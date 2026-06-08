2026-06-08 12:03 旅遊經
世界環境日！日月潭雲品推特展 邀您關心「石虎」，石虎帽太Q！
世界環境日！日月潭雲品推特展 邀您關心「石虎」，石虎帽太Q！
【旅遊經 洪書瑱報導】
今為6月5日，也是「世界環境日」，世界環境日起源於1972年6月5日在斯德哥爾摩召開的「聯合國人類環境會議」，至今已跨越全球100多個國家，由官方到民間共同響應的「人類節日」。農業部林業及自然保育署南投分署與農業部生物多樣性研究所，攜手長期推動永續旅遊與環境教育來延續品牌精神「雲品溫泉酒店日月潭」，於今(5)日起至6月30日止，於飯店一樓展演空間重磅，以台灣現存唯一的本土野生貓科動物，是台灣的特有亞種保育明星「石虎」為主軸，推出「遇見石虎—里山森林的守護者」特展。展覽透過珍貴的生態攝影作品、知識掛軸與系列手作活動，帶領旅人走進台灣最後野生貓科動物的生存現場，從認識開始，進一步理解並支持生態保育行動。
石虎曾廣泛分布於台灣各地淺山環境，然而隨著棲地開發、道路切割與人類活動範圍擴張，族群數量大幅下降，在台灣雲豹宣告絕滅後，石虎成為台灣最後的野生貓科動物，目前全台估計僅存不到1000隻，仍面臨滅絕風險，根據統計，2011年至今已累計逾327起石虎路殺紀錄，棲地喪失、棲地破碎化與道路事故，皆是石虎生存最嚴峻的威脅，南投作為石虎重要棲地之一，如何讓旅人理解里山環境與野生動物之間的關係，也成為此次特展想傳遞的核心訊息，展覽將展出多幅石虎攝影作品，包含「安安」、「鹿谷哥」與「小池」等石虎個體的珍貴影像，讓旅人近距離觀察石虎的外型特徵與生活樣貌，展場亦設置石虎身家調查掛軸，介紹石虎的食性、棲地、生存危機，以及與一般家貓的差異，例如耳後明顯白斑、額頭兩條白線等辨識特徵，日月潭雲品希望透過影像與知識內容的結合，讓保育議題不再只是遙遠的名詞。
石虎造型帽DIY
日月潭雲品配合展覽，於展期規劃多場周末限定活動，除了今(5)日世界環境日當天將舉辦特展導覽，並由主廚親自教學，運用獲得「友善石虎農作標章」的香蕉製作特色點心，透過餐桌體驗落實「以消費支持保育」的理念外。6月6日則推出石虎造型帽DIY，讓大小朋友在手作過程中認識石虎外型特色，造型真的太Q，令人歡喜；6月13日特別邀請「木莫皮革工作室」分享石虎「豆棗」的繪本故事，並帶領旅人製作皮革鑰匙圈，將保育故事轉化為可帶回家的旅行記憶，欲參與各項課程行程，可透過日月潭雲品官網或電話提前預約保留名額。
日月潭雲品長時間投入永續旅遊的推動，取得國際GSTC認證的永續飯店，透過溯源食材、生態旅程、減塑措施與在地合作，將永續精神落實於住宿體驗之中。
雲品溫泉酒店日月潭為取得國際GSTC認證的永續飯店，長期透過溯源食材、生態旅程、減塑措施與在地合作，將永續精神落實於住宿體驗之中。除此次石虎特展外，雲品也將於6月23日與日月潭國家風景區管理處共同辦理「2026日月潭淨潭教育日」，活動採水陸雙向進行，於水社碼頭北旦水域展開SUP立槳淨潭，並同步於涵碧步道進行陸上淨潭，活動免費開放民眾報名響應，日月潭雲品也將支援現場工作人員、飲水站並提供工作人員午餐餐盒，以實際行動守護日月潭環境。
日月潭雲品表示，所推動的永續旅遊除了提供旅客一段舒適假期，更希望讓每一次旅行都能成為認識土地、支持保育的契機，透過「遇見石虎—里山森林的守護者」特展，以及飯店各項永續行動與旅行規劃，期盼造訪南投的旅人，都能成為石虎保育的種子，與雲品一同守護里山森林，讓台灣最後的野生貓科動物能在這片土地上安心繁衍，讓日月潭的美能夠生生不息，活動報名與諮詢可至雲品溫泉酒店官網(https://www.fleurdechinehotel.com)或來電洽049-285-6788查詢。
※.展覽資訊──
展期： 2026/06/05 (五) 起至6月30日止
地點：雲品溫泉酒店日月潭 1F 展演空間 (Green Corner 旁)
協辦單位：農業部生物多樣性研究所、農業部林業及自然保育署南投分署
※.精彩亮點
●.【石虎攝影展】： 看見「安安」、「小池」等石虎個體的成長與故事 。
●.【身家大調查】： 3 分鐘學會分辨石虎與家貓，深入了解石虎的衣食住行 。
●.【友善農作標章】： 了解如何透過購買「友善石虎農作」產品，守護牠們的棲地 。
※.活動限定・石虎學堂
●.06/05 (五) 15:30｜特展導覽 + 石虎香蕉點心主廚教室──運用石虎認證香蕉，親手製作香蕉甜點。
●.06/06 (六) 15:30｜特展導覽 + 石虎造型帽手作 DIY──戴上親手做的石虎小帽，變身最萌保育大使。
●.06/13 (六) 15:30｜石虎繪本說書 + 皮革鑰匙圈手作──聆聽石虎「豆棗」的故事，親手敲玩出屬於自己的石虎皮件。
以上圖片：雲品溫泉酒店提供