花蓮住宿推薦｜東岸行旅「森語雙人房」開箱，剛剛好的留白感，適合想放慢步調的小旅行

如果你最近也有一種「好像很累，但又說不上來哪裡累」的感覺，

那我會很推薦你安排一場不用太趕行程的花蓮小旅行。

這次入住的是 東岸行旅 全新房型「森語雙人房」，原本其實沒有抱著太高期待，結果推開門那一瞬間，我反而突然安靜了下來。

它不是那種一進門就浮誇到讓人狂拍照的房間，

但整個空間給人的感覺很舒服，而且是那種會讓人慢慢放鬆下來的舒服。

對我來說，它很像一個「剛剛好」的存在。

花蓮質感住宿推薦｜東岸行旅森語雙人房開箱

這次入住的森語雙人房，整體是木質調搭配簡約留白設計。

沒有過多裝飾，但反而因為乾淨、柔和，會讓人一進去就卸下原本很緊繃的狀態。

我自己很喜歡它的自然採光。

白天陽光灑進房間的時候，整個空間會有一種很安靜的氛圍，不是網美風那種刻意營造的精緻感，而是一種很自然、很耐看的舒服。

而且房間的節奏感是慢的。

這點其實很難形容，但住進去真的會感受到

你不需要特別安排什麼事情，也不用急著去哪裡，就只是待在房間裡放空，都會覺得很剛好。

有一瞬間甚至會有種：

「啊，好像很久沒有真正休息了。」的感覺🥲

不只房間舒服，連公共空間也有一致的放鬆感

除了房間之外，我自己也很喜歡 東岸行旅 的 Lobby 跟早餐空間。

有些旅店會出現一種「房間很美，但公共區域很普通」的落差感，

但東岸行旅沒有。

從大廳到早餐區，整體風格都維持同樣的溫柔與安定感。

不會過度商業化，也不會有太強烈的壓迫感，反而很像是把生活節奏慢慢調低了一點。

我覺得這也是為什麼，這次住宿會讓人特別有記憶點。

東岸行旅適合哪些人入住？

如果你問我，什麼樣的人會喜歡這種旅宿？

我覺得很適合下面這幾種人：

* 想短暫逃離工作節奏的人

* 想找個地方安靜整理情緒的人

* 平常生活太滿、想放空一下的粉領族

* 喜歡簡約質感系住宿的人

* 安排花蓮兩天一夜輕旅行的人

現在很多旅行都會想把行程塞滿，

但有時候真正讓人放鬆的，反而是那種「留白感」。

不用一直趕景點、不用瘋狂打卡，

只是好好睡一晚、慢慢吃早餐、安靜待著，其實就很療癒了。

東岸行旅住宿資訊

東岸行旅

* 地址：970花蓮縣花蓮市建國路128號

* 入住時間：15:00

* 退房時間：11:00

周邊機能

* 近花蓮火車站

* 近東大門夜市

* 近商校街

* 附近有全聯

* 提供免費宵夜

Karen的小小住宿心得

我後來發現，現在喜歡的住宿，好像跟以前不太一樣了。

以前會想找那種很厲害、很浮誇、很多設施的飯店。

但現在反而越來越喜歡這種「可以讓人安靜下來」的空間。

東岸行旅的森語雙人房，剛好就是這種存在。

不是最華麗，

但會讓人住完之後，心裡有一種被好好接住的感覺。

而且那種舒服，不是強烈的。

是很安靜、很溫柔地留在身上的那種舒服 ☁️

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