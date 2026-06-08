日本第一美酒縣「日本山形」 獲「吟釀王國」美譽的理由！

由山形縣政府與酒造組合共同策劃的頂級清酒品牌「山形讚香」，瓶身更由曾操刀Ferrari等名車的設計大師奧山清行設計。（攝影／曹憶雯）







【旅遊經 曹憶雯報導】



日本山形縣被譽為「日本第一美酒縣」！事實上台灣消費者對日本酒的喜愛與鑑賞力逐年提升，山形縣在台灣的日本酒市場中，向來享有極高的指名度。山形縣不僅是日本第一個獲得全縣地域品牌清酒「GI地理標誌認證」的產地，這項認證如同歐洲葡萄酒的風土認證制度，肯定了山形清酒無可取代的地域特色，也讓山形縣榮登「吟釀王國」美譽。







擁有專業清酒知識與豐富經驗的山形縣酒造組合特別顧問小關敏彥，也在品鑑會中剖析「雪國山形」與釀酒之間密不可分的靈魂關係。他提出山形縣得天獨厚的自然環境與高山融水，正是孕育出層次細緻、香氣優雅且口感透明清酒風格的三大關鍵密碼：首先是「雪寒冷環境」，山形縣冬季寒冷的氣溫，為清酒的發酵與釀造過程提供了必不可少的低溫優良條件，能有效控制釀造節奏；其次是「降雪的天然過濾」，山形的豐沛降雪，在落下時具有過濾空氣中細菌和顆粒物的作用，讓釀酒環境的空氣保持絕對的純淨。







最後一點是「高山積雪與頂級融水」，春季時山頂上厚重的積雪開始融化，為山下的水稻種植提供了極為豐富且乾淨的水源。這些融水在經過大自然長時間滲入地下過濾後，成為富含山區特有礦物質的優質地下水，成為最適合釀造頂級日本酒的夢幻水源。







山形縣得天獨厚的自然環境與高山融水，孕育出層次分明、香氣優雅且口感透明清酒，圖為山形藏王溫泉滑雪場。（圖片提供／東北觀光推進機構）

※.小關敏彥更針對日本酒的市場趨勢進行了深度分析，他對比了「以往的日本酒」與「未來趨勢的日本酒」，將其區分為兩大類型：



一、工業產品化型日本酒：此類型多為大量生產、大量販售，追求的是低成本、低價格，以及品質的標準化，其製造手法雖然高效且多樣，但較缺乏獨特個性。

二、作品化型日本酒：這正是山形縣精品酒所追求的極致境界。採取傳統製法進行少量生產與少量販售，雖然具備高成本、高價格的特性，但卻能展現出酒質的多樣化與無可比擬的藝術匠心，將每瓶酒都視為一件藝術作品。

強強聯手打造的巔峰！傳奇「山形讚香」與頂級酒米「雪女神」



在山形縣這個「吟釀王國」之中，有一個令所有當地酒造爭相競奪的最高王座，那就是頂級清酒品牌——「山形讚香」。「山形讚香」並非單一酒造的常規商業產品，而是由山形縣政府與山形縣酒造組合共同策劃、共同監督的頂級旗艦清酒品牌。每年，官方都會透過嚴格的評選，選拔出當年度的「酒米冠軍」與「酒造冠軍」，並由當年的雙料冠軍強強聯手，共同打造出代表該年度巔峰品質的「山形讚香」，確保該品牌永遠維持在金字塔頂端。





此次山形縣專為台灣市場引進、以大吟釀專用酒米釀造的「山形讚香」。小關敏彥也特別普及了「酒米」的知識，酒米又被稱為「酒造好適米」，與一般日常食用的稻米截然不同，是為了追求極致的釀酒品質而專門培育的特定稻米品種。高品質的酒米必須具備三大核心特徵：



首先是「顆粒大」，粒飽滿方能承受高比例的精米研磨；其次是具有「心白」，米粒中心因澱粉間隙而呈現渾濁結構的組織稱為心白，是清酒發酵的關鍵；最後是「蛋白質含量低」，蛋白質越低，釀造出來的酒質越純淨，越不易產生雜味。釀造精品清酒所用的「雪女神」稻米，則是山形縣歷時15年傾盡全力研發、足以代表山形縣挑戰世界清酒巔峰的最高級大吟釀專用米，具備純淨的心白與極佳的研磨韌性外，更帶有如同初雪一般透明、輕盈且優雅的風味表現。









「雪女神」是山形縣歷時15年傾力研發的最高級大吟釀專用米，出自秀鳳酒造場的「秀鳳純米大吟釀雪女神」風味如同初雪般透明輕盈。（攝影／曹憶雯）



然而，並非所有種植出來的雪女神都能有幸釀製「山形讚香」。唯有在當年度「山形縣優良酒米競賽」中，擊敗群雄獲得最高榮譽「縣知事賞」的年度冠軍酒米，才能被指名成為「山形讚香」的核心靈魂，也確保從源頭就確保了清酒的巔峰品質。



除了酒質本身無懈可擊，「山形讚香」的瓶身設計也備受好評，特別邀請到曾親自操刀 Ferrari（法拉利）等世界級超級名車的國際設計大師奧山清行（KEN OKUYAMA）親自設計，完美將現代美學與傳統職人精神融為一體。

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！