北歐夏日限定魅力大公開！芬蘭赫爾辛基 用仲夏節慶、海島風光與設計魅力征服旅人

「花楸島」（Pihlajasaari）是赫爾辛基市民熱愛的夏季休閒島嶼之一。 圖：Maija Astikainen（City of Helsinki）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年夏季的「赫爾辛基」融合了國際級活動、群島探險與充滿活力的都市文化。從被列為聯合國教科文組織世界遺產的海上堡壘、群島跳島路線，到世界錦標賽、音樂節與戶外體驗，芬蘭首都將以全新的方式，帶領遊客探索其濃厚的海洋特色與獨具魅力的北歐夏日氛圍。

▲有「幸福之島」之稱的輪渡島。 圖：Mariia Kauppi（Visit Finland）／提供

走出市中心 探索海岸與群島風光

赫爾辛基三面環海，擁有超過300座島嶼。許多島嶼可輕鬆搭乘渡輪前往，而距離最近的島嶼甚至可透過橋梁步行或騎自行車抵達，2026年夏季，赫爾辛基的海洋特色將變得更加容易親近。

西部群島水上巴士路線，新增了位於「輪渡島」（Lauttasaari）的停靠站。作為赫爾辛基最大的島區之一，輪渡島擁有沙灘、濱海步道與遼闊海景，被譽為「幸福之島」。

這條路線串聯赫爾辛基、鄰近城市「艾斯博」（Espoo），以及聯合國教科文組織世界遺產「芬蘭堡」（Suomenlinna），透過公共水上交通擴大沿海景點的可及性，讓旅客有機會體驗赫爾辛基群島多樣化的風貌。

在「芬蘭堡」，遊客可於整個夏季參加導覽行程、文化活動與展覽。其中亮點包括：

・Viapori Jazz（08/25–08/29）

・「手工玻璃的魔力」（Magic of Handmade Glass Exhibition）巡迴展覽（至2027/01/01）

・戶外劇場演出《Where We Once Walked》，改編自 Kjell Westö 的獲獎小說，講述20世紀初赫爾辛基社會階級與動盪時代，以芬蘭語演出，並於每週三與週五提供英文字幕（06/06–08/22）

「芬蘭堡」也提供令人難忘的美食體驗，包括近期重新整修的 Restaurant Walhalla，以及擁有海景露台的 Café Piper，遊客還能參觀當地藝術家的工作室，欣賞島上創作者與藝術家的作品。

▲隆納島提供的傳統柴燒桑拿。 圖：Julia Kivelä（Helsinki Partners）／提供

若想進一步放鬆身心，可體驗鄰近「隆納島」（Lonna Island）所提供的傳統柴燒桑拿與季節限定的北歐料理。

赫爾辛基持續發展的濱海景觀，也體現在全新開通的「庫努武里橋」（Kruunuvuorensilta，語意為「王冠山橋」，譯音則為「庫努武里橋」）計畫。這是城市最重要的基礎建設之一，開闢了市中心與東部海岸區域之間的新自行車與步行路線，而新的電車路線預計於2027年投入營運。

像當地人一樣體驗赫爾辛基夏天

各式體驗活動，依然是赫爾辛基夏季生活的核心。赫爾辛基最大的戶外露台與活動場地 Superterassi 將於06/12-08/13重返「兵營廣場」（Kasarmitori Square）。

活動集結餐廳、酒吧、免費演唱會、公眾活動與每日節目。現場還設有 Kyrö Sauna Bar，讓遊客體驗芬蘭桑拿文化。自開幕日至仲夏節期間，桑拿設施將免費開放。

喜愛運動的旅客可參加遍布全市公園的免費戶外健身課程。

想游泳或放鬆的人則可前往：

・Helsinki Swimming Stadium：擁有戶外泳池、跳水台與日光浴區。

・Allas Pool：結合公共桑拿、溫水泳池、餐廳與現場音樂。

赫爾辛基最具特色的夏季傳統之一，是遍布公園、海濱與廣場的歷史悠久「Lippakioski」（意為頂篷售貨亭）夏季限定小店，這些深受當地人喜愛的攤亭供應咖啡、肉桂捲、輕食與夏季飲品，讓旅客能夠真實感受赫爾辛基悠閒自在的戶外文化。

從晨型人到夜貓族 每個人都能找到適合自己的活動

全新登場的「Breakfestival」於06/01–06/07舉行，透過音樂、運動與共享體驗，邀請民眾在市集廣場與歷史海濱區感受赫爾辛基初夏的清晨魅力。

赫爾辛基也將於08/14-08/16主辦「芬蘭木棋世界錦標賽」（Mölkky World Championships），吸引來自數十個國家的隊伍參賽。雖然芬蘭是這項運動的發源地，但來自日本與法國的參賽者人數尤為可觀，展現了「Mölkky」在全球的影響力。

▲芬蘭潮流音樂節。 圖：Jussi Hellsten（Helsinki Partners）／提供

音樂同樣是赫爾辛基夏季的重要亮點：

・芬蘭潮流音樂節（Flow Festival）（08/14–08/16）

・芬蘭圖斯卡露天金屬音樂節（Tuska Festival）（08/26–08/28）

這些活動以獨特氛圍及國際知名藝人陣容，吸引來自世界各地的樂迷。

北歐最大綜合藝術節壓軸登場

夏季活動將在08/18-09/05舉辦的「赫爾辛基藝術節」（Helsinki Festival）達到高潮，這是北歐規模最大的綜合藝術節。藝術節將以08/20的「芬蘭藝術之夜」（Night of the Arts）揭開序幕，屆時全城將舉辦數百場免費活動。

今年節目的一大亮點是08/31的「Legends of the North in Helsinki」音樂會，透過「薩米族傳統吟唱」（Yoik）、朗誦與管弦樂演出，展現薩米文化魅力。

此外，將於09/10–09/13舉辦首屆「赫爾辛基馬戲節」（Helsinki Circus Festival），是芬蘭全新的當代馬戲盛會，為期四天的活動將帶來當代馬戲團表演及國際作品，共計13個節目，涵蓋：街頭馬戲、表演藝術、帳篷馬戲、喜劇、當代馬戲藝術、新魔術表演、親子節目 ，為赫爾辛基的夏季文化季劃下精彩句點。更多夏日活動，可於「Helsinki Partners」查詢。

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