2026-06-08 22:03 旅遊經
台北亞士都精品酒店，原址砍掉重練 2.0新面貌開幕迎賓，「迎新」平日買一晚送一晚！
台北亞士都精品酒店，原址砍掉重練，圖為花見客房一大床。圖亞士都精品酒店提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
1964年台北首間以法式風情結合日式服務的「亞士都飯店」，在疫情期間，改換了全新營運團隊，在原址砍掉重練，歷經五年建設，正式成為九昱建設旗下飯店最新生力軍「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），2.0版的亞士都，在傳承首間以法式風情結合日式服務的「亞士都飯店」品牌精神外，欲在競爭激烈的台北市中山區中再下一城，為迎接新階段、新面貌的開幕迎賓，即日起至2026年8月31日止，透過酒店專線或官網預訂並完成入住，享花悅套房平日買一晚送一晚。
亞士都精品酒店位於林森北路與六條通交叉口，是九昱建設在台北市中山區插旗的第四家酒店。圖亞士都精品酒店提供
九昱建設旗下飯店繼台北中山雅樂軒酒店、晴美公寓酒店與台北中山九昱希爾頓逸林酒店後，最新飯店生力軍──「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），位於台北市娛樂商務功能兼具的中山區，緊鄰熱鬧條通商圈與知名餐飲據點，便利連接公共交通樞紐，是長租短住探索台北的絕佳選擇。酒店坐落於林森北路與六條通交叉口，距離捷運中山站550公尺，除了能充滿感受條通商圈的歷史文化氛圍之外，無論是要走訪台北當代藝術館、光點台北、林森公園等在地重要景點，或是誠品生活南西店、新光三越南西店，或特色小店林立的赤峰商圈等熱門購物去處，步行時間約莫都在10分鐘左右，對於商務或觀光的旅人而言相當便利。
亞士都精品酒店，外觀以充滿現代感的玻璃帷幕與金屬飾板呈現俐落質感，內部設計則環繞在地文化與生態自然的元素：一樓除了映入眼簾的顯眼茶花壁雕外，入口處上方為負責酒店室內空間陳設的Studio STAY（永續設計），與承製特殊照明式藝術品的法國品牌「Art Et Floritude」聯合傾力打造的主題吊燈：由工匠手工串起百餘片茶花造型飾片與陶瓷立體茶花的吊燈間，穿插象徵順心如意、喜慶吉祥的柿子，以及「翠翼朱喙，光彩照人」，象徵團結與韌性的台灣藍鵲，把台灣的多元生態與文化特色，以精巧優雅的方式展現。
亞士都精品酒店各樓層梯間皆設有藝術品，頂部吊燈暗藏酒店七芒星標誌，設計品味不俗。圖亞士都精品酒店提供
亞士都精品酒店，房間內皆設有一般家用冰箱、微波爐，以及簡易廚房。圖亞士都精品酒店提供
亞士都精品酒店，花悅套房（一大床）溫婉典雅，一房一廳為旅人規劃安逸優雅的專屬天地。圖亞士都精品酒店提供
亞士都精品酒店，讓旅人賓至如歸。花悅套房室內空間約11坪，陽台設有專屬洗脫烘洗衣機。圖亞士都精品酒店提供
樓層廊道鋪設之訂製地毯，以山茶花與雲紋為視覺主題，優雅大方。為響應環保永續精神，廊道上設有公用取水區，減少瓶裝水使用。圖亞士都精品酒店提供
櫃檯右上方懸掛著造型宛若葫蘆的燈具，則是集水晶玻璃工藝與摩登奢華美感於一身，以高度實用性與藝術性著稱的捷克品牌Lasvit的「SPACEY」系列。設計師Lukáš Novák以1828年北波西米亞工匠發明的不透明玻璃製作技法「Lithyalin」，與口吹玻璃技術結合，讓球體呈現寶石般的光透質感與獨一無二的斑斕色澤，精美程度令人目不轉睛。而櫃檯後方特製背板，靈感來自酒店高樓層，在黃昏時分遠眺台北101的景色，不僅充滿濃厚在地風情，更是亞士都精品酒店設計的巧思。
亞士都精品酒店，除滿足一個月以上的長租需求之外，亦可提供短期遊憩租用。館內備有花見客房（一大床／雙床）與花悅套房（一大床）等房型，空間自8至11坪不等，每間客房除配備工作台書桌、免治馬桶、乾濕分離衛浴，與英國斯林百蘭（Slumberland）睡床外，所有房間皆設有一般家用冰箱、微波爐，以及簡易廚房和陽台；花悅套房內更設置專屬烘碗機與洗脫烘洗衣機，滿足長租短住生活所需。部分高樓層房型更能遠眺台北101，視野開闊。
亞士都精品酒店總經理黃柄鈞（Benjamin Huang）表示，身為條通商圈一帶最新落成的本土品牌酒店，營運團隊充滿信心，從賓客步入一樓廳堂開始，就能感受酒店溫暖的服務與不落俗套的典雅氛圍。中山區向來為旅宿業重要競爭區，營運第一年的目標平均住房率為6成，平均房價約莫落在5千元左右。
全新完工，地理位置便利的亞士都精品酒店，歡迎有連續入住30晚（含）以上之長住需求者。圖亞士都精品酒店提供
為慶祝亞士都精品酒店開幕迎賓，即日起至2026年8月31日訂房並完成住宿，祭出花悅套房超值優惠：週日至週四，連續入住兩晚「花悅套房」，僅收一晚房費，買一送一等同5折！但提醒4種情況不適用：一、「週四週五連續入住」；二、「同日預訂2間」；三、6月2至4日；四、6月14至15日等。30晚（含）以上之長住需求，請直接電洽另有優惠！
※. 【亞士都精品酒店】資訊站──
地址：台北市中山區林森北路98號
電話：02-6609-9999