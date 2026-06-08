2026-06-08 17:37 女子漾／編輯王廷羽
柯南迷6月行程排滿！《高速公路的墮天使》特典、快閃店、主題Café、30週年展懶人包
柯南迷準備把6月行事曆空下來！2026年最新劇場版第29彈《名偵探柯南 高速公路的墮天使》即將於6月24日全台上映，全台也提前充滿柯南氣氛，從主題Café、北中南快閃店，到TV動畫播放30週年紀念展，電影還沒正式開跑，粉絲們已經可以預熱啦~這篇女子漾就幫大家整理《名偵探柯南 高速公路的墮天使》上映資訊、電影特典、主題Café、快閃店與展覽亮點，柯南迷直接照著這篇安排追風行程。
文章目錄
★《名偵探柯南》劇場版《高速公路的墮天使》6月24日上映！
★《名偵探柯南》劇場版《高速公路的墮天使》6月24日上映！
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》劇情簡介
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》劇情簡介
這次故事舞台來到橫濱港未來，小蘭、園子與柯南一行人前往參加「神奈川機車大展」，卻意外捲入一場圍繞最新科技警用機車「天使」與神秘暴走黑機車「路西法」的追逐戰。從設定就能感受到，這集不是單純破解密室或追查兇手，而是把公路、重機、警用科技與懸疑案件全都拉上高速公路，視覺速度感直接衝到滿。
最讓粉絲期待的焦點之一，就是有「風之女神」之稱的神奈川縣警交通機動隊成員萩原千速，她過去曾在柯南故事中登場，這次將成為劇情重要人物；而隨著追風過程展開，她腦海中浮現弟弟萩原研二，以及警校五人組人氣角色松田陣平的記憶，也讓電影多了不只是刺激，還有粉絲最難抗拒的宿命感與情感線。
日本票房狂飆，台灣特殊影廳同步上映
日本票房狂飆，台灣特殊影廳同步上映
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》截至6月7日止，日本累計票房已突破130億日圓，入場觀眾動員達881萬人，先前公開資訊也提到，本片上映後日本票房已突破127億日圓，話題熱度持續升溫。台灣上映版本也相當完整，除了日文配音版、中文配音版的一般數位場次，IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema、ATMOS、DVA、ScreenX、ULTRA 4DX等特殊版本也會在6月24日同步上映，這次的「高速公路」題材其實非常適合特殊影廳，尤其4DX、ULTRA 4DX、ScreenX這類強調臨場感與包圍式視覺的版本，很可能會把追車與重機高速感放大到另一個層次。
這次上映首週特典也是粉絲必看重點，觀賞特殊影廳版本的觀眾，可獲贈對應版本的「A3厚磅特典海報」，購票一張即可獲得。另一款人氣特典「金屬紀念徽章」則是購票2張送1枚，不限放映版本皆適用。全台各大影城將於6月10日中午12點起開放第一週場次預售，包含一般數位日文配音版、中文配音版，以及各種特殊影廳版本。若是鎖定首週特典，建議粉絲提前規劃場次，因為特典數量有限，送完為止，柯南迷快衝呀~
★《名偵探柯南》主題Café 5月29日起登場！
電影上映前，主題Café已經先幫粉絲把氣氛炒熱，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café於5月29日至7月23日在MyAnime Café台北三創店及高雄夢時代店登場，台中LaLaport的Café stand也同步提供飲料外帶服務。這次餐點設計結合電影場景與角色元素，例如以橫濱中華街印象發想的「柯南的橫濱麻婆熱狗堡」、呼應萩原千速追風形象的「千速的鎏金南瓜義大利麵」、結合日本警察櫻花意象的「松田的落櫻梅漬冷麵」，還有以「天使VS路西法」為概念的仙草凍鮮奶等。
