7717

星期一

18:00 – 01:30

星期二

18:00 – 01:30

星期三

18:00 – 01:30

星期四

18:00 – 01:30

星期五

18:00 – 01:30

星期六

18:00 – 01:30

星期日

18:00 – 01:30

官網

4.9

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網友評分 / 2,915 則評論

品牌資訊

柒息地串燒居酒屋三重自強線上訂位

柒息地串燒居酒屋三重自強FB

柒息地串燒居酒屋三重自強IG

柒息地串燒居酒屋分店資訊

柒息地串燒居酒屋線上訂位

柒息地串燒居酒屋長安店

⏰ 每天18：00~半夜01：30

📍 台北市中山區長安東路一段46-1號

柒息地串燒居酒屋長春店

⏰ 每天18：00~半夜01：30

📍 台北市中山區長春路128-1號

🚇松江南京站，步行5分鐘

柒息地串燒居酒屋延吉店

⏰ 每天18：00~半夜01：30

📍 台北市大安區延吉街99號

🚇捷運國父紀念館站1號出口，步行約5分鐘

柒息地串燒居酒屋士林店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 台北市士林區小北街3號

🚇捷運士林站，步行8分鐘

柒息地串燒居酒屋天母店

⏰ 每天17：30~深夜00：00

📍 台北市士林區德行東路143號

柒息地串燒居酒屋蘆洲店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 新北市蘆洲區集賢路216號

柒息地串燒居酒屋新莊中華店

⏰ 每天18：00~01：30

📍 新北市新莊區中華路二段105號

柒息地串燒居酒屋永和店

⏰ 每天17：00~深夜00：00

📍 新北市永和區中正路576號

🚇捷運頂溪捷運站，步行約15分鐘

柒息地串燒居酒屋台中逢甲店

⏰ 每天17：30~01：30

📍台中市西屯區福星路365號

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