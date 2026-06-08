「日本第一美酒縣」山形縣以頂級精品清酒，顛覆台灣美食味蕾新體驗，圖為千代壽虎屋的「純米大吟釀虎乃子」搭配舒肥文昌雞慕斯佐清酒奶油泡泡醬汁。（攝影／曹憶雯）





【旅遊經 曹憶雯報導】



被譽為「日本第一美酒縣」的日本山形縣，於昨(3)日在台北老爺酒店舉辦「2026山形縣精品酒×台灣味蕾品賞會」。這場美酒、美食雙重饗宴，不僅展現了山形縣精品酒的極致風采，更透過與台灣在地料理、西式料理的精采激盪，展現前所未有的味覺新想像。







山形縣於6月3日在台北老爺酒店盛大舉辦「2026山形縣精品酒×台灣味蕾品賞會」，隆重邀請台灣酒類貿易商、餐飲通路、餐廳主廚、觀光旅館及媒體等貴賓共襄盛舉。（攝影／曹憶雯）







山形縣產業勞働部次長安藤詠子（右）與山形縣酒造組合特別顧問小關敏彥，特別來到台灣共同推廣山形美酒。（攝影／曹憶雯）





山形縣產業勞働部次長安藤詠子表示，台灣是山形縣極為重視的市場，期望透過此次在台北舉辦的品賞會，進一步深化台灣市場對山形縣各式酒款的理解，活動的核心目標在於全面串聯餐飲、通路與觀光推廣，讓台灣的消費者不單單只是在餐桌上品味山形的美酒，更能因為手中的這一杯頂級清酒，對山形縣的自然風光與人文產生無限嚮往，進而促成親赴山形旅遊的契機。





有限公司秀鳳酒造場的「山形讚香」搭配鮭魚塔塔披覆sabayon醬汁，第一口就讓人驚艷。（攝影／曹憶雯）







「秀鳳純米大吟釀雪女神」和台北老爺主廚特製的「米賀酒浸鮑魚」是絕配（攝影／曹憶雯）



7款精品清酒完美激盪台西料理，躍升餐桌風味主角



「2026山形縣精品酒×台灣味蕾品賞會」最受餐飲界矚目的亮點，在於大膽提出「打破日本酒只能搭配日本料理」的核心概念。活動規劃了「7款山形縣精品酒對應7道精緻美食」的頂級餐酒體驗，透過台灣消費者所熟悉的料理元素與中西式烹調手法，完美展現了日本酒在多元餐飲場景中的強大延展性與市場潛力。







「打破日本酒只能搭配日本料理」印象，餐會特別推出「7款山形縣精品酒對應7道精緻美食」的體驗，展現日本酒在多元餐飲的無窮潛力。（攝影／曹憶雯）





這場極致的味蕾饗宴不同於一般流於形式的品酒活動，主辦單位特別邀請了台北老爺酒店行政主廚以及台灣餐飲聯盟的代表親自操刀設計專屬菜單。在具備專業酒類背景的兩位達人事前指導下，主廚團隊嚴謹地逐一品飲了本次登場的7款山形縣精品酒，深入掌握並剖析每款酒的香氣、酸度、旨味（Umami）、餘韻以及口感結構。在完全透徹理解酒款個性後，主廚們再針對每一支酒的特性「量身設計」相應的精緻料理，締造出兼具專業品評與高潮迭起味覺驚喜的餐酒完美搭配。



精選餐酒搭配亮點包括：由「有限公司秀鳳酒造場」所釀造的年度巔峰之作「山形讚香」，大膽搭配了口感濃郁、工藝細膩的「鮭魚塔塔披覆sabayon醬汁」，清酒的透明感與醬汁的綿密感在舌尖交織，令人驚艷。同樣出自秀鳳酒造場的「秀鳳純米大吟釀雪女神」，則選擇搭配經典的「米賀酒浸鮑魚」，將雪女神極致輕盈的初雪風味與鮑魚的鮮彈旨味完美結合。









東之麓酒造的「純米大吟釀天弓翠羽」佐鱸魚干貝清酒奶油醬汁。（攝影／曹憶雯）





由「東之麓酒造」推出的「純米大吟釀天弓翠羽」，佐以「鱸魚干貝清酒奶油醬汁」，清酒的優雅香氣巧妙化解了奶油的膩感，反倒提煉出海鮮的清甜。而「米鶴酒造」的「米鶴純米」，則搭配風味飽滿的「光澤酒悶奶油淡菜」，展現出純米酒款扎實且富有層次的佐餐實力。







米鶴酒造的「米鶴純米」佐光澤酒悶奶油淡菜，風味迷人。（攝影／曹憶雯）





透過現場許多品酒行家的專業詮釋與親身體驗，與會貴賓一致盛讚，從料理與清酒的精采互動中，重新認識到日本酒在現代餐飲中的定位，不只是餐桌上的被動佐餐選項，其細膩的香氣與清爽乾淨的尾韻，令人回味無窮。無論是頂級宴席、台式經典佳餚還是西式精緻餐點，山形縣精品酒都能切合駕馭。





從一杯美酒開啟引人入勝的山形風土之旅

山形縣不僅僅以精品美酒聞名於世，更是日本東北地區極具神祕與浪漫魅力的旅遊目的地。就在去年秋天，享譽全球的美國權威雜誌《國家地理》（National Geographic）公布了「2026年全球最值得造訪的25個地區」，其中日本山形縣赫然榜上有名，更是全日本「唯一」入選的地區，其獨特的觀光魅力不言而喻。



山形縣擁有無比豐饒的四季風土與觀光資源，且這些資源皆與當地的酒食文化緊密相連、密不可分。來到山形，旅人可以體驗到壯觀且震撼人心的「藏王樹冰」、充滿大正浪漫懷舊風情的「銀山溫泉」、日本俳句大師松尾芭蕉曾親自造訪並留下千古名句的「山寺立石寺」，以及悠閒詩意的「最上川舟運文化」。









除了美酒，山形縣是唯一入選美國雜誌《國家地理》「2026年全球最值得造訪的25個地區」的日本地區，擁有藏王樹冰、銀山溫泉、山寺立石寺（上上圖）、最上川舟運文化（上圖）等豐饒景色。（攝影／曹憶雯）

正如山形縣推廣代表所言，每一杯香醇的山形清酒背後，其實都深深蘊含著山形的皚皚白雪、清冽純淨的優質水源、粒粒飽滿的在地頂級好米、繁茂的山林以及無可取代的人文風景與職人精神。品味這場饗宴的美酒，就如同打開了認識山形縣地方旅行的一扇美麗窗口。下一次在餐桌上品嚐台菜或西餐時，不妨點上一瓶來自山形縣的精品清酒，讓舌尖上的甘冽帶領你飛越海洋，開啟一場專屬清酒風土的浪漫微醺之旅。







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！





