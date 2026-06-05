2026-06-05 02:19 萍姐愛分享
藏在大里的這間真的太低調！ wpapa teppanyaki brunch鐵板料理早午餐
你知道嗎？！在大里塗城路的巷弄裡，有一間『 wpapa teppanyaki brunch鐵板料理早午餐 』，沒有浮誇華麗的裝潢，也不是那種一眼就會被注意到的網美店，但卻默默吸引了一群願意為料理回訪的老饕，而這間店的主理人其實出身自王品體系的夏慕尼鐵板燒，擁有多年高端法式鐵板料理經驗，從前菜、湯品、主餐到甜點，每一個環節都被安排得很有節奏感，火候的控制、醬汁的層次、甚至擺盤的細節，都不是隨意而來，而是帶著一種「做過高端鐵板料理的人才會有的堅持」，吃完之後不會是那種「吃飽就好」的感覺，而是會有一種很明確的滿足感，是從第一口到最後一口，都被照顧到的那種完整體驗，平日生意就很好，客人都是陸陸續續進來用餐，來之前建議先預約喔！
Select an Image
wpapa teppanyaki brunch鐵板料理早午餐
- 地址：412臺中市大里區塗城路923巷16號1樓
- 營業時間：10:00–15:00（週一公休、六、日9:30開門）
- 電話：04 2496 2278
- IG👉 ＠wpapa520
- 備註：因為在巷弄內，比較不好停車，附近有收費停車場
Select an Image
用餐環境
店面沒有很大，所以用餐區分為兩個區塊，第一個區塊是可以看得到半開放式廚房的用餐區，窗邊採光好，很適合想拍照的人
Select an Image
另一區比較像包廂區，座位數比較多
Select an Image
由於沒有收取10％服務費，只有收取$25元/人的清潔費，所以餐具、水杯、水、紙巾都需要自取喔！
Select an Image
餐點開始前 就先被溫柔對待
WPAPA有一個很特別的小細節：點餐後會先送上小點心與開胃飲品，在主餐還沒上桌之前，你可以先喝點飲品、吃點小點心墊胃，先跟朋友聊聊天，整個用餐節奏會自然慢下來，感覺很棒！
Select an Image
超美的水果沙拉
與其說是水果沙拉，我可以說是可以吃的藝術品，裡面有好多水果製成的果凍，吃起來酸酸甜甜的超級開胃
Select an Image
獨家濃湯
有別於一般店家提供的濃湯版本，他們家的口感真的超級特別
Select an Image
湯匙一挖，裡面有很嫩的蒸蛋，喝起來鹹鹹甜甜的，清爽不膩口，配上嫩蒸蛋濃湯的口感很棒
Select an Image
方塊麵包
考得外酥內軟的方塊麵包，必須沾著烤盤上的濃湯醬一起吃，好吃到連一滴醬都不想放過
Select an Image
鐵板系列｜醬燒雞松阪＋乾煎雞腿排
除了有雞松阪＋乾煎雞腿排外，中間有多汁的杏鮑菇，還有份量十足的義大利麵
Select an Image
雞肉外層帶一點鐵板煎過的微脆感，但裡面仍然保有肉汁，不會乾柴，尤其是雞腿排還是去骨的，不用分心處理骨頭，不沾醬就好吃！
Select an Image
旁邊搭配的義大利麵份量也不小，醬汁偏濃郁路線，整體吃起來不是輕食，而是非常有飽足感的組合
Select an Image
巧巴達系列｜炸巴沙魚與蝦仁蛋佐塔塔醬
這個系列就像是平時常看到的早午餐盤，炸巴沙魚搭配塔塔醬、炸薯條、麵包、杏鮑菇，一整盤非常豐富
Select an Image
炸巴沙魚搭配塔塔醬剛好做出酸香平衡，讓油脂豐富的巴沙魚吃起來不膩口
Select an Image
我超喜歡他們家的馬鈴薯條，是薄薄又細又脆的那種，越吃越涮嘴
Select an Image
還有蜂蜜奶香麵包，鹹鹹甜甜的，不會太乾
Select an Image
甜點｜冰淇淋蘋果派（帶肉桂香）
蘋果派則是偏成熟風味，肉桂香會慢慢在嘴裡擴散，是比較耐吃型甜點
Select an Image
甜點｜炸香蕉冰淇淋
一上桌就建議要立刻吃，因為你會同時吃到「外層熱、內層冰」的冰火交錯感，吃完嘴巴都會有香蕉的香氣，我很喜歡這一道！
Select an Image
一起看看影片吧！
[ 繼續閱讀 ]
[台中大里] 胖叔叔 – 晚餐、宵夜、點心 ｜大里成功店 ｜台中品項最多的晚餐宵夜店｜大里必吃宵夜｜內附完整菜單
[台中大里區] 必吃炸物店推薦｜小彤帽密沾醤炸鷄排｜芋頭控必點3款品項｜芋泥球、芋粿、芋簽｜特製密沾醬和炸粉讓炸物更美味！
[台中大里區] 聊療貓Coffee Bar共學空間｜貓奴必訪咖啡廳｜6隻可愛的店貓｜不定期舉辦各式療癒相關講座｜場地空間租借｜內附完整菜單
[台中大里區] 志氣雞飯｜平價大份量的雞肉餐盒｜酥脆不柴泰式椒麻雞飯｜油亮多汁海南雞飯｜清爽胡麻醬涼皮｜鮮甜雞湯｜週3公休｜內含菜單
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數