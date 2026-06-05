美夢成真(1) 美西四大國家公園，讓人驚嘆大自然的鬼斧神工

美國西部四大國家公園—大峽谷、錫安、布萊斯峽谷、優勝美地，都是因為水流力量而形成的地貌，讓人驚嘆大自然的鬼斧神工，深受世界各地旅客和攝影愛好者的喜愛，本文帶你一窺究竟，欣賞這些殿堂級的美景。

遠景眺望的震撼—大峽谷國家公園

大峽谷國家公園位於亞利桑那州北部，站在峽谷邊緣，放眼望去是無邊無際的斷崖絕壁，擁有億萬年的地質歷史，是地球的活教科書。峽谷岩壁是層次分明的紅褐色岩層，因富含多種礦物質，會隨著日出及日落變換顏色，被譽為「地球上最偉大的自然奇蹟之一」，是聯合國認證的世界自然遺產。

大峽谷被科羅拉多河分隔南北兩邊，南緣全年開放，交通最便利，設施最完善，擁有眾多著名的觀景台，大部分的旅客都會造訪這裡。南緣有一條非常平緩的邊緣步道，可輕鬆步行，一邊看著腳下深邃的峽谷，一邊前往不同的觀景台賞景，來回約2.5公里，坡度上升15m，約花1小時。

走進峽谷親身感受—錫安國家公園

錫安國家公園位於猶他州西南部，與大峽谷從高處俯瞰不同，主打讓遊客走進峽谷親身感受。早期摩門教拓荒者來到這片峽谷時，被眼前雄偉景色所感動，因此取名為「錫安」，有「神聖之地」之意。此處地質形成於1.5億年前的古代沙漠沉積層，經過地殼抬升與維琴河侵蝕後，形成今日壯觀的峽谷景觀。

公園內有各式各樣多彩的岩石與砂岩，紅褐色的粗獷山壁與翠綠色的森林相互交映，這裡最出名的是全美數一數二的溪谷健行步道，一趟約2.5公里，坡度上升100m，約花1〜1.5小時，很能感受兩旁高聳絕壁帶來的視覺震撼與壓迫感。

岩柱密布具魔幻色彩—布萊斯峽谷國家公園

布萊斯峽谷國家公園位於猶他州西南部，與錫安國家公園同屬科羅拉多高原的一部分，但兩者所呈現的景色卻是截然不同。錫安是雄偉壯麗的高山峽谷，布萊斯卻是擁有全世界密度最高的岩柱，密密麻麻佇立在荒原中，景觀極具魔幻色彩。這些岩柱是經歷數百萬年的風化、雨水侵蝕及冰凍融化交替侵蝕而成，雕刻成千奇百怪的造型。

數萬根多彩岩柱層層排列於巨大盆地中，從高處俯瞰宛如一座天然競技場！布萊斯峽谷的健行相對平易近人，能深入峽谷底部，在岩柱群間穿梭，近距離欣賞岩柱細節，走一周約3公里，坡度上升160m，約花1.5小時。

美西荒漠地貌的異類—優勝美地國家公園

優勝美地國家公園位於加州內華達山脈的西麓，前三個國家公園是美西常見的荒漠地貌，而優勝美地卻是完全不同的風格，以花崗岩巨石、原始森林、高山瀑布與冰河谷地為主，被聯合國收錄為世界自然遺產。這裡有世界上最大的完整花崗岩巨石「酋長岩」，是全球攀岩者的終極聖地，還有像是被雷劈為一半的「半穹頂」，造型奇特是公園的註冊商標。

優勝美地每個時節透過大自然呈現不同的景緻—春瀑、夏綠、秋黃、冬雪，可走一段優勝美地瀑布健行步道，穿過茂密的松樹林，一路上能從不同角度觀賞上、下瀑布交疊的遠景，在春季融雪高峰期，能感受強大的水氣與轟隆巨響，來回約2公里，坡度上升10m，約花1小時。

永信旅行社的「美西美夢成真13日」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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