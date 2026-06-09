2026-06-09 07:03 旅遊經
忠清南道公州，「他」與栗子是密不可分的城市印象 帶領您穿越千年的百濟古都！
「公州」和「武寧王」，絕對是密不可分的城市印象(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
若說首爾代表了韓國的現代繁華，那麼位於中西部的忠清南道因歷史厚度、精神信仰以及它在韓國地緣政治中所扮演的守護者角色，被稱為韓國靈魂的守望者，特別是作為百濟王朝（公元前18年－660年）史蹟，目前分布於忠清南道公州市與扶餘郡與全北特別自治道益山市等地，在這能看到百濟華麗卻不奢侈、文化綻放光彩的王宮與寺址，是造訪韓國傳統最不容錯過。而此篇將專注點落在百濟古都的「公州市」，這裡的百濟歷史遺址區，分別有「公山城」、「公州武寧王陵」與「王陵園」等，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，更以其獨特的「栗子文化」與溫潤的韓屋風情，成為旅人心中「慢活韓國」的代表。
栗子是公州的美食代表(攝影：洪書瑱)
栗子美食(攝影：洪書瑱)
栗子美食 (攝影：洪書瑱)
栗子美食(攝影：洪書瑱)
韓國的歷史長河跨越了數千年，從神話傳說走起，到高句麗、百濟、新羅的三國、高麗王朝、李氏朝鮮，再經歷日殖時期與國土分裂，與現今的韓國與北朝鮮等重要歷史節點，若以忠清南道而言，歷史核心就圍繞在三國的「百濟王朝」，百濟以開放、優雅且細膩的文化著稱，曾是古代東亞海上貿易的樞紐。其中舊稱「熊津」的公州，則是百濟遷都後的中心，這裡被發掘出大量的王室遺跡，讓後世能一窺那個充滿藝術感的時代。若您了解「公州」後，就會發現「公州」和「武寧王」，絕對是密不可分的城市印象！推薦公州必走訪四大景點──
一、國立公州博物館，沉睡千年的王室寶庫：
公州博物館外觀(攝影：洪書瑱)
若要理解公州的靈魂，第一站絕對是「國立公州博物館」，這裡最重要的館藏莫過於1971年偶然發現的「武寧王陵」出土文物，館內展示了超過4,600件精美的陪葬品，包括：國王與王妃的金製耳環、冠飾以及象徵守護的神獸，這些文物工藝極其精湛，展現了百濟與中國、日本及南洋頻繁交流的歷史證據。
公州博物館(攝影：洪書瑱)
博物館前鎮墓獸藝術裝置(為原文物放大7倍)(攝影：洪書瑱)
公州博物館(攝影：洪書瑱)
展示文物(攝影：洪書瑱)
鎮墓獸(攝影：洪書瑱)
鎮墓器變成Q版吉祥物(攝影：洪書瑱)
展示文物(攝影：洪書瑱)
展示文物(攝影：洪書瑱)
展示文物(攝影：洪書瑱)
展示文物(攝影：洪書瑱)
也設施了網美打卡區(攝影：洪書瑱)
也設施了網美打卡區(攝影：洪書瑱)
二、公州公山城，錦江畔的守護者：
公山城(攝影：洪書瑱)
「公山城」是一座沿著山脊與錦江修築的天然要塞，位於公州市中心，為古代國家百濟(西元前18年~660年)從475年到538年間的首都「公州」城牆。百濟以後，新羅(西元前57年~935年)、高麗(918~1392年)、朝鮮(1392~1897年)也曾將這裡視為地區行政中心，留下了多處遺蹟。登上城牆即可眺望公州市區與錦江。這座全長約2,660公尺的城牆，最初是以土築成，朝鮮時代後改為石牆。若漫步在城牆上，左手邊是蜿蜒的錦江，右手邊則是公州市區，值得一提的是──深秋時分，整座山城被楓紅包圍，景象壯麗非凡。另「公山城」鄰近「熊津路（웅진로）」 與 「白濟路（백제로）」 交會的轉運圓環，就有一尊氣勢磅礴，以金色打造雕像，就是公州的精神連結──百濟王朝最偉大的君主「武寧王」！
翻拍百濟王朝城牆圖(攝影：洪書瑱)
公山城(攝影：洪書瑱)
公山城(攝影：洪書瑱)
公山城(攝影：洪書瑱)
公山城(攝影：洪書瑱)
遺址所在地(攝影：洪書瑱)
錦江(攝影：洪書瑱)
錦江(攝影：洪書瑱)
「熊津路（웅진로）」 與 「白濟路（백제로）」 交會的轉運圓環(攝影：洪書瑱)
百濟王朝最偉大的君主「武寧王」(攝影：洪書瑱)
三、公州山城市場，熱門「栗子麻糬」的起源地：
公州山城市場入口處(攝影：洪書瑱)
鄰近公山的山城市場，是感受在地脈動的最佳去處，雖然這座市場，並不是非常熱鬧的市場。但，山城市場有一間非常受歡迎的排隊名店──富者餅店(부자떡집），這裡就販賣公州最熱門的「栗子麻糬」，長長的人龍真的是絡繹不絕，而值得一提的是──公州最出名的食材，就是高品質的栗子，是到公州必吃的美食之一！
公州山城市場(攝影：洪書瑱)
富者餅店(부자떡집）是山城市場當地中，最熱門的商店(攝影：洪書瑱)
富者餅店(부자떡집），最熱門的「栗子麻糬」(攝影：洪書瑱)
栗子是公州的美食代表，以栗子為食材，成為飲料、小吃等傳統公州美味(攝影：洪書瑱)
四、公州韓屋村，古老智慧的溫熱土炕(溫突)：
公州韓屋村(攝影：洪書瑱)
緊鄰公州博物館與武寧王陵的公州韓屋村，這裡的韓屋村並非只是觀賞用的景點，而是一個可以實地入住的文化休閒區，這裡的韓屋採用傳統的「溫突」（온돌Ondol）地熱系統(有人會稱之為韓式暖炕)，若在冬天入住相當溫暖。在這裡除了住宿，也能來場「文化體驗」，住客可以參加百濟服飾體驗、製作栗子茶食或學習傳統茶道。幽靜的韓屋庭院中，是現代飯店無法提供的韓國即視感的住宿體驗。
公州韓屋村(攝影：洪書瑱)
公州韓屋村(攝影：洪書瑱)
公州韓屋村(攝影：洪書瑱)
公州韓屋村(攝影：洪書瑱)
公州韓屋村可入住(攝影：洪書瑱)
文化體驗_製作栗子茶食或學習傳統茶道(攝影：洪書瑱)
文化體驗_製作栗子茶食或學習傳統茶道(攝影：洪書瑱)
百濟服飾體驗(攝影：洪書瑱)
百濟服飾體驗(攝影：洪書瑱)
百濟服飾體驗(攝影：洪書瑱)
忠清南道公州，是座位於歷史長河中沉澱千年的都市，用石牆、韓屋與栗子的香氣，構築出一個時光靜止的空間。它美的並不張揚，但在景點的細節中，能感受到百濟的優雅與韌性的歷史溫暖，正等著有緣人來品讀！