活動期間點主餐、聖代、甜點、飲品，都有對應特典。主餐與甜點可獲得專屬銀箔紀念卡，聖代贈送對應特製紀念卡，內用或外帶飲品則可獲得隨機杯墊。5月29日至6月25日全店消費滿600元贈隨機紀念寫真1張；6月26日至7月23日消費滿800元，可獲得隨機膠片立牌1個，6月24日電影上映後，台北店與高雄店還推出票根活動，憑電影實體票根外帶甜點或飲料，即可兌換SP紀念票。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café活動時間：5月29日(五)至7月23日(四)
地點：
台北-三創生活園區
高雄-統一時代百貨高雄店
台中-LaLaport台中 Café stand
★《名偵探柯南》快閃店開跑，台日限定周邊一次收
除了咖啡廳，劇場版主題快閃店也將在北中南輪番登場，快閃店主打電影主題場景、拍照牆與台日限定周邊，商品包含手鍊、收納袋、姓名牌收藏吊飾、肩背包、拉鍊托特包、絨毛玩偶鑰匙圈、項鍊、壓克力吊飾、票卡夾、鑰匙圈、小午安枕、壓克力場景組、1000片拼圖、帆布提袋、馬克杯等。
快閃店營運期間，消費滿800元即可獲得角色收藏卡1張，共3款；首兩週消費滿2000元，再加贈A4立體彩鑽圖卡1份。此外還有全套12款的限定紀念收藏卡，北中南不同場次都能蒐集，粉絲若想完整收齊，可能真的要開始規劃一場柯南追風之旅。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題快閃店高雄｜高雄夢時代購物中心 1F
2026年6月11日(四)-7月28日(二)
台北｜新光三越台北信義新天地A8館5樓
2026年6月16日二至7月30日四
林口｜MITSUI OUTLET PARK 林口I館室內棟1F 六角廣場
2026年6月24日三至7月12日日
台中｜MITSUI SHOPPING PARK LaLaport台中北館1F
2026年7月14日二至8月4日二
台中｜台中中友百貨B棟13樓
2026年7月18日六至8月23日日
營業時間：以各百貨營業時間為準
★《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展
如果想一次補滿柯南宇宙，《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》也正在新光三越台北信義新天地A11登場，展期至6月21日止，這是日本巡迴展首次於海外正式展出，內容聚焦動畫幕後製作，從企劃、分鏡、作畫、配音到主題曲，帶粉絲回顧柯南30年來的動畫歷程。
展區包含回顧30年開場畫面的「INTRODUCTION」、展示角色設計稿與美術設定資料的「企劃」、實際分鏡複製手稿的「分鏡」、整理歷年電視動畫與電影主題曲的「主題曲」，以及集合經典名場面的「MEMORY SCENE」。現場還有「新一．小蘭」、「平次．和葉」大型裝置拍照區，對一路追到現在的粉絲來說，這些畫面應該會直接勾起童年與青春記憶。
展覽商品區也引進多款日本話題商品，包括30週年紀念畫冊、日版原畫壓克力板、髮圈、束口袋、證件套、賽璐珞風格透明資料夾、步美的圖畫日記、壓克力鑰匙圈、馬克杯、毛毯、明信片組、雙開L夾等。場外Café stand也提供角色icon馬卡龍、瑪德蓮蛋糕與多款風味水果茶，消費還可獲得角色卡。
《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》展覽資訊活動時間：2026年5月9日(六)-6月21日(日)
地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場
地址：台北市信義區松壽路11號
這次上映首週特典也是粉絲必看重點，觀賞特殊影廳版本的觀眾，可獲贈對應版本的「A3厚磅特典海報」，購票一張即可獲得。另一款人氣特典「金屬紀念徽章」則是購票2張送1枚，不限放映版本皆適用。全台各大影城將於6月10日中午12點起開放第一週場次預售，包含一般數位日文配音版、中文配音版，以及各種特殊影廳版本。若是鎖定首週特典，建議粉絲提前規劃場次，因為特典數量有限，送完為止，柯南迷快衝呀~
★《名偵探柯南》主題Café 5月29日起登場！
★《名偵探柯南》主題Café 5月29日起登場！
