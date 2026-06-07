公館美食推薦｜My Type Burger 黑色漢堡超吸睛！高CP值 Smash Burger 必點BBQ鳳梨牛肉堡

每次來到台北公館商圈，除了夜市小吃之外，我其實很喜歡挖掘一些有特色的美式餐廳。

畢竟身為一個愛吃漢堡的人，只要看到評價不錯的漢堡店，就會忍不住想走進去試試看。

最近就在公館發現了一家讓我印象很深刻的漢堡店🍔

My Type Burger

原本只是被門口充滿美式街頭感的氛圍吸引，沒想到吃完之後直接列入我的公館漢堡愛店名單之一。

如果你跟我一樣喜歡大口咬下漢堡時那種肉汁、起司和麵包交織的幸福感，那這家真的值得收藏起來🍔✨

公館美食新發現｜My Type Burger 打造屬於城市夜晚的 Burger Moment

📍地址：100臺北市中正區水源里羅斯福路四段136巷1-1號

📍營業時間：17:00-23:30。週日休

走進 My Type Burger 的第一個感覺就是：

「這裡也太好拍了吧！」

店內融合 neon 燈光、美式街頭元素與夜生活氛圍，跟一般漢堡店很不一樣。

不是那種匆匆吃完就離開的速食感，而是讓人會想坐下來慢慢聊天、享受用餐時光的空間。

尤其晚上來的時候更有感覺。

昏黃燈光搭配霓虹元素，有種下班後終於可以好好放鬆一下的愜意感。

我很喜歡他們的概念：

不只是吃漢堡，而是留下屬於自己的 Burger Moment。

有時候一頓好吃的晚餐，其實就是生活裡最簡單的小確幸。

Smash Burger 是什麼？為什麼 My Type Burger 這麼香？

My Type Burger 主打的是近年超熱門的 Smash Burger。

和一般厚牛肉排不同，Smash Burger 會透過高溫煎壓方式讓牛肉表面形成焦脆口感。

咬下去時除了牛肉香氣更明顯之外，還會多了一種迷人的焦香層次。

對我來說最大的差別就是：

肉香更突出、口感更有記憶點！

尤其剛上桌時那股香氣真的很犯規。

還沒開吃就已經先餓了一半🤣

另外店內漢堡還能選擇單層肉或雙層肉。

像我當天就一直在猶豫要不要直接升級雙層，老闆說來都來了，當然就是要雙層！

對於肉肉控來說真的很有吸引力。

BBQ鳳梨牛肉堡｜鹹甜交織讓人一口接一口

這次最讓我驚艷的就是 BBQ鳳梨牛肉堡。

上桌的瞬間視覺效果直接滿分。

招牌黑色漢堡麵包搭配炙燒鳳梨，看起來超有辨識度。

原本我有點擔心鳳梨會不會太甜。

結果完全不會。

炙燒過的鳳梨多了一股自然果香，搭配 BBQ 醬反而讓整體味道更有層次。

牛肉排保有 Smash Burger 特有的焦香感。

起司、番茄、生菜、洋蔥與酸黃瓜一起入口時，鹹香之中又帶有微微果香。

整體吃起來相當平衡。

最讓我意外的是它不會膩。

吃到最後依然覺得很順口。

如果第一次來 My Type Burger，不知道點什麼，我覺得這款可以直接列入必點名單。

經典培根牛肉堡｜漢堡控一定會愛的經典組合

如果你是走安全牌路線的人，那經典培根牛肉堡應該會很對味。

培根香氣搭配美國純牛肉本身就是經典不敗組合。

黃芥末醬和番茄醬讓整體風味更有層次。

牛肉的焦香感依然很突出。

每一口都能感受到培根與起司交織的香氣。

這款比較偏向美式漢堡經典派。

沒有過多花俏元素，但就是會讓人默默吃完整顆。

炸物控加點起來！雞塊、洋蔥圈、美式脆薯一次滿足

除了漢堡之外，我們還搭配了幾款炸物。

不得不說，美式脆薯真的超適合邊聊天邊吃。

洋蔥圈外層酥脆、裡面保有洋蔥本身的口感。

雞塊則是大人小孩都不太會失手的選項。

如果是三五好友聚餐，我會很推薦直接搭配套餐一起點。

大家一起分享著吃，幸福感直接加倍。

My Type Burger 用餐心得｜高CP值公館漢堡推薦

吃完 My Type Burger 之後，我終於明白為什麼不少人會特地來吃這家。

它不只是單純把漢堡做好而已。

從空間氛圍、餐點設計到視覺呈現，都能感受到品牌想打造的生活感。

尤其招牌黑堡真的很有記憶點。

不只拍照好看，實際吃起來也有自己的特色。

如果你最近正在找：

✔ 公館美食推薦

✔ 台北漢堡推薦

✔ Smash Burger推薦

✔ 公館聚餐餐廳

✔ 高CP值美式漢堡

那我覺得 My Type Burger 很值得放進你的口袋名單裡。

有時候生活不一定需要什麼大事。

下班後吃一顆好吃的漢堡，和朋友聊聊天。

這樣的夜晚，就已經很滿足了❤️