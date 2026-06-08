麥當勞厚鬆餅堡旋風來台！日本人氣早餐「香鷄蛋厚鬆餅堡」新登場，珍珠奶茶冰炫風睽違2年回歸

圖片來源：麥當勞提供

每次去日本玩，總有人早餐清單第一項就是麥當勞McGriddles厚鬆餅堡。那個印著麥當勞logo、帶著楓糖香氣的鬆餅堡，一口咬下甜鹹交錯，幾乎是不少台灣旅客心中的「日本麥當勞必吃」。好消息是，今年夏天不用飛日本也吃得到！麥當勞厚鬆餅堡系列將自6月10日起至7月14日期間限定回歸，這次不只三度登台，更加入全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」，讓早餐時段直接升級成甜鹹控的天堂。

更讓人驚喜的是，2024年曾在社群掀起話題的「珍珠奶茶冰炫風」也同步回歸。這款把台灣國民飲品珍珠奶茶變成冰品的話題甜點，睽違兩年再度登場，將自6月10日起至7月28日限量供應。也就是說，6月10日開始，麥當勞一次集結「日本人氣早餐」與「台灣社群話題甜點」，早餐吃厚鬆餅堡，下午再來一杯珍珠奶茶冰炫風，夏天的快樂突然變得很具體。

麥當勞厚鬆餅堡亮點1：日本人氣McGriddles三度登台，早餐控準備開吃

麥當勞McGriddles厚鬆餅堡在日本人氣相當高，也是許多台灣旅客到日本旅遊時會特別安排的早餐選項。這次厚鬆餅堡系列三度回到台灣，自6月10日起至7月14日於早餐時段限期開賣，讓消費者不用出國，就能在台灣吃到這款讓人念念不忘的早餐滋味。

圖片來源：麥當勞提供

厚鬆餅堡最迷人的地方，在於它不是一般漢堡麵包，而是以帶有楓糖風味的厚鬆餅作為外層。鬆餅表面印有麥當勞logo，餅皮中還散布褐色楓糖風味塊，入口時先是蓬鬆微甜，接著再與肉排、蛋、起司的鹹香融合，形成很有記憶點的甜鹹層次。對喜歡「早餐吃一點甜、又想有飽足感」的人來說，這款真的很容易一吃就懂。

麥當勞厚鬆餅堡亮點2：全新「香鷄蛋厚鬆餅堡」登場，炸鷄排＋太陽蛋太邪惡

這次最受矚目的新品，就是全新登場的「香鷄蛋厚鬆餅堡」。它以楓糖風味厚鬆餅夾入酥炸鷄排、滑嫩太陽蛋與切達吉事，一邊是鬆餅的微甜香氣，一邊是炸鷄排的酥香鹹味，再加上蛋香與起司濃郁感，光看組合就知道很有存在感。

圖片來源：麥當勞提供

比起經典豬肉系列，「香鷄蛋厚鬆餅堡」多了一層炸物的酥脆口感，適合早上想吃得更有份量、也想來點不一樣的人。尤其台灣人本來就很熟悉雞排、蛋、起司這種組合，這次放進厚鬆餅堡裡，甜鹹衝擊感更強，也很可能成為今年夏天早餐時段的討論新品。

麥當勞厚鬆餅堡價格與販售時間一次看

麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列自6月10日起至7月14日早餐時段限期供應，若提早售完則以售完日為準。早餐供應時間為上午5點至上午10點30分前，部分餐廳未供應或僅供應部分品項，實際販售情況仍以各門市為準。

「香鷄蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。

「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。

「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。

「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。

珍珠奶茶冰炫風睽違兩年回歸

除了厚鬆餅堡，另一個讓甜點控興奮的消息，就是「珍珠奶茶冰炫風」回來了。珍珠奶茶作為台灣最具代表性的飲品之一，早已從街頭手搖飲紅到國際舞台，麥當勞先前將它變成冰炫風口味，2024年首度推出時就引發不少社群討論。這次睽違兩年回歸，等於是讓珍奶控重新集合。

圖片來源：麥當勞提供

「珍珠奶茶冰炫風」自6月10日起至7月28日限量供應，售完為止，單點售價69元。相較於早餐時段限定的厚鬆餅堡，珍珠奶茶冰炫風更像是夏日下午的甜點救援，一杯就能同時滿足想吃冰、想喝珍奶、想嚐鮮的三種心情。