電影上映前，主題Café已經先幫粉絲把氣氛炒熱，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café於5月29日至7月23日在MyAnime Café台北三創店及高雄夢時代店登場，台中LaLaport的Café stand也同步提供飲料外帶服務。這次餐點設計結合電影場景與角色元素，例如以橫濱中華街印象發想的「柯南的橫濱麻婆熱狗堡」、呼應萩原千速追風形象的「千速的鎏金南瓜義大利麵」、結合日本警察櫻花意象的「松田的落櫻梅漬冷麵」，還有以「天使VS路西法」為概念的仙草凍鮮奶等。
活動期間點主餐、聖代、甜點、飲品，都有對應特典。主餐與甜點可獲得專屬銀箔紀念卡，聖代贈送對應特製紀念卡，內用或外帶飲品則可獲得隨機杯墊。5月29日至6月25日全店消費滿600元贈隨機紀念寫真1張；6月26日至7月23日消費滿800元，可獲得隨機膠片立牌1個，6月24日電影上映後，台北店與高雄店還推出票根活動，憑電影實體票根外帶甜點或飲料，即可兌換SP紀念票。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café活動時間：5月29日(五)至7月23日(四)
地點：
台北-三創生活園區
高雄-統一時代百貨高雄店
台中-LaLaport台中 Café stand
★《名偵探柯南》快閃店開跑，台日限定周邊一次收
★《名偵探柯南》快閃店開跑，台日限定周邊一次收
除了咖啡廳，劇場版主題快閃店也將在北中南輪番登場，快閃店主打電影主題場景、拍照牆與台日限定周邊，商品包含手鍊、收納袋、姓名牌收藏吊飾、肩背包、拉鍊托特包、絨毛玩偶鑰匙圈、項鍊、壓克力吊飾、票卡夾、鑰匙圈、小午安枕、壓克力場景組、1000片拼圖、帆布提袋、馬克杯等。
快閃店營運期間，消費滿800元即可獲得角色收藏卡1張，共3款；首兩週消費滿2000元，再加贈A4立體彩鑽圖卡1份。此外還有全套12款的限定紀念收藏卡，北中南不同場次都能蒐集，粉絲若想完整收齊，可能真的要開始規劃一場柯南追風之旅。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題快閃店高雄｜高雄夢時代購物中心 1F
2026年6月11日(四)-7月28日(二)
台北｜新光三越台北信義新天地A8館5樓
2026年6月16日二至7月30日四
林口｜MITSUI OUTLET PARK 林口I館室內棟1F 六角廣場
2026年6月24日三至7月12日日
台中｜MITSUI SHOPPING PARK LaLaport台中北館1F
2026年7月14日二至8月4日二
台中｜台中中友百貨B棟13樓
2026年7月18日六至8月23日日
營業時間：以各百貨營業時間為準
★《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展
★《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展
如果想一次補滿柯南宇宙，《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》也正在新光三越台北信義新天地A11登場，展期至6月21日止，這是日本巡迴展首次於海外正式展出，內容聚焦動畫幕後製作，從企劃、分鏡、作畫、配音到主題曲，帶粉絲回顧柯南30年來的動畫歷程。
展區包含回顧30年開場畫面的「INTRODUCTION」、展示角色設計稿與美術設定資料的「企劃」、實際分鏡複製手稿的「分鏡」、整理歷年電視動畫與電影主題曲的「主題曲」，以及集合經典名場面的「MEMORY SCENE」。現場還有「新一．小蘭」、「平次．和葉」大型裝置拍照區，對一路追到現在的粉絲來說，這些畫面應該會直接勾起童年與青春記憶。
展覽商品區也引進多款日本話題商品，包括30週年紀念畫冊、日版原畫壓克力板、髮圈、束口袋、證件套、賽璐珞風格透明資料夾、步美的圖畫日記、壓克力鑰匙圈、馬克杯、毛毯、明信片組、雙開L夾等。場外Café stand也提供角色icon馬卡龍、瑪德蓮蛋糕與多款風味水果茶，消費還可獲得角色卡。
《名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展》展覽資訊活動時間：2026年5月9日(六)-6月21日(日)
地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場
地址：台北市信義區松壽路11號