端午連假不用請假 快閃香港三天二夜攻略

端午三天連假不用請假，最適合衝一波香港旅遊。 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節三天連假即將到來，不想請假又想安排短程出遊，近在咫尺的香港最適合衝一波，看準端午連假的快閃熱潮，香港旅遊發展局為旅客整理了《快閃香港攻略》，不僅要朝聖「世界50最佳酒吧」冠軍、吃爆百年傳統港式飲茶與高人氣在地宵夜美食，還要暢遊「香港國際龍舟節」的啤酒樂園、探訪療癒文青的小島秘境，瘋買港味伴手禮，現在機票趕快訂起來，用三天連假玩好玩滿香港吧！

▲「Bar Leone」獲2025「世界50最佳酒吧」冠軍。 圖：香港旅遊發展局／提供

微醺與鑊氣的極致交織！走訪「世界冠軍酒吧」與「深水埗傳奇大排檔」

香港夜生活絕對是旅客不能錯過的體驗，抵達香港後的第一站就從近期最難訂位、也最具話題性的酒吧開始。

位於「中環」，獲選2025年「世界50最佳酒吧」冠軍的「Bar Leone」是全球酒吧迷近期最想朝聖的地方之一，融合老派羅馬酒吧氛圍與現代調酒文化，強調輕鬆自在的社交感。來「Bar Leone」建議於傍晚5時前就抵達，減少排隊之苦，獨家煙燻橄欖是必點小食，還可以外帶當酒友伴手禮。

隨後，可再前往隔壁巷子全新開幕的姊妹酒吧「Montana」，品味古巴調酒，沉浸1970年代邁阿密流行文化，兩間店雖然風格不同，但同樣充滿個性，可以直接安排成「一晚雙酒吧巡禮」行程。

▲「Oi! Sweet Dessert」創意十足的煲仔焗西米布甸。 圖：香港旅遊發展局／提供

夜幕低垂，精彩的夜生活轉移至充滿煙火氣息的「深水埗」。享譽盛名的老字號大排檔「愛文生」必點現炒的黑椒薯仔牛柳粒與豉椒炒蜆，完美詮釋道地港味鑊氣。

滿足了鹹香胃口，可以續攤「愛文生」跨界開設的全新甜品店「Oi! Sweet Dessert」，創新招牌港式甜品像是開心果冰淇淋龍鬚糖、煲仔焗西米布甸等，讓饕客在相鄰的店面裡，一次滿足對傳統鹹香與新穎甜點的渴望。

▲「馬灣1868」被網友喻為港版的義大利五漁村。 圖：香港旅遊發展局／提供

文化底蘊與海島風情全解鎖！直擊百年老字號蓮香樓、馬灣海景祕境與星光大道限定小小兵

第二天早餐推薦到五月才搬家重新開幕的百年茶樓「蓮香樓」飲茶，新店位於「上環」德輔道中東寧大廈，外觀加入極具視覺震撼的立體金龍鳳設計，吸睛程度十足。店內則悉數保留了經典的復古推車點心與茶盅文化，讓旅客在裊裊茶香與喧囂的懷舊氛圍中，再度感受香港飲茶文化底蘊。

午後，建議從市區搭渡輪或巴士，前往香港「荃灣」西南面的寧靜小島「馬灣」。這裡原本是擁有百年歷史的小漁村，近年重新活化後，搖身一變成為結合藝術、歷史、文創、餐飲與自然景觀的全新微度假景區「馬灣1868」，更被網友喻為港版的義大利五漁村。

旅客可漫步於一家家充滿活力的彩色藝術小屋與充滿海島韻味的馬灣大街，傍晚時分更可靜靜欣賞夕陽灑落海面的迷人景致，感受海風吹拂下的愜意時光，在緩慢步調中細細品味馬灣獨有的慢活魅力。

▲與電影《小小兵&大怪獸》聯名的龍舟主題裝置（示意圖）。 圖：香港旅遊發展局／提供

傍晚，可前往「尖沙咀」搶先體驗「永明香港國際龍舟節」。今年活動06/19（端午節）-07/01，緊鄰維多利亞港的「星光大道」已為夏日維港注入熱血奔騰的節奏，龍舟美食街及啤酒樂園將同步登場。

現場還可以打卡全新電影《小小兵&大怪獸》聯名的龍舟主題裝置（港譯《迷你兵團與大怪獸》）及22公尺長傳統木龍舟，更首設編織漁網、吹糖和製作灰水粽（類似台灣的鹼粽）的非物質文化遺產體驗工作坊供訪客參與。

如果想體驗龍舟競渡，可透過虛擬實境（VR），用新科技體驗傳統節慶。「永明香港國際龍舟邀請賽」雖然在06/27-06/28才登場，但端午假期來香港，仍然可以感受傳統與休閒結合的節慶魅力。

▲「Tiffany Blue Box Café」滿足第凡內早餐的想像。 圖：香港旅遊發展局／提供

72小時完美收尾！ Blue Box Café 夢幻早餐、民俗體驗與香港經典美食巡禮

來到香港快閃旅行最後一天，早上可以造訪位於「銅鑼灣」利園的全新 Tiffany & Co，將於06/13開業的「Blue Box Café」，以「Tiffany Blue」 為主色調打造的空間，從餐具、擺設到整體設計都充滿品牌經典元素，讓人彷彿走進電影場景，一次第凡內早餐，不只是吃一頓飯，更像是一場時尚體驗。

滿足了味蕾與視覺後，心靈當然也要好好被照顧，可以安排到「銅鑼灣」鵝頸橋底體驗著名的「打小人」習俗，不只打小人，更重要的是迎貴人，滿滿的儀式感也吸引了許多國際旅客來親身感受這獨特的文化體驗。

※ 民俗說法僅供讀者參考，切勿過度迷信。

▲香港「蛋撻」是台灣旅客的熱門伴手禮。 圖：香港旅遊發展局／提供

在離港前的珍貴時光裡，還要好好利用最後一日將清單上的經典港味一網打盡！無論是外皮酥脆汁水澎湃的燒鵝、湯頭醇厚的牛腩、彈牙飽滿的雲吞，或是充滿生活氣息的茶餐廳與剛出爐、酥香四溢的蛋撻，香港無可取代的美食魅力，絕對能滿足饕客的口腹之慾。

行程最後，還要購足具有在地情調的伴手禮為香港旅程畫下滿足的收尾儀式。近年散發濃厚復古港式美學的小物，深得旅客喜愛，從寫上各式趣味潮語的巧佳「小巴牌」到各式迷你造型的香港交通工具，亦或是展現道地飲食文化的黑白淡奶杯和公雞碗，還有最新網路瘋傳、充滿趣味感的港風擦手巾，都是旅客延續香港微旅行的最佳伴手禮。

▲各式趣味潮語的「小巴牌」鑰匙圈令人會心一笑。 圖：香港旅遊發展局／提供

三天連假、短短72小時，微醺、美食、海島、逛街，香港無可比擬的地理優勢與動靜皆宜的旅遊體驗，無疑是今年端午連假投報率最高的短程旅遊首選之地。如果時間允許，不妨試試看連休前一天下午或傍晚出發，四天三夜玩好玩滿，其實費用和三天二夜的價格也差不多。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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