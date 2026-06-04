2026-06-04 22:45 萍姐愛分享
毛五木 Momori Café & Bar｜台中森林系玻璃屋寵物友善餐廳
這麼美的森林系玻璃屋竟然藏身在台中市區！位於台中西區的『毛五木-Momori Café & Bar』，是一間結合寵物友善餐廳、寵物美容與住宿服務的複合式空間，毛孩不只能陪主人一起用餐，還能在戶外草皮自在奔跑放電，一樓為寵物友善用餐區，環境寬敞舒適，人類餐點與毛孩專屬餐點都能一起享用，用餐結束後，記得向店員領取號碼牌，就能到二樓免費與超萌大型犬和店貓互動，療癒度直接爆表！如果有聚餐需求，店內還提供夢幻森林系玻璃屋包廂以及KTV大包廂，不論是好友聚會、毛孩生日派對，還是平日下午茶約會，都非常適合，與其說這裡是一間寵物友善餐廳，不如說是一座專為毛孩與主人打造的療癒天堂，讓人待上一整個下午都捨不得離開！
毛五木-Momori Café & Bar
- 地址：403臺中市西區民龍里臺灣大道二段222號
- 電話：04 23239222
- 營業時間：週一～週四12:00-20:00/週五～週日11:30-22:00（週二公休）
- 官方ＩＧ請點我...
- 線上預約請點我...
- 備註：因為在車流量大的台灣大道上，所以機車汽車都要額外找付費停車場或是停車格，停好車再步行前往喔！
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一樓用餐區
一樓用餐區，有著挑高的天花板，用餐區也很寬敞、舒適，可以跟毛孩一起好好放鬆的用餐空間，毛小孩可落地、可上沙發，但在室內需準備牽繩或推車
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想好好一個人用餐的話，也有個人吧檯座位可以選擇
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想要有好採光、喜歡拍照，可以選擇窗邊的四人座位喔！
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讓我覺得最可愛的拍照區，就位在門口的右手邊，有好多可愛的狗狗抱枕可以合照，超級可愛
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廁所也超級美，第一次想拍廁所跟大家分享（哈！）
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戶外用餐區｜戶外草皮＋森林玻璃屋超療癒
店家對於規劃毛孩空間真的非常用心，一樓廁所旁邊可以前往戶外區，有提供免費的便便袋、跟多款防蚊液提供給大家使用
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戶外區有寬敞的草皮區域，可以讓毛孩出來跑跑、曬曬太陽
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還有超美的星空玻璃屋用餐區可以選擇（需預約＋低消）
- 小星空屋：6 ~ 8 人（低消：平日2000 元 / 假日3000 元）
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- 大星空屋：12 ~ 15 人（低消：平日4000 元 / 假日5000 元）
- 使用時間為3小時
- 星空屋低消金額皆需另加 10% 服務費
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二樓區域｜多人ＶＩＰ歡唱大包廂
如果你想要單獨包廂慶生或是聚餐，二樓有可以歡唱的獨立大包廂可以預約
- 包廂內至多可容納20人
- 內有投影設備可使用KTV以及獨立廁所
- 使用時間4小時
- 平日低消:$6000、假日低消(含國定假日):$8000
- 包廂低消金額皆需另加 10% 服務費
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二樓區域｜免費與大型犬、店貓互動
只要來店用餐，都可以向店員索取號碼牌，上面有QR CODE可以查詢叫號進度
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搭乘電梯前往二樓的互動區域，免費嚕大狗狗10分鐘，時間到想繼續嚕，就要再跟店員索取新的號碼牌喔！
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進入到狗狗互動區域時，需要換上市內拖鞋，你的鞋子會由店貓來把關守護
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狗狗都好可愛，也很溫馴，好適合來這邊療癒身心靈～
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人寵共食菜單
這裡最大的特色之一，就是不只提供人類餐點，還有專屬毛孩餐可以選擇，飼主享受美食的同時，毛孩也能在旁邊一起開心用餐，真正實現「人寵共餐」
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煙燻鴨胸佐蒜香奶油燉飯
這次最讓我驚艷的就是這道煙燻鴨胸佐蒜香奶油燉飯！
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燉飯本身吸附滿滿奶油與蒜香醬汁，每一口都相當濃郁順口，裡面給的鴨肉份量不少，不是只有表面擺飾，而是真材實料地拌入燉飯之中，搭配新鮮蔬菜增加口感層次，整體吃起來不會過於膩口，好吃！
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板烤鮮蝦蝦醬奶油義大利麵
如果喜歡海鮮義大利麵，又喜歡口味片重的餐點，可以點這道
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以濃郁奶油醬為基底，融合蝦醬的海味香氣，入口時先感受到奶油醬的滑順與濃香，麵條都有裹到醬汁，吃完嘴巴滿滿蝦味喔！
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首爾玫瑰拿鐵
這是店內帶有韓系風格的特調飲品之一，以咖啡拿鐵為基底，融合淡雅玫瑰香氣，整體不會太甜，喝完嘴巴會有玫瑰的香氣，也是顏值很高的飲品，超適合拍照！
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客製化海鹽奶蓋系列
只要點奶蓋飲品＋＄49元，就可以客製化奶蓋上面的圖案呦！
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限量｜冰淇淋布朗尼
布朗尼本身帶有濃厚可可香氣，口感偏紮實濕潤，每一口都有微微的苦甜層次；上方的冰淇淋則帶來滑順奶香與冰涼感，讓整體甜度被平衡得剛剛好
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冰淇淋偏向義式冰淇淋，吃起來有冰沙感，融化慢，可以慢慢享用
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莓好時光提拉米蘇
少女系的甜點代表，上面還有整顆的草莓凍乾，很好拍照，甜度比布朗尼高喔！
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入口先是馬斯卡彭起司的滑順奶香，中間有草莓果醬，最後由草莓凍乾的酸感收尾，整體甜度我覺得蠻甜的，需要搭配無糖飲品一起吃比較剛好
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不只是餐廳｜更是為毛孩打造一站式專屬空間
除了餐廳之外，館內還提供：
- 寵物美容、寵物安親、寵物住宿
- 毛孩互動空間
許多飼主會趁著毛孩美容或住宿期間順便在餐廳用餐，因此整體規劃相當完整，與其說這是一家寵物友善餐廳，不如說是一座專為毛孩打造的一站式生活空間，算是目前我來過，無論餐點、環境、服務都很不錯的寵物友善咖啡廳！
一起看看影片吧！
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